Doppeltes Pech für das Segelteam Meyer

Segeln Erst reisst ein Tau, dann fehlt der Wind: Doppeltes Pech für das Team Meyer Herrliche Segelbedingungen herrschen am ersten Tag zum diesjährigen Uristier Cup. Die abflauende Thermik verhindert eine Aufholjagd. Walter Rudin 04.07.2022, 17.02 Uhr

Vergebliche Aufholjagd von Team Silvia mit Corinne Meyer, Aldo Meyer und Christian Sprecher (von links). Bild: Anja Stöckli (Sisikon, 2. Juli 2022)

Als vor einigen Jahren der Segelclub Uri seine Aktivitäten einstellte, bangten viele Regatteure um die Zukunft des Uristier Cups, denn es ist die wohl beliebteste Segelregatta auf dem Vierwaldstättersee. Hier treffen sich nicht nur die heimischen ambitionierten Regatteure, auch Jachteigner von andern Seen scheuen den grossen Aufwand nicht und bringen ihre Boote an den Urnersee, weil hier der Wind für tolle Rennen sorgt. Der Regattaverein Brunnen wollte diesen Event nicht sterben lassen und hat seit einigen Jahren die Organisation übernommen. «Wir führen den Uristier Cup gerne durch, inzwischen ist er fester Bestandteil unseres Regattakalenders», hält Präsident Rolf Hunkeler fest.

Dieses Jahr waren zum Uristier Cup nicht nur die fünf VC-Klassen am Start, die im Rahmen des Vierwaldstättersee-Cups ihren dritten Event aussegelten, die Tempest Boote trugen ihre Klassenmeisterschaft aus und die Onyx-Klasse trat zum vierten Act ihrer Regattaserie, dem Compasscup, an.

Aldo Meyer aus Meggen ist seit Jahren mit seinem Team Silvia beim Compasscup dabei und konnte vor wenigen Wochen bereits seinen fünften Titel als Klassenmeister feiern. Am Wochenende lief es dem für den Regattaverein Brunnen antretenden Team aber nicht nach Wunsch. Vor dem Start zum ersten Lauf riss das Grossfall, das bedeutete Forfait zur ersten Wettfahrt und viel Stress.

Für die beiden Wettfahrten am Samstag wurde ein sehr weiter Kurs gesteckt. Ein Lauf dauerte über zwei Stunden, also genügend Zeit für das Team Silvia, ihr Malheur zu beheben. Mit einem dritten Platz im zweiten Lauf blieb die Hoffnung denn auch intakt, am Sonntag zu reüssieren, zumal die Organisatoren kürzere Wettfahrten versprachen und bei vier Wettfahrten wäre ein Streichresultat fällig gewesen. Aus der Aufholjagd wurde aber nichts. Nach dem ersten Lauf am Sonntag brach der Wind zusammen und die Regatta wurde abgebrochen.

«Es war halt nicht unser Wochenende, trotzdem ist es immer herrlich in dieser Arena zu segeln»,

meinte Aldo Meyer.

Seinet erstmals vor Zimmerli

Bei den Akteuren des Vierwaldstädtersee-Cups ging das Duell der beiden Quant Jachten um den Titel «Schnellste Jacht» in eine neue Runde. Nach zwei Siegen musste sich das Team Zimmerli bei Uristier Cup erstmals geschlagen geben. Die Luzerner Crew von Peter Seinet konnte sich zwar an allen vier Wettfahrten vor Zimmerli platzieren, der Sieg ging aber an Eric Monnin aus Immensee, der mit seinem fliegenden Proto Monofoil der Konkurrenz keine Chance liess und alle vier Rennen für sich entschied.

vierwaldstaettersee-cup.ch