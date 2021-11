Vor dem Heimspiel gegen Jona steigt der Druck auf Volley Luzern

Volleyball NLA Vor dem Heimspiel gegen Jona steigt der Druck auf die Luzerner Volleyballer Volley Luzern strebt im NLA-Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Jona nach dem ersten Sieg. Für Zuversicht sorgen ein Rückkehrer, ein Neuzuzug und eine Aussprache. Stephan Santschi 06.11.2021, 05.00 Uhr

«Es fühlt sich gut an, wieder auf dem Platz zu stehen», sagt Tim Köpfli.

Bild: Pius Amrein

Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen Jona (17 Uhr, Bahnhofhalle) endet für Volley Luzern das erste Saisondrittel. Aktuell steht das Team mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der NLA-Tabelle. «Mit Jona befinden wir uns auf Augenhöhe», sagt Trainer Marco Fölmli und er fordert: «Jetzt wollen wir den ersten Sieg einfahren.» Die Absenzenliste ist zwar noch immer gut gefüllt, mit Edvarts Buivids, Bruno Jukic, Irian Mika und Marcel Häfliger fehlen vier Akteure verletzungsbedingt. Drei Aspekte sorgen im Lager der Zentralschweizer allerdings für Aufbruchsstimmung:

Tim Köpfli. Der Aussenangreifer kehrte am letzten Sonntag bei der 0:3-Niederlage in Genf nach zweimonatiger Verletzungspause zurück. «Noch fehlte mir die Verbindung zum Team, mit meinem Comeback bin ich nicht zufrieden. Doch es fühlte sich gut an, wieder auf dem Platz zu stehen», erklärt der 25-jährige Schweizer Nationalspieler. In der Vorbereitung zog er sich in einem Testspiel bei einem Block einen Bänderriss im Daumen zu. Noch mangelt es ihm im Angriff an Durchschlagskraft, mit mehr Spielpraxis und Selbstvertrauen kann Köpfli das Luzerner Spiel aber wieder besser machen.

Leandro Mejía. Der 24-jährige Mittelangreifer ist nach Nathan Broch der zweite Transfer, der aufgrund der personellen Probleme während der Saison getätigt worden ist. In Genf gab der kolumbianische Nationalspieler sein Debüt für die Luzerner und deutete dabei seine Qualitäten an. «Leandro ist ein sehr guter, lustiger Typ, der seine Teamkollegen auf eine gute Art neckt», berichtet Fölmli. Mit seinem Auftreten bringt der 2,02-Meter grosse Latino eine willkommene Lockerheit in den Trainingsalltag. Mejía sei von der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden, zudem erleichtert ihm der spanisch-sprechende Assistenztrainer Jorge Garcia die Integration.

Aussprache. Anfang Woche trafen sich Team und Staff zu einem Meeting, in dem Differenzen ausgeräumt worden sind. «Wir hatten etwas Spannungen, umso wichtiger ist es, darüber zu reden», erklärt Tim Köpfli. Dabei wurde es nicht laut, vielmehr sei konstruktiv diskutiert worden. «Es geht darum, dass jeder voll hinter unserer Mission steht, egal wie schwierig unser Saisonstart war. Wir möchten das abhaken, das Beste herausholen und ein Team stellen, das gewinnen kann», führt Köpfli aus. Die Wirkung sei spürbar, «im Training herrscht nun eine andere Energie».

Gegner Jona ist aus dem Tritt geraten

Die Herausforderung auf der Suche nach den Automatismen bleibt aber weiterhin gross, zu einschneidend war der Kaderumbruch im Sommer, zu belastend waren die Ausfälle und kurzfristigen Neuzuzüge in den letzten Wochen. «Wir müssen an ganz vielen Dingen arbeiten», sagt Trainer Fölmli und nennt vor allem die Abstimmung im Angriff, die unterstützende Abwehrarbeit beim Block und den Service als markante Baustellen.

Auch Jona tat sich zuletzt schwer, geriet nach gutem Saisonstart mit dem Gewinn des Supercups aus dem Tritt und verlor dreimal in Serie. «Aktuell belegt Jona den vierten Platz, den wir anstreben», sagt Tim Köpfli mit Blick auf die Playoff-Halbfinals und er betont: «Um einen ersten Schritt in diese Richtung zu machen, brauchen wir unbedingt einen Sieg. Sonst ist es irgendwann zu spät.»