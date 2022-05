Zehnkämpfer Simon Ehammer mit zwei Schweizer Rekorden

Zehnkampf Wahnsinn! Zukunftshoffnung Simon Ehammer schreibt zweimal Geschichte Beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen realisiert der 22-jährige Appenzeller gleich zwei Schweizer Rekorde. Jenen im Zehnkampf und jenen im Weitsprung. Und er qualifiziert sich für die WM. Jörg Greb Jetzt kommentieren 08.05.2022, 21.48 Uhr

Jubel in Deutschland, Rekorde für die Schweiz: Simon Ehammer.

Da waren sie wieder, die Emotionen, welche Simon Ehammer in einem zweitägigen Mehrkampf auszuleben weiss. Und es waren ganz besondere Emotionen im ersten Zehnkampf des 22-Jährigen seit August 2020 und der letztjährigen verletzungsbedingten Mehrkampfpause. Der Hallen-WM-Zweite von Mitte März im Siebenkampf sorgte bei seinem Einstieg in die Sommersaison für ein Glanzresultat. Hervorragende 8354 Punkte realisierte er: 110 Punkte mehr als Beat Gähwiler bei seinem Uralt-Schweizer-Rekord aus dem Jahr 1988, 123 mehr als die Bestleistung bei seinem eigenen bisherigen U23-Rekord.

Und bereits in der zweiten Disziplin glückte Ehammer das Husarenstück: Im Weitsprung landete er im dritten Versuch bei 8,30 m: Schweizer Rekord Nummer eins des Wochenendes. Um drei Zentimeter verbesserte er die Marke von Julien Fivaz aus dem Jahr 2003. Sogleich war er also wieder zu sehen, dieser emotionsgeladene, begeisterte Ehammer. Nach dem Klassesprung freute er sich, legte einen Freudentanz auf die Bahn, und als er die Weite erfuhr, stand ihm das Staunen ins Gesicht geschrieben. «Dieser Sprung hat sich grossartig angefühlt», sagte er mit etwas grösserer Distanz am Samstagabend.

Historisches geschafft

Sportgeschichte schrieb Ehammer mit diesem weiten Satz. Noch kein Athlet weltweit sprang in einem Zehnkampf diese Weite. Die bisherige Weltbestleistung des Olympiasiegers und Hallen-Weltmeisters Damian Warner übertraf der Schweizer um zwei Zentimeter. «Dieser Sprung und der ganze erste Tag waren genial», sagte Ehammer. Aber er stellte auch klar: «Es gibt weiteres Verbesserungspotenzial.» Und sprach damit die Zentimeter an, die er auf dem Balken beim Absprung verschenkte. Ehammer sagte auch:

«Die Landung war nicht optimal.»

Doch zur Einordnung: In der aktuellen Weltjahresbestenliste belegt er Rang zwei unter den Spezialisten. An den Olympischen Spielen des letzten Sommers hätte er mit dieser Weite Bronze gewonnen.

Ehammer hatte angekündigt, dass er sich, bevor die Saison richtig begonnen hat, in einer beneidenswerten Verfassung befindet; er sprach im Vorfeld von «Fortschritten in jeder Disziplin». Am zweiten Zehnkampf-Tag vermochte er seinen Rekord-Rhythmus aber nicht ganz zu halten. Zwar gelangen ihm auch im Diskus- und Speerwerfen neue persönliche Bestmarken, im Hürdensprint und Stabhochsprung kam er nahe an diese heran. Aber im abschliessenden 1500-m-Lauf fehlte die Kraft. Mit seinen 4:57,59 Minuten verlor er gut 15 Sekunden auf seine Bestmarke und damit 90 Punkte. Punkte, die zu einem noch eindrücklicheren Resultat geführt hätten. Nicht nur die Zeit, sondern auch die Körpersprache und die Gesichtszüge verdeutlichten, dass ihm die Puste ausgegangen war.

Doppelte Perspektiven in diesem Sommer

Unterstrichen hat Ehammer die markanten Fortschritte in den Wurfdisziplinen. Im Kugelstossen, Diskus- wie im Speerwerfen steigerte er sich – wenngleich in der letzten Wurfdisziplin auch nur minim. Auch hat er bewiesen, dass trotz des Efforts die Schnellkraft nicht gelitten hat, im Gegenteil. Der Weitsprung-Rekord ist dafür bester Beweis. Gespannt sein darf man auf die Fortsetzung der Saison: auf das internationale Mehrkampf-Meeting in Götzis Ende Monat mit der Konfrontation der Weltspitze, mit dem Zehnkampf an der EM in München im August und mit der WM in Eugene im Juli, für die er sich qualifiziert hat. Dort wird er sich, so hat das Ehammer mit seinen Trainern René und Karl Wyler abgesprochen, nicht im Zehnkampf messen, sondern im Weitsprung. Ein Nachteil – wie Ratingen zeigte – muss das nicht sein.

