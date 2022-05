Leichtathletik: Zehnkämpfer Simon Ehammer vor ersten Wettkampf

Leichtathletik Ehammers Gedankenspiele für die ideale Einstimmung Der Appenzeller Simon Ehammer nimmt seinen ersten Zehnkampf seit gut 20 Monaten in Angriff – vordergründig bescheiden, im Hinterkopf aber sehr ambitioniert. Jörg Greb 07.05.2022, 05.00 Uhr

Die Silbermedaille vom Frühjahr stimmt Simon Ehammer für den Sommer zuversichtlich. Bild: Anthony Anex / EPA (Belgrad, 19. März 2022)

8100 Punkte nennt Simon Ehammer als realistisch für sein Comeback und Saisondébut im deutschen Ratingen. Die Limite für die Leichtathletik-Europameisterschaften im August in München würde dieser Marke entsprechen. Im Vordergrund steht für den 22-Jährigen aber anderes. Er sagt: «Es geht primär darum, wieder einmal alle zehn Disziplinen aneinanderzufügen. Wegen der letztjährigen Verletzung liegt mein letzter Zehnkampf doch schon länger zurück.» Ehammer sieht die Startmöglichkeit in Ratingen als «ideale Einstimmung».

So weit, so gut. Tönt einleuchtend. Schnell aber wird deutlich: Der Appenzeller trägt in seinem Hinterkopf auch ganz andere Ziele. Und diese hält er «für absolut möglich». An die WM-Limite von 8350 Punkten denkt er und damit selbstredend an den Schweizer Rekord. Dieser steht seit 1988 bei 8244 Zählern und wird gehalten vom Olympia-Zwölften von jenem Jahr, Beat Gähwiler. Ehammer realisierte in der Coronasaison 2020 bei der Schweizer Meisterschaft 8231 Punkte und nahm damit bereits Mass an Gähwilers Marke. «Hole ich den Rekord jetzt, würde das für ein gutes Gefühl sorgen», ist er überzeugt.

Ehammer will sich auch im Freien beweisen

Profiliert auf einer neuen Ebene hätte sich Simon Ehammer gerne schon im vergangenen Olympia-Sommer. Eine Schambeinentzündung vom Winter bremste ihn aber aus und raubte ihm den Traum der Olympiateilnahme – auch wenn er sodann auf den Weitsprung setzte und sein grosses Ziel mit Plan B nur knapp verfehlte. Immerhin: Ehammer eroberte den U23-Europameistertitel.

Nach der langen Zehnkampf-Absenz ist die Vorfreude nun umso grösser. Ehammer ist optimistisch:

«In jeder einzelnen Disziplin bin ich weiter als im vorletzten Sommer, sodass überall Verbesserungen möglich sind.»

Untermauert sieht er seine Worte durch die Taten in der Hallensaison. Brillant trat er auf. Den eigenen Schweizer Siebenkampf-Rekord hievte er an der Hallen-WM in Belgrad massiv auf international erstklassige 6363 Punkte – und er forderte Olympiasieger Damian Warner aus Kanada bis zuletzt. Ehammer gewann Silber. Gute Aussichten für den Sommer und den Zehnkampf.

Dass er auch im Freien zu den Weltbesten zählt, will er nun beweisen. Sein einstiges Handicap in den Würfen hat er dank Fortschritten minimiert. Und bauen kann er weiterhin auf seinen Topdisziplinen und seiner exzellenten Schnellkraft. Im Weitsprung und im Hürdensprint macht er international auch bei den Spezialisten eine gute Figur. Seine verfeinerten Qualitäten will er nun in Ratingen unter Beweis stellen. Mit den besten deutschen Mehrkämpfern, angeführt vom Weltmeister von 2019, Niklas Kaul (8691 Punkte), trifft er auf die gewünscht starke Konkurrenz.

Das Ausnahmetalent zeigt sich professionell

Nur punktuell verändert hat sich das Umfeld von Ehammer seit dem Sommer 2020. Nach wie vor nutzt er die Trainingsmöglichkeit am Sportleistungszentrum von Appenzellerland Sport in Teufen. Hinzu kommen die Einheiten im Stammverein TV Teufen. Als Verantwortlicher sorgt René Wyler am Leistungszentrum für die anspruchsvolle Abstimmung. An die Wettkämpfe begleitet ihn Vereinstrainer Karl Wyler, der Bruder von René. Seit Jahresbeginn widmet sich Ehammer vollumfänglich dem Sport. Seine Teilzeitanstellung in seinem Lehrbetrieb als Sportartikelverkäufer hat er sistiert. Er sagt:

«So bin ich freier und verfüge über mehr Möglichkeiten»

Wie professionell das Ausnahmetalent denkt, zeigt sich schön an einem Beispiel im Zusammenhang mit dem Meeting in Ratingen. Die Reise in die Oberrheinische Tiefebene hat er zusammen mit seinen Betreuern am Donnerstag mit dem Flugzeug angetreten – anstelle einer Siebenstunden-Autofahrt. Und vor allem hat Simon Ehammer ein Zeichen gesetzt: Obwohl ihm der Schweizer Verband Swiss Athletics keinen Physiotherapeuten stellen wollte, ist ein solcher dabei. Ehammer bezahlt ihn selbst. «In einem Zehnkampf bin ich froh, wenn ich nach dem ersten Wettkampftag jemanden habe, der meine Muskulatur lockert», sagt er. Das wird sich auch nach der langen Zehnkampf-Zwangspause nicht verändert haben.