Das IOC will mit der Olympic Esports Week im E-Sport Fuss fassen

Olympics Esports Week Wie das IOC im E-Sport Fuss fassen will – und weshalb das bei den Gamern in der Schweiz auf Kritik stösst

Das HeroFest Game-Festival in Bern ist ein Indiz dafür, dass die E-Sport-Szene auch hierzulande sehr aktiv ist. Archiv/Keystone

In der Schweiz leben rund vier Millionen Gamerinnen und Gamer. Laut einer repräsentativen Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts Link greift die Hälfte von diesen gar mehrmals pro Woche zum Controller. Die Studie unterteilt die Schweizer Gamerinnen und Gamer in verschiedene Typen. Rund 20 Prozent der hiesigen Gamer lassen sich dem Typ «Competitor» zuordnen. Das heisst: Sie spielen vorwiegend, um sich mit anderen zu messen. Das kompetitive Spielen von Videospielen ist also auch hierzulande sehr populär. Der E-Sport ist weltweit auf dem Vormarsch.

In Asien gelten sie als Superstars

Die Diskussion, ob der E-Sport als offiziell anerkannte Sportart gelten soll oder nicht, begleitet die Szene seit den Geburtsstunden und wird wohl auch in nächster Zeit nicht geklärt werden. Fakt ist jedoch: Die schnell wachsende E-Sport-Branche ist längst zum Massenphänomen geworden. 1,1 Milliarden US-Dollar setzte die E-Sport-Industrie im Jahr 2021 um. Im vergangenen Jahr dürfte sich dieser Umsatz gar auf 1,4 Milliarden Dollar erhöht haben. Was für ein Potenzial im E-Sport steckt, zeigt ein Blick nach Asien, wo rund 42 Prozent des Umsatzes der Branche erzielt wurden. Das Ansehen des E-Sports in Asien ist vergleichbar mit demjenigen des Fussballs in Europa. Professionelle E-Sportler gelten dort als Superstars, Turniere finden in ausverkauften Hallen statt und die Wettbewerbe werden im Fernsehen in Echtzeit übertragen. Bei den Asienspielen 2023 gehört E-Sport erstmals offiziell zu den Disziplinen.

Der Versuch des IOC, im E-Sport Fuss zu fassen

Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) scheint das Potenzial der boomenden Branche erkannt zu haben. Mit der erstmaligen Durchführung der «Olympic Esports Week», die diesen Juni in Singapur stattfinden soll, startet das IOC einen weiteren Annäherungsversuch in die Welt des kompetitiven «Gamens». Mit diesem Vorhaben stösst das IOC nicht nur auf die üblichen kritischen Stimmen, welche jegliche Assoziierungen des E-Sports mit der realen Sportwelt ablehnen, sondern auch aus der Szene selbst wird Kritik laut. Grund dafür ist die Auswahl der Videospiele, in denen sich die Teilnehmer messen sollen.

Die «Olympic Esports Week» baut auf die «Olympic Virtual Series» auf, die im Jahr 2021 stattfand. An dieser nahmen rund 250’000 Spieler aus 100 Ländern teil. Lediglich Baseball, Rad, Rudern, Segeln und Motorsport hiessen die Disziplinen. Auffallend dabei ist, dass mit Baseball und Motorsport zwei Sportarten dabei waren, die in der realen Welt nicht als olympisch gelten. Das äusserst populäre Fussball-Game und die gleichzeitig meistverkaufte Sportsimulation der Geschichte «Fifa» blieb aussen vor. Grund für die Kritik der E-Sport-Community am Vorgehen des IOC ist jedoch ein anderer. Denn auch an der «Olympic Esports Week» dürften die erfolgreichsten Vertreter des E-Sports wie Counter Strike oder League Of Legends aufgrund ihres Inhalts keinen Platz finden. Das wäre, wie wenn man bei Olympischen Sommerspielen beispielsweise auf die Leichtathletik verzichtet.

League Of Legends gehört zu den beliebtesten E-Sport-Titeln. Keystone

IOC lehnt «Killerspiele» ab

Dass die grössten E-Sport-Titel an der «Olympic Esports Week» anders als bei den Asienmeisterschaften aussen vor bleiben, hat mit der grundlegend ablehnenden Haltung des IOC gegenüber sogenannten Killerspielen zu tun. Unter dem derzeitigen IOC-Präsident Thomas Bach wird dies auch so bleiben. Bei einer Pressekonferenz an einem vom IOC veranstalteten E-Sport-Forum im Jahre 2018 sagte Bach einst: «Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir eine Reihe von offenen Fragen beantwortet haben. Bis dahin macht es keinen Sinn über die Aufnahme ins olympische Programm zu sprechen. Mein Nachfolger wird die Möglichkeit haben, diese Entscheidung zu treffen.»

Sportsimulationsspiele sind für die Verantwortlichen des IOC und den durchschnittlichen Bürger zwar greifbarer als ein Taktik-Shooter oder abstrakte Strategiespiele, im Kosmos des E-Sports nehmen diese jedoch eher eine Nebenrolle ein. Sofern das IOC in den nächsten Jahren bezüglich der Spiele-Auswahl keinen Richtungswechsel einschlägt, wird der E-Sport im olympischen Rahmen bei den aktuellen E-Sportlern kaum jemals eine ernst zu nehmende Rolle spielen.