(le) Der Kanton Luzern wird bereits zum sechsten Mal das Eidgenössische Schützenfest durchgeführt. Am Samstag findet auf der Schiessanlage Hüslenmoos in Emmen das Eröffnungsschiessen mit 1600 Schützinnen und Schützen statt. Rund 32'000 Frauen und Männer werden vom 11. Juni bis 11. Juli die verschiedenen Wettbewerbe in ihren heimischen Schiessständen absolvieren. Es stehen unzählige Wettkämpfe und Stiche mit dem Gewehr auf 50 und 300 Meter sowie mit der Pistole auf 25 und 50 Meter auf dem Programm.

Neben dem Schützenkönigsausstich gibt es einen Akademikerwettkampf und einen Ständematch, den Wettbewerb der Kantone. Der Ausstich, die Krönung der neuen Schützenkönigin oder des neuen Schützenkönigs, findet dann am 11. Juli auf den Schiessständen in Emmen und Kriens statt. Auch 20 Vereine aus dem Ausland, welche in anderen Jahren extra zum ESF in die Schweiz anreisten, werden teilnehmen. So wird beispielsweise in Johannesburg, Sidney, Calgary, Washington, München, Lion, Brüssel oder Cape Town geschossen. Gestrichen wurden hingegen unter anderem die geplanten Konzerte, das Public Viewing zur Fussball-EM, die Oktoberfest-Party, das Theater «Gilberte de Courgenay» von der Bunten Bühne Kriens und die Schützenmesse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lu2020.ch