Der Fall von Mathias Flückiger kann nun auch eingestellt werden

Dopingfall Mountainbiker Mathias Flückiger kann jetzt sogar auf die Einstellung des Dopingverfahrens hoffen Grosse Erleichterung beim Olympiazweiten von Tokio. Nach der Aufhebung der positiven Dopingsperre darf der 34-Jährige ab sofort wieder an Wettkämpfen starten. Rainer Sommerhalder 19.12.2022

Die Aussichten von Mathias Flückiger haben sich nach dem Urteil der Disziplinarkammer wieder deutlich verbessert. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Eine extreme Erleichterung spüre er, sagt der Schweizer Mountainbiker Mathias Flückiger. «Das waren die schlimmsten fünf Monate meines Lebens. Ich habe nie gedopt. Nach dem enorm belastenden Warten blicke ich nun wieder optimistisch in die Zukunft.» Der 34-Jährige arbeite täglich an seinem Comeback und sei «motivierter denn je».

Wie CH Media exklusiv vermeldet hat, wurde die am 18. August ausgesprochene provisorische Sperre gegen den Olympiazweiten von Tokio und vormaligen Weltranglistenersten durch die Disziplinarkammer des Schweizer Sports per sofort aufgehoben. Damit folgen die Richter der Argumentation des Beschuldigten, dass sein atypisches Zeranol-Testresultat vom 5. Juni nicht als positiver Dopingbefund gewertet werden darf.

Konkret wird der Fall zur Bearbeitung an die Untersuchungsbehörde von Swiss Sport Integrity (SSI) zurückgegeben. Das Urteil basiert auf der Feststellung, dass SSI den Ablauf des Verfahrens nicht gemäss den gültigen Regeln der Weltantidoping-Agentur (Wada) durchgeführt hat. Konkret wurde dem Sportler vor dem Aussprechen der Sperre das rechtliche Gehör nicht gewährt.

Experten halten Doping für unwahrscheinlich

Die sogenannte «Stakeholder Notice» der Wada beschreibt den Ablauf eines Verfahrens, wenn ein Athlet bei einem Dopingtest einen Wert einer anabolen Substanz unterhalb des Schwellenwerts von 5 Nanogramm pro Milliliter aufweist. Bei Flückiger wurden 0,3 ng/ml der sehr selten bei Dopingszenarien nachgewiesenen Substanz Zeranol entdeckt.

Dies kann sowohl auf eine Kontamination mit Fleisch - Zeranol wird in gewissen Ländern ausserhalb Europas zur Tiermast verwendet - hindeuten, aber theoretisch auch auf eine Restmenge einer früheren Dopingeinnahme. Gegen Letzteres spricht, dass bei Flückiger sechs Tage vor dem folgenschweren Wettkampftest anlässlich der Schweizer Meisterschaften am 5. Juni in Leysin eine Trainingskontrolle keine Auffälligkeit zutage brachte.

Auch mehrere internationale Antidoping- und Anabolika-Experten stellten gegenüber CH Media ein Dopingszenario bei Flückiger aufgrund der vorliegenden Fakten stark in Zweifel. «Wer nimmt ein so grosses Risiko auf sich und dopt mit einer Substanz, die einerseits einfach nachzuweisen ist und deren Wirkung andererseits wissenschaftlich nicht erwiesen ist?», fragte sich beispielsweise der Herausgeber mehrerer Dopingstudien zu anabolen Substanzen.

Bis zu einem Freispruch kann es Jahre dauern - oder nur wenige Wochen

Die Aufhebung der provisorischen Sperre ist noch kein Freispruch. Zuerst einmal haben die Wada, aber auch die juristische Antidopingeinheit des Weltradverbands 21 Tage Zeit, um beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch gegen die Aufhebung der Sperre einzulegen.

Zur Erinnerung: Auch im Fall von Sprinter Alex Wilson, der mit einer viel höheren Dosis Anabolika hängen blieb, hob die DK die provisorische Sperre vorübergehend auf und rekurrierten die Wada und der Weltleichtathletikverband erfolgreich beim CAS. Und gerade in Fällen rund um den Radsport legte die Wada in der Vergangenheit praktisch immer Einspruch ein. Andererseits würden sie damit das selbst festgeschriebene Vorgehen bei einem möglichen Kontaminationsszenario infrage stellen.

Die Juristen von Mathias Flückiger prangerten mit ihrem Antrag um Aufhebung der Sperre vom 16. September aber nicht nur das Vorgehen der Untersuchungsbehörde an. Sie zeigten auf, wie es zu einer Kontamination habe kommen können und lieferten dazu auch Fakten. So soll Mathias Flückiger in der Woche vor dem Zeranol-Test Fleisch von ausländischer Herkunft verzehrt haben.

Flückiger will bald wieder Rennen fahren

Der Fall geht nun zur Beurteilung an Swiss Sport Integrity zurück. Die Organisation nahm den Entscheid der DK in einer kurzen Stellungnahme zur Kenntnis und prüft nun die juristischen Möglichkeiten. Man sei nach wie vor der Meinung, dass aufgrund der umfangreichen Abklärungen bei Flückiger ein abnormes Analyseresultat vorlag und die provisorische Sperre dadurch zwingend erforderlich war.

Die Schweizer Antidopingbehörde kann einerseits versuchen, gegen den Entscheid der DK vorzugehen. Swiss Sport Integrity könnte aufgrund der Faktenlage aber auch entscheiden, das ordentliche Verfahren gegen Mathias Flückiger einzustellen, was wiederum von der Wada geprüft würde. Beide Wege sind derzeit denkbar.

Bei Mathias Flückiger macht sich indes nach dem Urteil der DK Aufbruchstimmung breit. «Ich wünsche mir, dass mein Fall möglichst bald abgeschlossen werden kann. Die ständige Unsicherheit, das monatelange Warten, die unbegründeten Anschuldigungen müssen endlich ein Ende haben», fordert der Oberaargauer. Und er fügt an: «Ich gehe nun meine Saisonplanung für 2023 an und will bald wieder Rennen fahren.»

