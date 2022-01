Doppelinterview Teamcaptain Kurmann über den Schweizer-Meister-Titel im Schach: «Es ist eine Sensation, was wir geschafft haben» Überraschungserfolg für die Schachgesellschaft Luzern: Sie wurde Schweizer Meisterin. Captain Oliver Kurmann und Vereinspräsident Jörg Schmid sprechen über die Herausforderung des Klubs und die Faszination des Schachspiels. Jule Seifert Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Vor den Festtagen spielten in Ittingen die besten vier Schweizer Mannschaften in den finalen Meisterschaftsrunden um den nationalen Titel. Mit Teamgeist, Nervenstärke und ein bisschen Glück im Spiel konnte sich die SG Luzern gegen die Favoriten mit einem 4,5:3,5-Sieg gegen Genf und einem 4:4-Unentschieden gegen Zürich behaupten und kehrten mit dem Pokal nach Luzern zurück.

Mannschaftscaptain Oliver Kurmann (rechts) und Präsident Jörg Schmid mit dem Meisterschaftspokal im Klublokal Café Guggi. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Januar 2022)

Was bedeutet der Schweizer-Meister-Titel für die Schachgesellschaft Luzern (SGL)?

Jörg Schmid: Es ist neben dem Einzeltitel der prestigeträchtigste Titel in der Schweiz. Es zeigt, dass wir in Luzern Spielerinnen und Spieler haben, die konstant über die vielen Runden übers Jahr hervorragend spielen. Ich bin sehr stolz.

Für Aussenstehende: Wie ist der Meistertitel der SGL einzuordnen?

Oliver Kurmann: Wir sind ein Mittelfeldteam. Ein Podestplatz wäre schon eine hervorragende Leistung gewesen. Die drei anderen Mannschaften des Finals sind deutlich höher im Ranking. Es ist eine Sensation, was wir erreicht haben.

Schmid: Es ist ein grosser Glücksfall, dass wir den Titel zum dritten Mal nach 1991 und 2018 gewinnen konnten. Jetzt hoffen wir, dass wir bekannter werden und auch junge Menschen bei uns vorbeischauen.

Wie steht die SGL derzeit da?

Schmid: Es gibt 40 bis 50 aktive Mitglieder, fünf Personen sind im Vereinsvorstand. Wir haben vielleicht nicht eine so grosse Basis an Mitgliedern wie zum Beispiel Zürich, aber es kommt ja nicht auf die Anzahl, sondern auf die Stärke der Spieler an.

Kurmann: Wir hatten vor kurzem einen personellen Umbruch. Der langjährige Präsident ist nicht mehr im Amt. Wir haben versucht, alles neu aufzugleisen. Es gibt eine neue Homepage, einen neuen Präsidenten …

Schmid: … der langjährige Captain und auch der Kern der Mannschaft sind zum Glück gleichgeblieben. Das ist wohl das Erfolgsrezept.

Wie sieht es finanziell aus?

Schmid: Finanzieren tun wir uns einerseits über öffentliche Mittel von der Stadt und Sport-Toto, andererseits über eine private Gönnervereinigung. Finanziell war das letzte Jahr wegen der Coronasituation schwierig, da Einnahmen wegfielen und öffentliche Gelder gekürzt wurden. Deswegen sind wir froh, wenn uns weiterhin viele Schachbegeisterte unterstützen. Allein aus Mitgliedsbeiträgen können wir uns nicht finanzieren.

Ist es schwierig, neue Mitglieder zu finden?

Schmid: Mittlerweile hat sich Computer- und Internetschach etabliert. Mitglieder zu behalten, neue zu finden und insbesondere den Nachwuchs zu fördern, ist eine Herausforderung für uns.

Dabei hat Schach in Luzern eine grosse Tradition …

Schmid: Wir sind der grösste Schachklub in Luzern und feiern in drei Jahren unser 150-jähriges Bestehen. Wir sind also ein sehr traditionsreicher Verein und einer der ältesten Schachklubs des Landes.

Grosse Namen wie Robert Hübner oder Vlastimil Hort spielten für die SG Luzern, sind das Vorbilder für Sie?

Kurmann: Es ist immer lehrreich, mit ihnen zu spielen und sie haben viele Geschichten zu erzählen, denn sie haben viel erlebt. Eine Partie mit Robert Hübner zu analysieren oder mit ihm zu Abend zu essen, ist ein besonderes Vergnügen.

Zwei begeisterte Schachspieler Oliver Kurmann ist Jurist und wohnt in Luzern. Er ist der Captain und Spielleiter bei der SG Luzern und einer der stärksten Schachspieler der Schweiz.

Wenn der 36-Jährige wählen kann, ist sein Eröffnungszug e2-e4 (zwei Schritte mit dem Bauern vor dem König). Er spielt gerne aggressiv und angriffslustig. Das Training absolviert er online mit einem ausländischen Grossmeister, individuell am Schachbrett mit Büchern oder er übt am Computer. Jörg Schmid ist ebenfalls Jurist und wohnt in Kriens. Der 62-Jährige ist seit eineinhalb Jahren Vereinspräsident. Auch er eröffnet gerne mit e2-e4, da dies zu aktiveren Stellungen führt. Ihm liegen taktische Partien. Kurmann und Schmid spielen beide seit ihrer Jugend bei der SG Luzern. (js)

Hat Ihre Sportart ein Image-Problem? Gibt es immer Menschen, die Schach nicht als «richtige» Sportart betrachten?

Kurmann: Nein, das sehe ich nicht so. Schon vor der Netflix-Serie «Damengambit» hatte Schach ein hohes Ansehen, die Serie hat die Popularität noch gesteigert. Schach ist psychisch und physisch sehr anspruchsvoll und deswegen auch von Swiss Olympic als Sport anerkannt.

Spüren Sie wegen des Netflix-Hits auch neuen Schwung in der SGL?

Schmid: Es hat sicher einen Impuls ausgelöst, dass Juniorinnen und Junioren mit dem Schach angefangen haben und zu uns ins Training kamen. Wie nachhaltig das ist, müssen wir natürlich abwarten. Die Produktion der Serie hat sicher Aufsehen erregt und ist etwas, was die jungen Leute anspricht. Es ist gut gemacht.

Kurmann: Es ist authentisch, eine der wenigen Schach-Verfilmungen, der das gelungen ist. Die Figuren sind richtig auf dem Brett aufgestellt und die Züge korrekt ausgeführt. Es waren Spezialisten am Werk und es wurde auf die Details geachtet.

Also eine Filmempfehlung?

Kurmann: Auf jeden Fall. «Damengambit» ist interessant für Schachprofis und -amateure und auch spannend, wenn man kein Schachspieler ist.

Apropos Damen: Schach ist nach wie vor männerdominiert.

Schmid: Ja, aber es hat sich schon etwas im Schach getan. Ich habe neulich mit einer Studentin gespielt, die auch wegen der Netflix-Serie kam. Das hat es früher fast nicht gegeben, dass auch Frauen spielen.

Es gibt jetzt also mehr Frauen, die sich das zutrauen?

Schmid: Ja, die Serie hat sicher inspiriert. Beim Schach muss man mit dem Kopf intensiv arbeiten und es ist anstrengend: Das können auch Frauen.

Wie schaut es diesbezüglich bei der SGL aus?

Schmid: In unserer ersten Mannschaft spielt Ghazal Hakimifard. Sie ist Mitglied der schweizerischen Frauen-Nationalmannschaft und trägt den Titel Woman-Grandmaster. Ich habe schon mehrere ihrer Partien nachgespielt. Sie ist eine ausgezeichnete Schachspielerin.

Kurmann: Das ist der Grund, warum ich sie bei den Wettkämpfen einsetze.

Schmid: Sie hat bei der Meisterschaft in jeder Runde gespielt, oder?

Kurmann: Ja, genau. Sie ist eine sehr aggressive Spielerin und unangenehm für den Gegner. Ausserdem ist sie äusserst nervenstark.

Ist Ghazal Hakimifard ein Joker, der vom Gegner unterschätzt wird?

Schmid: Nein, es ist bekannt, dass sie stark spielt, unterschätzt wird sie von niemanden.

Kurmann: Sie hat ein gutes Ranking, das ist kein Geheimnis mehr.

Betreibt die SGL gezielte Frauenförderung?

Schmid: Speziell fördern wie in anderen grossen Schachklubs tun wir das Training für Mädchen nicht, dazu ist der Raum Luzern zu klein. Wir bieten ein Training für Junioren an, dort sind Mädchen natürlich herzlich willkommen.

Wie haben Sie eigentlich zum Schach gefunden?

Kurmann: Mein Vater hat mir als Neunjähriger die Regeln beigebracht. Bei meinem ersten Turnier mit elf Jahren kam ich direkt ins Final, dann hat es mich gepackt. Mit 13 Jahren wurde ich Schweizer Meister, so nahm alles seinen Lauf.

Oliver Kurmann spielt Schach seit seiner Kindheit. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. Januar 2022)

Was hat Sie am Schach gepackt?

Kurmann: Es braucht so viele verschiedene Fähigkeiten: Fantasie, Gedächtnis, logisches Denken, mentale und körperliche Ausdauer. Schach ist so vielseitig und es verleidet nie. Es ist so ein komplexes Spiel, man lernt nie aus. Bis heute bin ich davon völlig begeistert.

Schmid: Es hat so viele Elemente: ein sportliches, ein künstlerisches, ein rein rechnerisches und ein wissenschaftliches Element. Es ist ein unerschöpfliches Spiel an Möglichkeiten. Es gibt immer wieder Überraschungen. Seit 47 Jahren spiele ich im Klub und es ist mir nicht langweilig geworden.

Warum sollte ich anfangen mit Schach spielen?

Kurmann: Es macht einfach Spass. Und man lernt so viel fürs Leben, es ist eine Lebensschule.

Schmid: Schach hat so viele Facetten, die einfach faszinierend sind.

Schach spielen in Luzern Am Dienstagabend ist im Klublokal im Café Guggi (Taubenhausstrasse 14 in Luzern) freier Spielbetrieb ab 19.30 Uhr. Es wird auf allen Niveaus gespielt. Das Wissen der Schachregeln ist einzige Voraussetzung. Interessierte aller Altersklassen sind herzlich willkommen. Es besteht die Möglichkeit, Partien anzuschauen oder selbst zu spielen. Für die Ambitionierten gibt es am Schachabend ein individuelles Training und gelegentlich Vorträge. (js)

Zurück zur Schweizer Meisterschaft: Auch für Sie persönlich war die vergangene Saison äusserst erfolgreich, Sie haben die dritte Grossmeister-Norm erreicht und stehen vor dem Erlangen des Grossmeister-Titels.

Kurmann: Es ist ein Kindheitstraum, den ich jahrelang vor Augen hatte. Noch habe ich aber den Titel nicht erreicht, aber ich bin einen grossen Schritt weiter. Mir fehlt noch ein gewisses Plus im ELO-Ranking, ungefähr 35–40 Punkte. Ich denke, in den nächsten zwei Jahren sollte es soweit sein.

Wann haben Sie realisiert, dass es zum dritten Schweizer-Meister-Titel für die SGL nach 1991 und 2018 reichen würde?

Kurmann: Ich habe es erst gar nicht realisiert. Während des Wettkampfs kam ein Teammitglied zu mir und meinte, wir haben Chancen auf den Titel. Ich wusste, da muss schon noch ein kleines Wunder passieren. In den letzten beiden Runden trafen wir auf zwei sehr starke Gegner. Beim Favoriten Genf spielten selbst am letzten Brett noch ein Grossmeister, in unserem Team war nur ein einziger Grossmeister während der gesamten Saison … wir waren der Underdog.

Das Luzerner Meisterteam (von links): IM Roland Lötscher, FM Davide Arcuti, WGM Ghazal Hakimifard, Captain IM Oliver Kurmann, IM Georg Fröwis, IM Gabriel Gähwiler, IM Valeri Atlas (GM Martin Krämer fehlt auf dem Foto wegen frühzeitiger Abreise). Bild: PD

Der Aussenseiter schlägt die Favoriten, wie konnte das der SGL gelingen?

Kurmann: Wir sind ein junges und gutes Team. Wir sind unbeschwert und unbekümmert in die Partien gegangen und die Einzelspieler waren gut in Form. Und am Ende hatten wir noch das nötige Wettkampfglück.

Schmid: Ich habe die Partien per Livestream verfolgt und zu Hause mitgefiebert. Und nach der Meldung «Wir sind Meister» von Oliver habe ich natürlich eine Flasche aufgemacht und gefeiert. Das Team hat alles gegeben und ein super Resultat erzielt.

Wie hoch ist das Selbstvertrauen, den Titel zu verteidigen?

Kurmann: Das Selbstvertrauen ist riesig, aber natürlich müssen wir schauen, dass wir uns langfristig verstärken. Das muss nachhaltig passieren, finanziell haben wir nicht die Möglichkeit, grosse Transfers zu machen.

Schmid: Es ist allen klar: Das war ein grosser Exploit, das ist nichts Selbstverständliches. Auf dem Papier sind wir bei weitem nicht die stärkste Mannschaft.

