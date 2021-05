Ehrung Ruderer Roman Röösli ist Luzerner Sportler des Jahres 2020 Roman Röösli setzt sich bei der Wahl zum Luzerner Sportler des Jahres gegen Ringer Samuel Scherrer und Eishockey-Goalie Lara Stalder durch. Zur besten Nachwuchssportlerin wird Squasherin Ambre Allinckx gewählt. 26.05.2021, 14.27 Uhr

Manuela Schär (Siegerin 2019), Roman Röösli und Regierungsrat Guido Graf bei der Ehrung am Dienstagabend vor dem KKL. Martin Meienberger

(cza) Roman Röösli ist Luzerner Sportler des Jahres 2020. Der 27-jährige Ruderer vom Seeclub Sempach gewann den Titel vor dem Willisauer Ringer Samuel Scherrer und der Luzerner Eishockeyanerin Lara Stalder. Röösli, der am Sonntag beim Weltcup auf dem Rotsee das Podest verpasste, wurde am Dienstagabend vor dem KKL in Luzern geehrt. Er sagte: «Wir haben in unserem Kanton so viele gute und coole Sportlerinnen und Sportler. Es ist eine spezielle Ehre, diesen Preis zu gewinnen.» Bei Olympia strebt er mit Bootspartner Barnabé Delarze eine Medaille im Doppelzweier an.