Doppelvierer meldet sich wegen Corona ab - Schäuble wechselt Boot

Ruder-Weltcup in Luzern Doppelvierer meldet sich wegen Corona ab – Jan Schäuble wechselt das Boot Weil mehrere Athletinnen und Athleten coronabedingt ausfallen, kommt es im Schweizer Team vor dem Weltcupfinal auf dem Rotsee zu Rochaden. Leichtgewichts-Ruderer Jan Schäuble ersetzt nun einen schwereren Athleten und das Schweizer Paradeboot meldet sich vom Wettkampf ab. Claudio Zanini 07.07.2022, 13.15 Uhr

Beim Training waren die Schweizerinnen Célia Dupré, Lisa Lötscher, Salome Ulrich und Pascale Walker (von rechts) am Mittwoch noch auf dem Rotsee. Am Donnerstag gaben sie Forfait. Bild: Urs Flüeler

Das Schweizer Ruderkader hat seit dem Weltcup in Poznan vor drei Wochen mehrere Coronafälle zu beklagen. Die Krankheitsverläufe der betroffenen Athletinnen und Athleten seien mild, sagt Verbandsdirektor Christian Stofer. «Wir beobachten die Gesundheitswerte aber genau und möchten die Athletinnen und Athleten nicht unvollständig erholt in anspruchsvolle Weltcup-Rennen schicken.» Das führt dazu, dass die Zusammensetzungen der Schweizer Boote für das Weltcupfinale in Luzern kurz vor dem heutigen Starttag änderten.

Der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Frédérique Rol und der Zugerin Patricia Merz wird auf einen Einsatz verzichten. Die beiden haben sich nach ihren positiven Coronatests nicht vollständig erholt. Bei den Schweizer Meisterschaften am vergangenen Wochenende traten sie zwar an, für eine Teilnahme auf internationalem Niveau fühlen sie sich noch nicht in der Lage.

Ulrich startet nun im Einer

Am Donnerstag erfolgte auch die definitive Absage des Doppelvierers mit Pascale Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich und Célia Dupré. An Corona waren in den letzten Wochen Walker, Lötscher und Dupré erkrankt. Die Luzernerin Ulrich wird nun im Frauen-Einer antreten. Dass sich das Schweizer Paradeboot nicht dem Heimpublikum präsentieren kann, ist schmerzhaft. In Poznan brillierte das Quartett noch mit der Silbermedaille.

Eine Rochade gibt es auch beim Doppelvierer mit Dominic Condrau, Nils Schneider, Patrick Brunner und Kai Schätzle – der sich mit Covid infizierte. Schätzle wird durch den zweifachen Schweizer Meister Jan Schäuble ersetzt.

Jan Schäuble am Mittwoch nach dem Training. Bild: Dominik Wunderli

Der leichte Ruderer sitzt nun also ins Boot der schweren Kollegen. Im Weltcup landete Jan Schäuble zweimal mit dem leichten Doppelzweier auf dem Podest. In Luzern will Nationaltrainer Ian Wright aber mit Raphael Ahumada und dem Zuger Andri Struzina antreten, um die letztmögliche Kombination vor der EM in München (5. bis 10. August 2022) zu testen. Alle drei Ruderer befinden sich in ausgezeichneter Form. Schäuble sagt: «Das Ziel von uns im Leichtgewichtsteam ist, dass der schnellstmögliche Doppelzweier die EM und WM rudert.» Die WM wird schliesslich vom 18. bis 25. September im tschechischen Racice ausgetragen.

Von Corona verschont blieb bislang Jeannine Gmelin. Die Zürcherin hat in Poznan Silber gewonnen. Im Frauen-Einer gehen in Luzern 22 Boote an den Start – darunter auch Emma Twigg, die neuseeländische Olympiasiegerin von Tokio.

Weltcup Luzern

Rotsee. Freitag. Vorläufe mit Schweizer Beteiligung. 9.15: Männer, Zweier ohne (Maurin Lange/Jan Jonah Plock). – 9.45: Frauen-Doppelzweier (Nina Wettstein/Fabienne Schweizer). – 10.20: Frauen, Leichgewichts-Einer (Eline Rol; Olivia Nacht). – 11.30: Frauen-Einer (Jeannine Gmelin; Salome Ulrich). – 11.50: Männer-Einer (Scott Bärlocher). – 12.40: Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier (Raphael Ahumada/Andri Struzina). – 17.20: Männer-Doppelvierer (Dominic Condrau/Nils Schneider/Patrick Brunner/Jan Schäuble).

Samstag. 9.00 – 10.25: C-/D-/E-/F-Finals in div. Kategorien. 10.40 – 12.40: Halbfinals in div. Kategorien. – 15.15: B-Finals in div. Kategorien. – 15.30: A-Final, Frauen, Leichgewichts-Einer. – 15.42: A-Final, Männer, Leichtgewichts-Einer. – 15.54: A-Final, Männer, Leichtgewichts-Doppelvierer.

Sonntag. A-Finals. 10.05: Frauen, Zweier ohne. – 10.16: Männer, Zweier ohne. – 10.31: Frauen, Leichtgewichts-Doppelzweier. – 10.46: Männer, Leichtgewichts-Doppelzweier. – 11.01: Frauen-Doppelvierer. – 11.16: Männer, Vierer ohne. – 11.31: Frauen-Einer. – 11.46: Männer-Einer. – 13.35: Frauen, Vierer ohne. – 13.46: Männer-Doppelvierer. – 14.01: Männer-Doppelzweier. –14.16: Frauen-Achter. – 14.30: Frauen-Doppelzweier. – 14.45: Männer-Achter.

SRF überträgt die Finalrennen am Sonntag live von 10 bis 11 Uhr auf SRF2, von 10.50 bis 12.10 Uhr auf SRF info und ab 13.35 Uhr im Livestream.