Mit 13 Jahren bereits Weltmeister, heute erfolgreicher und millionenschwerer Unternehmer. Der 24-fache Weltmeister Robby Naish spricht bei der Premiere seines neuen Films in Luzern über seine Erfolge, den Beckenbruch und was er als 80-Jähriger machen will.

Philipp Zurfluh 06.07.2021, 19.00 Uhr