Simon Wespi 29.10.2020, 11.45 Uhr

Skispringer Simon Ammann auf der Schanze in Einsiedeln.

Bild: Boris Bürgisser (16. September 2020)

Sie dient als Trainingsstätte für Schweizer Athleten sowie für den Nachwuchs. Die Skisprunganlage in Einsiedeln ist von nationaler Bedeutung. Nun sind die drei Schanzen in die Jahre gekommen. Nach 15 Jahren intensivem Gebrauch steht eine Renovation bevor, Kostenpunkt 500'000 Franken. Um die Finanzierung sicherzustellen, haben die Skispringer das Crowdfunding-Projekt «Ab auf die Erfolgsspur!» ins Leben gerufen. Mit dem Projekt sollen vorwiegend die neuen Anlaufspuren finanziert werden. Geschäftsführer der Schanzen Einsiedeln AG Thomas van Es nimmt Stellung.

Im August habt Ihr ein Crowdfunding für neue Anlaufspuren lanciert. Ziel: 100'000 Franken. Stand heute ist man von diesem Ziel weit entfernt. Die Enttäuschung muss gross sein?

Thomas van Es: Aktuell liegen wir bei etwas mehr als 17'000 Franken. Die Situation ist sicher noch nicht zufriedenstellend. Sicher finden wir es schade, dass wir noch nicht näher bei unserem Ziel sind. Trotzdem bleiben wir zuversichtlich, dass wir unser Ziel noch erreichen werden.

Sie haben auch den Zeitraum der Aktion deutlich verlängert. Trotzdem fällt die Unterstützung klein aus. Weshalb?

Die Gründe sind schwierig zu eruieren. Die aktuelle Lage macht es nicht einfacher, die Bereitschaft, um Geld zu spenden, zu fördern. Skispringen ist für viele eine reine Wintersportart und daher ist das Skispringen bei den meisten Leuten noch nicht sehr präsent.

Wie ist die Stimmung im Lager der Skispringer?

Dies lässt sich für mich schwer sagen. Seit der Absage der Schweizer Meisterschaften anfangs Oktober wegen Corona-Fällen hatten wir kaum Kontakt mit den Athleten. Dies, um die Athleten selber zu schützen, aber auch uns. Wir waren auch kaum in Kontakt mit Trainern und Betreuern der Athleten. Klar kann man davon ausgehen, dass die Athleten besorgt darum sind, dass die Schanzen in Einsiedeln nicht erneuert werden und dass die Chance besteht, dass sie sich neu orientieren müssten für ihre Trainings. Dies soll aber wenn möglichst nicht passieren. Da sind sich alle involvierten Parteien einig.

Was bedeutet dieses ernüchternde Ergebnis für die Schanzen in Einsiedeln?

Unser Ziel ist es klare Transparenz zu schaffen, was benötigt werden wird, um die Schanzen in den nächsten Jahren zu betreiben. Es geht nun darum, mit allen involvierten Playern, darunter auch Swiss-Ski, die entsprechenden Geldgeber zu finden.

Wie geht es nun weiter? Gibt es keine neuen Anlaufspuren?

In den letzten Wochen haben verschiedene Gespräche stattgefunden, wie die restliche Finanzierung sichergestellt werden soll. Zum einen ist der Besitzer nochmals bereit Geld zu investieren, zudem sind wir auf der Suche nach weiteren Geldgebern welche sie Schanze und den Skisprungsport in der Schweiz weiter garantieren möchten. Das Ziel ist und bleibt, dass es neue Spuren bei uns auf den Schanzen in Einsiedeln gibt. Alle involvierten Player sind daran interessiert, dass es in Einsiedeln weiter geht und weiterhin bei uns gesprungen wird – mit neuen Spuren.

Wie zuversichtlich sind Sie denn?

Wir sind sehr optimistisch, dass dies funktionieren wird und wir das nötige Geld generieren werden. Es wird kein einfacher Weg, aber wir sind weiterhin bereit diesen steinigen Weg gemeinsam mit allen Parteien zu gehen.

Wie steht es um die Zukunft der Sportart Skispringen in der Schweiz? Was denken Sie?

Das Skispringen hat eine sehr lange und erfolgreiche Tradition in der Schweiz. Ich gehe davon aus, dass dies auch weiter aufrechterhalten wird. Persönlich habe ich nichts vernommen, dass der Skisprungsport in der Schweiz vor dem Ende steht. Es hat und gibt junge Skispringer in den Clubs und Verbänden. Klar hatte es vor Jahren einige mehr, aber der Skisprung lebt.

Das Interview wurde schriftlich geführt.