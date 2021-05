Duell mit Ex-Klub Simon Enzler ist vor dem Cup-Halbfinal mit dem FC Aarau gegen seine Ex-Kollegen vom oberklassigen FCL sicher: «Wir bekommen unsere Chance» Der 23-jährige Ex-FCL-Goalie Simon Enzler wechselte Anfang Saison zum FC Aarau. Er trifft am Dienstag (Brügglifeld, 17.30 Uhr) im Cup-Halbfinal auf Luzern. Daniel Wyrsch 03.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Enzler wurde beim FCL ausgebildet, er spielt bei Aarau in der Challenge League mit Ausstrahlung und Ruhe. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Aarau, 27. November 2020)

Luzern-Trainer Fabio Celestini war am Samstag nach dem 2:1-Erfolg in Vaduz zufrieden. Seine Mannschaft hatte erstmals in dieser Saison drei Siege hintereinander errungen, der FCL entledigte sich aller Abstiegssorgen. «Der Blick geht jetzt in Richtung Aarau, gute Erholung und Vorbereitung ist nun angesagt, damit wir am Dienstag im Cup-Halbfinal bereit sind», sagte Celestini.

Dort wartet ein Gegner, der ebenfalls von einem Erfolgserlebnis in der Meisterschaft kommt. Der FC Aarau feierte am Freitag in der Challenge League einen 2:1-Heimsieg über Leader GC. «Dieser Erfolg hat uns gut getan, wir haben Selbstvertrauen getankt», bestätigt Torhüter Simon Enzler. Der 23-Jährige aus Unterägeri wechselte zu Beginn der Saison leihweise vom FCL zum FCA. «Mein erster Cup-Halbfinal zu spielen ist ein grosses Highlight, besonders weil wir auf Luzern treffen», stellt Enzler fest.

Überzeugt vom Aarauer Weg

Erst kürzlich, vor Ostern, hat sich der Zuger definitiv für die Aarauer entschieden. Der Keeper unterschrieb beim morgigen FCL-Gegner einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. «Vorgängig hatte ich mir beide Seiten angehört. Schliesslich war es ein sportlicher Entscheid, ich kann mich in Aarau sportlich und persönlich weiterentwickeln.» Beim Tabellendritten der Challenge League fühle er sich sehr wohl.

«Es ist ein ambitionierter Klub, ein Traditionsverein mit Zielen.»

Sollten die Aargauer in dieser Saison den Sprung auf Rang 2, den Barrageplatz, nicht mehr schaffen, dann werden sie den Aufstieg nächste Saison wieder anstreben. Enzler ist von Trainer Stephan Keller und Torhütercoach Flamur Tahiraj überzeugt: «Sie bringen junge Spieler auf ein höheres Level.» Das soll nicht heissen, dass die Ausbildung in Luzern zu wenig gut war. Der ehrgeizige Schlussmann wurde vor zwei Jahren nach einer Leihsaison beim SC Kriens noch nicht als reif genug für die Nummer 1 beim FCL eingeschätzt. Luzern-Sportchef Remo Meyer verpflichtete im Juli 2019 kurz vor Saisonbeginn Marius Müller von RB Leipzig, Simon Enzler blieb hinter dem Deutschen eine Saison lang auf der Bank. Bis zum letzten Ligaspiel gegen Basel (0:0). «Mit vielen anderen Jungen des FCL und des FCB kam ich zu meinem Super-League-Debüt. Ich freute mich, zu null gespielt zu haben.»

Berichterstatter sieht Enzler als einer der Gründe für die positive Tendenz

Nach dem Jahr mit sehr wenig Spielpraxis brauchte Enzler andere Perspektiven: «Ich wusste, dass meine Chance kommt. Dafür hatte ich als Nummer 2 hinter Marius Müller die ganze Saison hart gearbeitet.» Der FC Aarau suchte und fand Enzler, der alle 32 Ligapartien durchspielte. Trotz 52 Gegentoren lobt Journalist Sebastian Wendel von der «Aargauer Zeitung» den Mann aus der Zentralschweiz:

«Simon hat der Mannschaft sehr viel gebracht: Ausstrahlung, Ruhe und einfach ein gutes Gefühl. Enzler ist einer der Schlüsselfaktoren für den Aufschwung des FC Aarau.»

Enzler stören die vielen kassierten Treffer: «Fünf Gegentore in der Vorrunde im Match gegen Winterthur und kürzlich das 0:7 in Wil sind zusammen schon zwölf erhaltene Treffer. Solche negativen Ausreisser trüben unsere Defensivbilanz.» Er spricht von einem «guten Team» – und ergänzt fordernd: «Wenn wir effizient im Abschluss sind und in Ballbesitz hinten zusammenhalten.» Diese Komponenten seien gerade gegen Luzern entscheidend.

Von einem Goalieduell mit Marius Müller will er nichts wissen

«Aufgrund der Ligazugehörigkeit ist Luzern der Favorit, aber es ist ein einziges Spiel. Wir werden unsere Chance bekommen, diese gilt es zu packen», betont Enzler. Von einem Duell mit Marius Müller will er nichts wissen. «Das ist für mich kein Thema, sondern eines für die Medien und vielleicht für einige Fans.» Er zollt Müller Respekt, dieser sei vor allem ein sehr guter Goalie, aber auch von seiner Persönlichkeit her wertvoll für das Team.

Bei den Ex-Kollegen ist ihm aufgefallen, dass sie zuletzt defensiv kompakt standen.

«Im Umschaltspiel profitiert der FCL von spielstarken und schnellen Leuten, die gilt es in Schach zu halten.»

50 Minuten nach dem Gespräch mit unserer Zeitung steht Simon Enzler am Sonntag um 11.30 Uhr auf dem Trainingsplatz. In Aarau wie in Luzern lautet die Devise: Mit bestmöglicher Vorbereitung in den Halbfinal gehen, schliesslich lockt der Cupfinal am Pfingstmontag, 24. Mai, in Bern.