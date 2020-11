Senior eSports wurde als Start-Up 2019 gegründet. René Merkli war im Marketing und Produktionsmanagement tätig und ist selbst leidenschaftlicher Gamer. Er setzte sich zum Ziel, eine Plattform für die ältere Generation zu entwickeln. «Mit Gaming ist man mit 25 Jahren zu alt. Die Reaktion lässt nach, man hat keine Chance mehr gegen die Jungen», hält er fest. Es gäbe für über 35-Jährige kaum Gelegenheiten sich zu messen. E-Sports sei ein Milliarden-Geschäft. «In Deutschland gibt es über 15 Millionen Gamer, das Durchschnittsalter beträgt 37 Jahre», sagt Merkli. «Unsere Idee ist es zu zeigen, dass mit E-Sports bei Senioren grosses Potenzial vorhanden ist.»



Anfangs Jahr waren es noch 200 Mitglieder bei Senior eSports die die Plattform nutzten, heute sind es bereits zehn Mal so viele. «Bis Ende Jahr streben wir 5000 Mitglieder an», sagt Merkli. Auf der Plattform kann man sich für verschiedenste Turniere eintragen. «Wenn jemand Mitspieler sucht für einen Team Event wie zum Beispiel Call of Duty, dann helfen wir beim Vermitteln von neuen Mitspielern», erklärt Merkli. Desweiteren kriegt man die Info, wann man gegen wen spielen kann und kann so einen Termin abmachen.



Bislang konnte die App gratis genutzt werden. Für Premium Members gibt es neu ab Januar die Möglichkeit, Statistiken und zahlreiche Features zu nutzen. Eine Mitgliedschaft kostet CHF 89.90 im Monat. Nebst Baseball bietet Senior eSports bereits heute eine grosse Auswahl an Games an. Darunter sind beispielsweise Fifa, Call of Duty, Rocket League oder Fortnite. Letzteres «spielen viele Mütter und Väter», sagt er schmunzelnd. Bei den erwähnten Games werden auch Wochen-Turniere angeboten. Und Ligen? «Der Klassiker ist Fifa. Aber auch die NHL oder Gran Turismo sind hoch im Kurs.»

Kein Deal mit den Löwen, dafür mit Investoren

Vor einigen Wochen war Merkli mit Senior eSports in der Sendung «Die Höhle der Löwen» zu Gast. Die Reaktionen folgten prompt. «Ich erhielt viele Feedbacks. Auch ein grosser deutscher Fussball-Verein zeigte Interesse. Sie wollen ein Senior-Team stellen», erklärt Merkli, der auch beim Schweizer Fussballverband für den E-Sport gearbeitet hat. Von drei der fünf Löwen hat er ein Angebot bekommen. «Ich habe mich dann für Tobias Reichmuth entschieden.» Der Unternehmer war bereit, 280 000 Franken in Senior eSports für 50 Prozent der Firma zu investieren. Zum Deal nach der Sendung, welche im Februar aufgenommen wurde, kam es jedoch nicht, die Pandemie kam dazwischen. «Aber ich habe kurz danach zwei Investoren gefunden die sogar noch mehr investiert haben», freut sich René Merkli.