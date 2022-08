Warum die Berner die Schwingerkönige der letzten Jahre stellten

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest Die Erbmonarchie: Warum der Schwingerkönig seit 2010 immer aus dem Kanton Bern gekommen ist Seit 2010 kam jeder Schwingerkönig aus dem Kanton Bern, der «Mythos Bern» lebt. Aber es ist ungewiss, ob er stark genug ist, um in Pratteln zum fünften Mal hintereinander einen Berner zu krönen. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Christian Stucki nach seinem Sieg beim «Eidgenössischen» 2019 in Zug gegen Joel Wicki. Keystone

Vier Könige hintereinander. Wenn wir verstehen wollen, warum aus dem Schwingen ab 2010 eine bernische Erbmonarchie geworden ist, müssen wir weit in die Vergangenheit zurückgehen. Bis in die Zeiten, als die Schweiz eine Eidgenossenschaft und kein Bundesstaat und das höchste Gremium die Tagsatzung und nicht das Parlament war.

Ein Ratsherr im alten Bern soll einmal gesagt haben: «Mich schaudert es, wenn ich daran denke, wie vornehm und reich wir sind.» Bern war immer ein Sonderfall und bis 1798 einer der reichsten und mächtigsten Stadtstaaten Europas. Diese ruhmreiche Vergangenheit, dieses Selbstbewusstsein, dieser Stolz bestimmen bis heute die DNA der Schwinger aus dem Bernbiet.

Wenn die Berner ihr Territorium verlassen, gibt es nur noch Berner

Tief in der Seele ist es die gleiche ruhige Zuversicht wie einst beim Ratsherren: «Uns schaudert es im Sägemehl, wenn wir daran denken, wie böse wir sind.» Im Schwingen sind die Bösen die Guten. Zwischen den schneebedeckten Gipfeln der Alpen und den Ebenen des Mittellandes gibt es zwar auch im Kanton Bern verschiedene Mentalitäten. Wie in der Nordost-, Nordwest- oder Innerschweiz. Aber wenn die Berner kurz nach Kirchberg auf der Autobahn oder oben auf dem Brünig ihr Territorium verlassen, gibt es nur noch Berner und nur sie haben eine eigene Hymne («Bärnbiet» von Jakob Ummel).

Kein anderer Teilverband hat auch nur annähernd diese Geschlossenheit. Nicht die Nordostschweizer, die doch durch die von Ernst Schläpfer in den 1980er-Jahren ausgelöste Revolution der Trainingsmethoden bis heute in diesem Bereich mindestens so gut, wenn nicht gar besser sind als die Berner. Auch nicht die Innerschweizer, die umgerechnet auf die Einwohnerzahl eine höhere Schwingerdichte und eine noch tiefere Verwurzelung der Zwilchhosen-Kultur haben.

Aus einem ganz besonderen Grund spielt dieser Zusammenhalt beim «Eidgenössischen» eine entscheidende, von der Konkurrenz bis heute weit unterschätzte Rolle. In der Aussenwahrnehmung ist Schwingen ein Einzelsport. Wenn der Böse in den Sägemehlring schreitet, dann ist er allein auf sich gestellt wie der Sprinter am Start zum Hundertmeterlauf.

Für den König müssen andere zurückstehen – das tun die Berner

Aber beim Eidgenössischen wird aus Schwingen eine ganz besondere Art des Mannschaftsportes, weil die Vertreter der einzelnen Teilverbände so lange wie möglich nicht gegeneinander in den Ring geschickt werden. Je nachdem, wie sich das Fest entwickelt, wechseln die Chancen der einzelnen Bösen.

Und fast unweigerlich kommt der Moment, in dem sich die Königschance für einen Einzelnen abzeichnet und es wichtig wird, ihn in den Schlussgang zu bringen. Indem seine ärgsten Konkurrenten aus den anderen Teilverbänden zurückgebunden werden. Konkret: Ein Berner opfert seine Chance (jeder Einzelne hat ja auch den Kranz als persönliches Ziel), indem er gegen einen aussichtsreicheren Bösen aus einem anderen Teilverband zur Defensive übergeht und einen Gestellten (Unentschieden) anstrebt. Die gegenseitige Aufmunterung ist selbstverständlich.

Eine solche Strategie zieht sich wie ein roter Faden durch die lange Geschichte der Berner. Sie ist bis heute bei den anderen Teilverbänden nicht so ausgeprägt. Auch wenn T-Shirts mit Aufschriften wie «Team Innerschweiz» einen anderen Eindruck vermitteln. Nur die Berner können so zusammenhalten. Schwingen ist in einem hohen Mass Kopfsache. Erst recht bei einem «Eidgenössischen», diesem Hochamt des männlichen Zweikampfes. Das ist im Kern der «Mythos Bern».

In Bern ist der Königsschatten kleiner

Die Dominanz der letzten zwölf Jahre mit vier verschiedenen Königen, diese Umwandlung des Schwingens in eine bernische Erbmonarchie ist auch durch eine Besonderheit möglich geworden, die in dieser Art und Weise einmalig sein dürfte. Ein König ist ein Titan, der in seinem Teilverband wie eine Eiche steht. Es ist schwierig, aus seinem Schatten herauszukommen.

Erst recht, wenn er mehr als eine Amtszeit auf dem Thron sitzt. Es ist fast nicht möglich, dass am Hof des Königs (in einem Teilverband) ein Kronprinz königliches Selbstvertrauen zu entwickeln vermag. Neben Jörg Abderhalden konnte in der Nordostschweiz so wenig ein König heranwachsen, um nach seinem Rücktritt sein Erbe anzutreten wie im Bernbiet während der Regierungszeit von Rudolf Hunsperger.

Rudolf Hunsperger, mehrfacher Schwingerkönig aus Bern. Keystone

2010 ist Kilian Wenger in Frauenfeld überraschend König geworden. Aber er wird kein Titan, der die anderen Berner in den Schatten stellt. Er bleibt einer von mehreren ganz Bösen im Bernbiet. Und so setzt sich drei Jahre später mit Matthias Sempach in Burgdorf ein anderer Berner durch, der neben Kilian Wenger genug Sauerstoff hat, um gezielt die «Operation König» vorzubereiten. Aber auch er wird nicht ein alles dominierender Böser wie einst Ernst Schläpfer oder Jörg Abderhalden bei den Nordostschweizern.

Und so besteigt Matthias Glarner, beinahe vergessen von der Konkurrenz, 2016 den Thron. Christian Stucki ist es während der ganzen Zeit sowieso egal, wer unter ihm im Bernbiet auf dem Thron sitzt, bewahrt und mehrt sein königliches Selbstvertrauen und triumphiert beim letzten «Eidgenössischen» in Zug. Kein Wunder sagen die Berner, es gebe heute alle drei Jahre zwei Berner Kantonalfeste: das Berner Kantonale und das Eidgenössische.

Der «Mythos Bern» ist geblieben und wird, sollte Christian Stucki noch einmal dabei sein (ob das der Fall sein wird, wissen wir definitiv erst am Samstagmorgen), noch um ein entscheidendes Stück stärker. So oder so dürfte dieser Mythos dafür sorgen, dass die Berner in Pratteln am meisten Kränze holen. Ob sie noch einmal als Einheit stark genug sind, um ein fünftes Mal (!) einen Bösen aus ihren Reihen zum König zu machen, ist hingegen ungewiss. Ein Berner König wäre eine grössere Überraschung als 2010, 2013, 2016 und 2019.

