Ein Gespräch über Leidenschaft: Mit Del Ponte und Debrunner

Doppel-Interview «Es war nicht einfach, ich habe viel geweint»: Ein Gespräch über Leidenschaft mit Ajla Del Ponte und Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner Ajla Del Ponte und Cahterine Debrunner sind beides Weltklasse-Leichtathletinnen. Del Ponte rennt über die Bahn, Debrunner rollt ins Ziel. Die Frau im Rollstuhl realisierte heuer nicht weniger als vier Weltrekorde, die schnelle Sprinterin erlebt ein Jahr zum Vergessen. Ein Gespräch über Leidenschaft zum Anlass der EM in München. Interview: Rainer Sommerhalder

Ajla Del Ponte und Catherine Debrunner im Gespräch in Papendal Rainer Sommerhalder / Aargauer Zeitung

Ajla Del Ponte und Catherine Debrunner haben ihren Lebensmittelpunkt des Sportes wegen nach Holland verlegt. Im Olympiazentrum von Papendal finden sie eine Infrastruktur und ein System vor, das ihnen zusagt. Und sie arbeiten mit jenem Trainer zusammen, dem sie am meisten vertrauen.

Ajla Del Ponte, was bewundern Sie an Catherine?

Ajla Del Ponte: Ich bewundere, dass du ganz allein hierher nach Papendal gekommen bist. Ich habe zwar die gleiche Entscheidung wie du getroffen. Aber ich wusste dabei, dass ich nicht allein sein werde. Ich kam mit Lea Sprunger und Kariem Hussein hierher und das hat mir am Anfang sehr geholfen. Aber du hast das alles allein geschafft. Für mich wäre es auf diese Weise schwierig gewesen. Und wenn ich dich im Training auf der Bahn sehe, dann bist du immer derart fokussiert. Ich sehe die Entschlossenheit in deinen Augen: Eine Frau auf einer Mission!

Cahterine Debrunner, was bewundern Sie an Ajla?

Catherine Debrunner: Du und Lea haben mir den Mut gegeben, diesen Weg zu gehen. Du spieltest also eine wichtige Rolle, dass ich heute in Papendal trainiere. Ihr habt mir gezeigt, dass es ein erfolgreicher Weg ist. Ich war zwar allein, aber jetzt fühle ich mich sehr wohl hier.

Ajla Del Ponte hofft auf eine Staffelmedaille an der EM in München. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ihr teilt Leidenschaften. Wieso macht ihr Leichtathletik?

Ajla Del Ponte: Bei mir war der Weg nicht vorgezeichnet. In Bignasco, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Bahn - nur Eishockey. Ich kam in der Schule mit Leichtathletik in Kontakt. Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich in einen Klub gehen will. Und dann bin ich dort bis heute geblieben. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich liebe am Sport die Freiheit, auf die Bahn zu gehen und die eigenen Limiten zu finden.

Cahterine Debrunner: Ich habe als Achtjährige in Nottwil ein polysportives Lager besucht. Ich liebte den Sport schon damals und wollte herausfinden, welche Sportart mir besonders zusagt. Ich bin ganz in der Nähe von Marcel Hug aufgewachsen. Sein und damals auch mein Trainer Paul Odermatt hat mich animiert, mal bei ihm ins Training zu kommen. Und er hat mir diesen kleinen Rennrollstuhl gegeben. Ich fand es cool, so schnell zu sein. Es war auch für mich Liebe auf den ersten Blick.

Catherine Debrunner feierte an den Paralympics in Tokio ihre erste Goldmedaille über 400 m. Ennio Leanza / KEYSTONE

Eine zweite gemeinsame Leidenschaft sind Sprachen. Catherine spricht mit ihrem Trainer bereits holländisch, Sie Ajla können mit Laurent Meuwly auch in Holland französisch sprechen. Was fasziniert euch an Sprachen?

Catherine Debrunner: Sprachen und Sport verbindet Menschen. Eine Sprache ist wie das Werkzeug, um in Kontakt zu treten. Wenn man sich in der Landessprache verständigen kann, hat man einen anderen Draht zu den Leuten, als wenn man englisch spricht. Durch den Sport und die Kollegschaften mit Athletinnen und Athleten aus anderen Ländern habe ich auch die Freude an den Sprachen entwickelt. Je mehr Sprachen man kann, umso einfacher ist es, eine neue Sprache zu lernen. Mir fallen Sprachen auch viel einfacher als etwa Mathematik.

Ajla Del Ponte: Das geht mir gleich! Ich bin bereits zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter sprach bosnisch mit uns Kindern, mein Vater italienisch. Im Tessin muss man andere Sprachen lernen. In der Schule hatte ich zuerst Französisch, dann kamen Deutsch und Englisch dazu. Mehrere Sprachen zu sprechen, verschafft auch eine gewisse Flexibilität. Ich versuche derzeit auch holländisch zu lernen und habe dazu ein Übungsbuch gekauft – aber ich bin bei weitem nicht auf dem Niveau von Catherine.

Nicht nur Sprachen verbinden. Verbunden sind hier in Papendal auch die olympischen und paralympischen Sportlerinnen und Sportler. Man trainiert gleichzeitig auf derselben Anlage. Das kennt man so in der Schweiz nicht!

Catherine Debrunner: Hier zählt die Athletin und nicht die Frage, ob jemand ein Handicap hat oder nicht. In der Schweiz ist die Trennung viel zu gross. Die olympischen Sportler haben Magglingen, wir haben Nottwil. Aber man begegnet sich eigentlich kaum. Das ist schade. Ich würde es sehr begrüssen, wenn man uns auch in der Schweiz stärker zusammenbringen würde. Die Spitzensportler-RS, in welche ich anfangs November einrücken werde, ist ein Ort, wo man damit einen Anfang macht. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber man kann noch viel mehr machen. Andere Länder wie England oder Holland sind hier viel weiter. Auch die Coaches tauschen ihr Wissen viel mehr untereinander aus. Vieles rund um Training und Wettkampf gleicht sich ja auch stark.

Ajla Del Ponte (nickt): Für mich war diese Erfahrung hier in Papendal neu und ich begrüsse dieses Miteinander zu hundert Prozent. Ich sehe zwar, was bei den paralympischen Sportlern anders ist. Gleichzeitig realisiere ich aber auch, dass es eben gar nicht so sehr anders ist. Wir sind alles Spitzensportler. Viele Leute haben nicht die richtige Vorstellung vom paralympischen Sport. Es wäre gut, wenn alle diese Gelegenheit hätten, wie ich sie hier erfahren darf, um sich ein Bild davon zu machen. Wir erleben auch einen regen Austausch. Ich spreche auch mit dem Coach der paralympischen Athleten. Das macht es so cool hier: Wir sind wirklich alle zusammen eine grosse Familie.

Bei den Leichtathletik-Grossanlässen des Sommers sind die paralympischen Sportler nicht involviert. Hätte Catherine Debrunner nicht auch in Eugene oder in München am Start stehen sollen?

Ajla Del Ponte: Bei den Commonwealth Games in Birmingham waren die Wettkämpfe zusammen. Es wäre schön, wenn das auch in München so hätte sein können. Es würde dem Parasport zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Ich kann aber nicht beurteilen, ob es Gründe gibt, wieso es nicht möglich war.

Catherine Debrunner: Bei mir kam vor allem während der WM der Leichtathletik in Eugene ein wenig Wehmut auf, weil es für uns in diesem Jahr keinen einzigen Grossanlass gibt. Das ist schade. Ich würde sehr gerne auch solche Meisterschaften bestreiten. Ich fahre auch deshalb meine allerersten Marathons im Herbst. Das gibt mir ein Ziel. Ein solches ist wichtig, um in den Trainings an meine Grenzen zu gehen.

Wieso lebt und trainiert ihr in Papendal und nicht in der Schweiz?

Catherine Debrunner: Ich bin durch Zufall hierhergekommen. Ich kannte diesen Ort zuvor nicht. Eine holländische Kollegin hat mich dazu animiert, ein Trainingslager der Parasportler in Teneriffa zu absolvieren. Dort habe ich meinen heutigen Coach Arno Mul kennengelernt. Und als ich erstmals hierher fürs Training kam, war ich sehr angetan. So bin ich halt geblieben (lacht). Papendal und Holland sind für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Und gleichzeitig mein Kraftort. Ich komme wahnsinnig gerne hierher.

Ajla Del Ponte: Ich ging wegen Trainer Laurent Meuwly 2015 zuerst nach Lausanne und 2019 nach Papendal. Ich wollte nach seinem Wechsel als holländischer Nationaltrainer unbedingt weiter mit ihm trainieren.

Was schätzt ihr hier?

Catherine Debrunner: Wie Ajla gesagt hat, das Gefühl, einer grossen Familie anzugehören. Es herrscht ein sehr cooler Spirit – ein wenig wie in einem Athletendorf bei Olympischen Spielen.

Ajla Del Ponte: Man erlebt hier diese Leistungsmentalität. Alles wird gemacht, um die Leistung zu verbessern. Und alles ist an einem Ort: Wir essen hier, wir haben Physio auf dem Trainingsplatz, wir haben den Kraftraum, die Massage – einfach alles. In der Schweiz muss ich für all dies an fünf verschiedene Orte reisen. Mit dem System in Papendal werde ich besser als Athletin.

Was vermisst ihr aus der Schweiz?

Catherine Debrunner: Die Familie und meine Freunde. Die vermisse ich schon.

Ajla Del Ponte: Und die Berge. Es ist so wahnsinnig flach hier.

Bei beiden spielt der Trainer eine entscheidende Rolle, dass ihr hier seid. Wie wichtig ist er als Bezugsperson?

Catherine Debrunner: Megawichtig. Er ist das Gehirn hinter dem Ganzen. Er überlegt sich, was mich als Sportlerin weiterbringt. Er gestaltet die Jahresplanung und die Trainingspläne. Eine sehr komplexe Thematik. Ich bin dankbar, dass er dies übernimmt. Dadurch wird er auch zu einer enorm wichtigen Vertrauensperson. Man erlebt sehr viel gemeinsam – viele gute Momente, aber auch schlechte Situationen. Das schweisst enorm zusammen.

Ajla Del Ponte: Ich sehe Laurent öfters als meine Familie. Ich wäre nicht die gleiche Sportlerin, wenn ich nicht bei ihm trainiert hätte. Für mich war klar: Wenn ich eines Tages eine Topathletin sein wollte, dann war er der Richtige. Man muss blindes Vertrauen in den Trainer als Mensch und in sein Programm haben und bereit sein, ein Commitment dafür zu geben.

Ihr beide startet über 100 m. Was ist dabei anders, was ist gleich?

Catherine Debrunner: Ich bin bei keinem anderen Rennen so nervös. Über 100 Meter darf kein einziger Fehler passieren…

Ajla Del Ponte: Ja, das stimmt absolut.

Catherine Debrunner: …ein Schritt daneben – bei mir ein Push daneben -, und schon ist das Rennen gelaufen. Deshalb ist der Fokus extrem: Perfektion pur ist gefordert und die nötige Explosivität. Es ist schon sehr ähnlich. Wir müssen beide rasch aus den «Startpflöcken» kommen. Auf den ersten Metern kann man am meisten Zeit verlieren. Über 100 Meter ist der zeitliche Abstand zwischen Läuferinnen und Rollstuhlfahrerinnen mit Abstand am grössten. Zu Beginn verlieren wir gegenüber den Läufern am meisten Zeit, da wir Zeit brauchen, die Trägheit des Stuhls zu überwinden und ihn ins Rollen zu bringen. Sobald wir aber einmal rollen, dann nehmen wir schnell an Geschwindigkeit auf. Ab 800 m sind wir als Rollstuhlfahrer schneller als die Läufer.

Ajla Del Ponte: Es gibt eigentlich nichts anzufügen. Die 100 Meter sind brutal. Es mag nicht den kleinsten Fehler leiden. Aber ich wollte Catherine noch etwas fragen: Bei mir ist es extrem wichtig, dass ich nicht darauf schaue, was links und rechts von mir passiert. Wie ist das bei dir?

Catherine Debrunner: Das ist bei mir genau gleich. Sobald ich mit meinen Gedanken zu fest bei meinen Konkurrentinnen bin, bin ich nicht mehr schnell. Dann verliere ich den Fokus auf mich selbst. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, mental viel mehr bei mir zu bleiben. Bei den Sprintern finde ich das Auftreten am Start manchmal ziemlich extrem. Hat das einen Einfluss auf dich?

Ajla Del Ponte: Als ich jünger war, hatte das einen grossen Einfluss. Ich erinnere mich an die Halbfinals an der Hallen-WM 2018 in Birmingham. Ich stand am Start und fragte mich: «Was mache ich hier unter all diesen Topsprinterinnen?». Ich musste lernen, dass ich nur für mich zuständig bin und nicht beeinflussen kann, was die anderen machen. Und ich will möglichst viel Energie für meine Leistung aufbringen und nicht für Nebenschauplätze.

Catherine hat in diesem Jahr Weltrekord erzielt. Ajla ist im WM-Vorlauf ausgeschieden. Was machen solche Erlebnisse mit euch?

Ajla Del Ponte: Beginnen wir mit dem positiven Erlebnis (lacht).

Catherine Debruner: Ich wusste zwar aus dem Training, dass ich es draufhabe. Aber vor dem Rennen war da auch eine gewisse Angst, dass ich es im Wettkampf vielleicht nicht abliefern kann. Wenn das gelingt, dann gibt es dir schon sehr viel Selbstvertrauen und beflügelt dich. Man fühlt sich auf einer Welle. Aber man muss sportliche Leistungen auch stets etwas relativieren. Ich bin noch immer die gleiche Catherine wie vor dem Weltrekord. Ich hatte früher zu viel Respekt vor anderen Athletinnen, die sehr selbstbewusst auftreten. Aber auch sie sind letztlich Menschen und kochen auch nur mit Wasser. Ajla Del Ponte: Die Gefühle kommen in Wellen. Am Anfang nach dem Out fühlt es sich an wie ein Tsunami. Ich war sehr, sehr enttäuscht. Aber egal, ob eine Leistung gut oder schlecht ist, man muss immer bereit sein für die nächste Herausforderung. Und solange man gefühlsmässig noch mit einem Fuss im Treibsand steckt, kann man nicht weitergehen. Also darf man nicht zu lange an dieser Situation herumstudieren. Aber für das Selbstvertrauen war dieser Lauf natürlich nicht förderlich. Ich war im Ziel, habe meine Zeit gesehen und mich gefragt: «Was ist gerade eben passiert?». Aber wie Catherine gesagt hat, wir sind alles Menschen und keine Maschinen. Solche Dinge passieren eben. 11,41 Sekunden definiert mich nicht als Mensch! Ich bin deswegen keine schlechtere Person. Ich mache im Leben noch so viele andere Dinge als rennen, die wichtig sind.

Was motiviert mehr fürs Training: Ein grosses Erfolgserlebnis oder ein sportlicher Rückschlag?

Catherine Debrunner: Ich hatte 2020 ein Rennen, an das ich mich bis heute erinnere. Es regnete stark, was es für uns enorm schwierig macht, da wir mit unseren Handschuhen am Triebreifen rutschen. Dann muss man das Setting des Materials wechseln. Ich fuhr mit Fell und mit Harz, aber es hat nicht funktioniert. Ich wurde in diesem 5000-m-Rennen überrundet. Das war so schlimm, dass ich mir geschworen habe, so etwas nie mehr erleben zu wollen. Ich habe mich ein Jahr lang intensiv mit dieser Thematik befasst und in Tokio habe ich das Rennen über 400 m bei Regen gewonnen. Es war also ein Rückschlag, der mich angetrieben hat. Man darf bei Enttäuschungen zwar traurig sein, sollte sich aber schnell darauf fokussieren, was man daraus lernen kann. Es braucht ab und zu einen Rückschlag, um stärker zu werden. Wie man mit den starken Emotionen umgeht, gehört zu den grössten Herausforderungen im Leben als Sportlerin.

Ajla Del Ponte: Ich denke, es sind diese Emotionen, die Menschen inspirieren, sich Sportwettkämpfe anzuschauen. Wenn man die sportlichen Biografien vieler Champions verfolgt, sieht man, dass es oft nicht nur aufwärts gegangen ist. Als Athletin musst du diese Resilienz lernen, um nicht in den negativen Emotionen gefangen zu bleiben, sondern daraus Motivation schöpfen. Wie Catherine es gesagt hat: Bei solchen Enttäuschungen willst du, dass es nie mehr passiert. Ich möchte nie mehr ein so schlechtes Jahr haben. Aber am Ende bleibt es Sport: Man weiss nie genau, was passieren wird.

Sie hatten zum ersten Mal eine langwierige Verletzung. Wie frustrierend ist der Umgang mit einer solchen Situation, auf die man ja nicht einfach mit Motivation fürs Training reagieren kann? t?

Ajla Del Ponte: Es war eine lange Zeit. Es war nicht einfach, ich habe viel geweint. Es war nicht in meiner Macht. Ich fragte mich, was ich besser machen kann, wieso die Schmerzen nicht weggehen. Ich weiss, dass ich jeden Tag alles mache, um zurückzukommen.

Wann im Leben fühlt ihr euch behindert?

Catherine Debrunner: Bei mir war Geld lange Zeit ein Hauptproblem. Ich konnte lange nicht hierherkommen, weil mir schlicht das Geld dafür fehlte und ich noch als Primarlehrperson arbeitete und somit weniger flexibel war. Ich wusste, dass ich neben dem Sport noch arbeiten musste, um mir dieses Leben als Leichtathletin überhaupt leisten zu können. Nach dem Paralympics-Titel in Tokio ist die finanzielle Lage besser geworden. Zudem arbeite ich nun mit einer Managerin zusammen, welche mir hilft, mein Leben als Profisportlerin zu finanzieren und zu koordinieren. Und selbstverständlich stösst man im Rollstuhl immer wieder auf Situationen, in denen man Lösungen suchen muss – zum Beispiel beim Finden eines rollstuhlgängigen Airbnb. Dabei haben mir übrigens Ajla und Lea Sprunger geholfen.

Ajla Del Ponte: Ich fühlte mich lange mental limitiert. Ich hatte stets das Gefühl, dass ich nicht zu dieser und jener Leistung fähig bin. Ich könnte nie im Leben in einem Olympiafinal stehen! Ich musste lernen, dass mich das Denken nicht daran hindern darf, etwas zu erreichen. Und heute motiviert es mich, wenn eine jüngere Athletin zu mir kommt und mir sagt, dass sie dank mir realisiert hat, was alles möglich ist. Ich glaube auch, für Frauen im Spitzensport ist es noch immer schwieriger als für Männer. Wir Frauen müssen stets beweisen, dass wir wirklich gut sind in dem, was wir tun.

