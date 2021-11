Dribbler Filip Ugrinic ist einer der Trümpfe

FC Luzern Dribbler Ugrinic ist einer der Trümpfe – er erhält von Fabio Celestini viel Vertrauen Dem FC Luzern bietet sich heute (20.30, SRF 2) im Heimspiel gegen Sion die Chance, mit einem Sieg aus dem Tabellenkeller zu kommen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Filip Ugrinic (rechts) verschafft sich und den Mitspielern regelmässig Räume. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Filip Ugrinic fällt mit seiner dynamischen Spielweise auf. Er sorgt mit dem Ball am Fuss und seinen schnellen Bewegungen immer wieder für Unruhe in den gegnerischen Abwehrreihen. Blickt man auf die Statistik der Super League, folgt die Bestätigung: Der 22-jährige Angreifer des FC Luzern zählt zu den besten Dribblern im Land.

Gemäss der Scouting-Plattform InStat setzt sich Ugrinic durchschnittlich 4,9 Mal pro Match im Dribbling durch – und öffnet damit wertvolle Räume für seine Mitspieler. Auf solche Einzelaktionen zählt der FCL gerade heute im Heimspiel gegen den FC Sion, der wahrscheinlich unter dem neuen Trainer Paolo Tramezzani eher defensiv ausgerichtet sein wird.

Spitzenplatz unter den Dribblern der Liga

Doch zurück zur erwähnten Statistik: Filip Ugrinic kommt mit seinen Dribblerfähigkeiten auf einen Spitzenrang. Noch etwas besser sind von den Super-League-Stammspielern nur Meschack Elia (5,0) von YB, der Lausanner Cameron Puertas (5,2), der St.Galler Lukas Görtler (5,4) und der Basler Dribbelkönig Edon Zhegrova (6,0). Luzerns Nummer 2 beim Dribbeln ist Ibrahima Ndiaye (3,4).

Das Durchsetzungsvermögen des Senegalesen Ndiaye ist natürlich für einen Sieg gegen Sion ebenso gefragt wie jenes von Ugrinic. Klar, der Stadtluzerner und einstige Kickers-Junior hat eine enorme Wasserverdrängung. Seit er unter Fabio Celestini spielt, schiesst er auch regelmässig Tore. Am vergangenen Sonntag traf er mit seinem schwächeren linken Fuss aus über 20 Metern zum 1:1-Endstand gegen Lausanne. Ein scharfer Schlenzer vom Feinsten. Dem Schützen war die Sicht verdeckt: «Ich sah nur noch, wie der Ball in der unteren Torecke ins Netz ging», sagt er. Bei der Schusstechnik von Ugrinic kann man nicht auf den ersten Blick feststellen, ob er mit dem rechten oder linken Fuss stärker ist. Auf die Frage meint er lächelnd: «Eigentlich bin ich Rechtsfuss.»

In dieser Saison schoss der 1,84 Meter grosse und 84 Kilo schwere Offensivmann bereits fünf Pflichtspieltore. In der Meisterschaft ist er mit vier Treffern und zwei Assists der FCL-Topskorer. Dabei ist Ugrinic mit seinen letzten Leistungen überhaupt nicht zufrieden:

«Im Heimspiel gegen St.Gallen und im Cup-Achtelfinal gegen Schaffhausen bin ich praktisch gar nicht in den Abschluss gekommen.»

Das ärgerte ihn sehr: «Darum hatte ich mir für den Match gegen Lausanne vorgenommen, mindestens zwei, drei Mal zu schiessen.» Diese forsche Einstellung hat dem beim Luzerner Publikum beliebten Eigengewächs dazu verholfen, aus der Entfernung zu treffen.

Ugrinic ist in seiner Entwicklung inzwischen so weit, dass ihn selbst ein wichtiges Tor, das immerhin zu einem Punktgewinn führte und seine Mannschaft vor dem erneuten Fall ans Tabellenende bewahrte, nicht zufriedenstellt. Von der ersten Halbzeit im Stade de la Tuilière war er gar nicht angetan: Zu passiv hätten sie gespielt, seien gar nicht in die Zweikämpfe gekommen, moniert er. Kaum einmal attackierte der FCL die Defensivleute des Gegners im Spielaufbau. Warum verhielt sich die Mannschaft von Fabio Celestini derart zurückhaltend gegen den Tabellenletzten? «Pressing betrieben wir drei Mal im falschen Moment. Prompt liefen wir in Gegenstösse», sagt Ugrinic.

Aus dem scheuen Talent wurde eine Persönlichkeit

Celestini bestätigt, dass Ugrinic einer der Spieler war, die das Pressing in einem ungünstigen Moment auslösten. Der in der Bernstrasse in einfachen Verhältnissen aufgewachsene FCL-Profi ist einer der Lieblingsschüler des Fussballlehrers. Fabio Celestini hat «Fidschu», wie er Filip nennt, sehr viel gegeben. Umgekehrt zahlt Ugrinic dem Trainer das grosszügige Vertrauen vollumfänglich zurück.

Von aussen ist eine Entwicklung dieses begabten Fussballers zu beobachten, die Freude macht. Filip Ugrinic hat in den letzten eineinhalb Jahren zudem extrem an Persönlichkeit gewonnen. Als Teenager einst scheu wie ein Mäuschen, wird er heute in den Interviews fast schon philosophisch, wenn er dem Coach statt nur ein Praliné lieber eine ganze Schachtel zum Geburtstag schenken würde. Vielleicht gibt’s nun die Schachtel gegen Sion ...

Ndiaye zuletzt nicht auf der Höhe – nun ist er fit Ibrahima Ndiaye war am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport (1:1) ein Schatten seiner selbst. Der 23-jährige Aussenangreifer spürte die Nachwehen eines Zusammenstosses mit dem Kopf im Cupmatch gegen Schaffhausen vier Tage vorher. Wie konnte er trotzdem in Lausanne auflaufen? FCL-Trainer Fabio Celestini: «Er fand, er könne spielen und auch der Teamarzt hatte ihm grünes Licht gegeben. Doch nach seiner Leistung habe ich Zweifel.» Als Coach sei er auf die Angaben der Profis angewiesen: «Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen, weiss nicht, wie sie sich fühlen. Ibra ist zäh und einer, der immer spielen will.» Inzwischen soll der schnelle und durchsetzungsstarke Offensivmann aus Senegal wieder 100 Prozent fit sein. «Ndiaye konnte sich erholen, er schlief viel – und ist gegen Sion einsatzbereit», ist Celestini überzeugt. (dw)