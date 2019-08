Die ganze Schweiz pilgert heute nach Zug ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. In unserem Festticker halten wir Sie über die Geschehnisse neben der Arena auf dem Laufenden.

Die Schwinger marschieren in die Arena an. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Arnold Forrer (links) schwingt mit Christoph Bieri im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Arnold Forrer. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Besucher applaudieren zum Auftakt des Eidgenössischen. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Besucher in der Arena.(KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Besucher in der Arena. (KEYSTONE/Ennio Leanza, 24. August 2019) Fahnenschwinger und Alphornbläser. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Fahnenschwinger und Alphornbläser. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Festbesucher vor dem Start in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Festbesucher vor dem Start in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Schwingerarena am frühen Morgen. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Fahnenschwinger beim Festumzug vor der Schwingerarena. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Eine Kuhherde beim Festumzug vor der Schwingerarena. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) OK-Präsident Heinz Tännler (links) und Bundespräsident Ueli Maurer (Mitte) beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Schwingerfahnen beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Jungschwinger posieren beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Trachtenleute beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Schwingerfans bestaunen den Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Ganz Zug scheint auf den Beinen. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Die Anwohner bei der Schwingerarena begrüssen die Schwingerfans und Schwinger. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Das Korps der Zuger Beresina Grenadiere führt den Festumzug durch die Stadt Zug an. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Der traditionelle Empfang der Verbandsfahne des Eidgenössischen Schwingerverbands auf dem Landsgemeindeplatz in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression des Fahnenempfanges auf dem Landsgemeindeplatz Zug. (Bild: Maria Schmid) Die Ehrendamen haben sichtlich Spass am Eidgenössischen. (Bild: Maria Schmid, 23. August 2019) Die Ehrendamen mit ihrem schicken Schuhwerk. (Bild: Maria Schmid, 23. August 2019) Die Ehrendamen posieren beim traditionellen Fahnenempfang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom traditionellen Fahnenempfang der Verbandsfahne auf dem Landsgemeindeplatz in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Dieser Jungschwinger hat auf der einen Kopfhälfte das Zuger Wappen als Haarschnitt... (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) ... auf der anderen Seite trägt er eine Edelweiss-Blüte auf dem Kopf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Von der Schwingergasse auf den Landsgemeindeplatz: OK-Präsident Heinz Tännler hält eine Rede bei der offiziellen Fahnenübergabe. (Bild: Maria Schmid. 23. August 2019) Der OK-Präsident Heinz Tännler (rechts) beim Anzapfen des ersten Bierfasses im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Schwingergasse am Esaf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Die Korporation Zug hat für die Schwinger Arena drei verschiedene Brunnen angefertigt. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019) Der zweite Brunnen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019) Der dritte Brunnen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019) Die Chrampfer sind fleissig – und gut gelaunt. (Bild: Janick Wetterwald) Am Freitagabend treten hier ChueLee auf. Für die wenigen Besucher läuft am Eröffnungsnachmittag noch Musik aus der Konserve. (Bild: Jonas von Flüe, 23. August 2019) Das magistrale Wort von Bundespräsident Ueli Maurer: «Das Esaf ist das schönste Fest der Schweiz.» (BIld: Charly Keiser, 23. August 2019) Die beiden Trachtenmädchen aus Baar Estelle (4, links) und Emilia (6) freuen sich auf den Umzug. (Bild: Cornelia Bisch, 23. August 2019) (v.l.n.r.) Stefan Hofmänner, SRF Kommentator, und Adrian Käser, Schwingerkönig 1989 und SRF Experte zeigen ihren Arbeitsplatz beim Schwingfest. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, 23. August 2019) Viele Bildschirme, Tasten und Hebel: Ein Blick hinter die SRG-Kulissen. So arbeitet das Fernsehen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Zug. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, 23. August 2019)

08:23 Uhr

Für ausreichend Kafi ist in der Arena gesorgt:

(Bild: Zoe Gwerder)

08:22 Uhr

Unsere Reporterin Zoe Gwerder liefert bereits die erste Reportage des Tages. Sie hat am Bahnhof die eintreffenden Schwingerfans begleitet.

08:20 Uhr

Kennen Sie alle 85 Innerschweizer Schwinger, die im Einsatz stehen? Klicken Sie sich hier durch unsere Bildergalerie:

Joel Ambühl

Geburtsdatum: 10. 4. 1998

Wohnort: Hergiswil bei Willisau

Beruf: Maurer Grösse/Gewicht: 190 cm/98 kg

Anzahl Kränze (total/2019): 13/7

Stefan Arnold

Geburtsdatum: 22. 1. 1988

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 180 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 30/3

Raphael Arnold

Geburtsdatum: 14. 5. 1992

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metzger/Maurer

Grösse/Gewicht: 180 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 9/1

Fabian Arnold

Geburtsdatum: 21. 10. 1995

Wohnort: Schattdorf

Beruf: Agrarhändler

Grösse/Gewicht: 188 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Lukas Bernhard

Geburtsdatum: 14. 3. 1996

Wohnort: Engelberg

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 178 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 10/4

Remo Betschart

Geburtsdatum: 27. 11. 1985

Wohnort: Walchwil

Beruf: Bauführer

Grösse/Gewicht: 181 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 21/3

Patrick Betschart

Geburtsdatum: 11. 11. 1999

Wohnort: Immensee

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 182 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 3/2 Rainer Betschart

Geburtsdatum: 19. 5. 1987

Wohnort: Walchwil

Beruf: Schreiner

Grösse/Gewicht: 180 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 24/1

Marcel Bieri

Geburtsdatum: 2. 12. 1994

Wohnort: Edlibach

Beruf: Lehrer

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 29/7 Michael Briker

Geburtsdatum: 21. 6. 1989

Wohnort: Sisikon

Beruf: Maurer/Landwirt

Grösse/Gewicht: 183 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 13/2

Jonas Brun

Geburtsdatum: 27. 12. 1990

Wohnort: Entlebuch

Beruf: Landwirt/Metzger

Grösse/Gewicht: 194 cm/99 kg

Anzahl Kränze: 11/2

Christian Bucher

Geburtsdatum: 26. 2. 1998

Wohnort: Finstersee

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 185 cm/88 kg

Anzahl Kränze: 5/3

Jonas Burch

Geburtsdatum: 21. 10. 1999

Wohnort: Stalden

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 192 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 4/2

Roger Bürli

Geburtsdatum: 16. 4. 1997

Wohnort: Ruswil

Beruf: Automobilmechatroniker

Grösse/Gewicht: 186 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 4/1

Urs Doppmann

Geburtsdatum: 30. 10. 1994

Wohnort: Romoos

Beruf: Liftmonteur

Grösse/Gewicht: 188 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 6/2

Nando Durrer

Geburtsdatum: 25. 10. 1999

Wohnort: Alpnach Dorf

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 172 cm/73 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Damian Egli

Geburtsdatum: 8. 10. 1995

Wohnort: Steinhuserberg

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 186 cm/100 kg Anzahl Kränze: 13/4

Stefan Ettlin

Geburtsdatum: 23. 7. 1997

Wohnort: Kerns

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 183 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 10/4

Erich Fankhauser

Geburtsdatum: 30. 10. 1990

Wohnort: Hasle

Beruf: Maurer/Landwirt

Grösse/Gewicht: 176 cm/102 kg

Anzahl Kränze: 45/4

Reto Fankhauser

Geburtsdatum: 15. 3. 1994

Wohnort: Hasle

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 181 cm/97 kg

Anzahl Kränze: 16/3

Marco Fankhauser

Geburtsdatum: 8. 3. 1996

Wohnort: Hasle

Beruf: Plattenleger/Maurer in Ausbildung

Grösse/Gewicht: 183 cm/107 kg

Anzahl Kränze: 15/2

Martin Felder

Geburtsdatum: 11. 12. 1997

Wohnort: Ebnet

Beruf: Milchtechnologe

Grösse/Gewicht: 189 cm/103 kg

Anzahl Kränze: 3/1 Roman Fellmann

Geburtsdatum: 17. 7. 1991

Wohnort: Winikon

Beruf: Baumaschinenführer

Grösse/Gewicht: 185 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 6/1

Stefan Gasser

Geburtsdatum: 21. 3. 1986

Wohnort: Alpnach Dorf

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 188 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 37/1

Philipp Gloggner

Geburtsdatum: 23. 10. 1990

Wohnort: Walchwil

Beruf: Schreiner

Grösse/Gewicht: 194 cm/135 kg

Anzahl Kränze: 33/4

Reto Gloggner

Geburtsdatum: 19. 4. 1989

Wohnort: Ettiswil

Beruf: Landmaschinenmechaniker Grösse/Gewicht: 195 cm/112 kg

Anzahl Kränze: 19/3

Michael Graber

Geburtsdatum: 27. 8. 1989

Wohnort: Schötz

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 186 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 4/1

Michael Gwerder

Geburtsdatum: 30. 9. 2000

Wohnort: Brunnen

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 190 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 11/6

Dario Gwerder

Geburtsdatum: 17. 12. 1997

Wohnort: Ried-Muotathal

Beruf: Netzelektriker

Grösse/Gewicht: 187 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 7/2 Ueli Hegner

Geburtsdatum: 22. 9. 1999

Wohnort: Siebnen

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 185 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 3/2 Marco Heiniger

Geburtsdatum: 8. 5. 1996

Wohnort: Willisau

Beruf: Plattenleger

Grösse/Gewicht: 186 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 7/3

Stefan Heinzer

Geburtsdatum: 1. 4. 1990

Wohnort: Muotathal

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 187 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 11/1 Matthias Herger

Geburtsdatum: 23. 4. 1995

Wohnort: Bürglen

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 183 cm/103 kg

Anzahl Kränze: 24/6 Dominik Hess

Geburtsdatum: 12. 12. 1994

Wohnort: Engelberg

Beruf: Spengler

Grösse/Gewicht: 180 cm/89 kg

Anzahl Kränze: 4/1 Michael Hess

Geburtsdatum: 4. 1. 1992

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Bauspengler

Grösse/Gewicht: 185 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Andreas Höfliger

Geburtsdatum: 14. 6. 1986

Wohnort: Feusisberg

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 193 cm/115 kg

Anzahl Kränze: 14/1 Thomas Hurschler

Geburtsdatum: 28. 4. 1988

Wohnort: Grafenort

Beruf: Betriebspraktiker

Grösse/Gewicht: 174 cm/120 kg

Anzahl Kränze: 20/3

Andi Imhof

Geburtsdatum: 22. 11. 1984

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metallbaukonstrukteur

Grösse/Gewicht: 190 cm/122 kg

Anzahl Kränze: 73/5

Roland Kälin

Geburtsdatum: 14. 4. 1987

Wohnort: Schönenberg ZH

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 178 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 13/1 Reto Kaufmann

Geburtsdatum: 1. 4. 2002

Wohnort: Wilihof

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 195 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 1/1 Franz-Toni Kenel

Geburtsdatum: 24. 12. 1991

Wohnort: Goldau

Beruf: Zimmermann/Landwirt

Grösse/Gewicht: 176 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 6/2

Joel Kessler

Geburtsdatum: 30. 5. 1997

Wohnort: Siebnen

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 198 cm/115 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Toni Kurmann

Geburtsdatum: 1. 2. 1998

Wohnort: Hergiswil b. W.

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 188 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Sven Lang

Geburtsdatum: 14. 5. 1998

Wohnort: Emmenbrücke

Beruf: Landwirt/Gärtner

Grösse/Gewicht: 185 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 5/1 Lukas Lemmenmeier

Geburtsdatum: 12. 2. 1997

Wohnort: Mauensee

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 186 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Bruno Linggi

Geburtsdatum: 9. 9. 1985

Wohnort: Goldau

Beruf: Polymechaniker

Grösse/Gewicht: 180 cm/87 kg

Anzahl Kränze: 31/1

Marcel Mathis

Geburtsdatum: 17. 8. 1988

Wohnort: Büren

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 190 cm/106 kg

Anzahl Kränze: 55/6

André Muff

Geburtsdatum: 6. 7. 1991

Wohnort: Rain

Beruf: Meisterlandwirt

Grösse/Gewicht: 180 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 5/1

Mike Müllestein

Geburtsdatum: 22. 5. 1989

Wohnort: Steinen

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 186 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 51/8

Andy Murer

Geburtsdatum: 30. 7. 1992

Wohnort: Seedorf

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 182 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 14/2

Pascal Nietlispach

Geburtsdatum: 5. 12. 1988

Wohnort: Buonas

Beruf: Spenglermeister

Grösse/Gewicht: 185 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 14/1

Reto Nötzli

Geburtsdatum: 24. 8. 1989

Wohnort: Pfäffikon SZ

Beruf: Zimmermann/Chauffeur

Grösse/Gewicht: 183 cm/102 kg

Anzahl Kränze: 43/6

Christian Odermatt

Geburtsdatum: 9. 10. 1992

Wohnort: Ennetmoos

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 188 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 22/3

Andreas Odermatt

Geburtsdatum: 17. 8. 1994

Wohnort: Ennetmoos

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 187 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 7/1

Pirmin Reichmuth

Geburtsdatum: 17. 10. 1995

Wohnort: Cham

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 198 cm/122 kg

Anzahl Kränze: 16/6 Marco Reichmuth

Geburtsdatum: 6. 11. 1997

Wohnort: Cham

Beruf: Spengler

Grösse/Gewicht: 185 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 14/5

Roland Reichmuth

Geburtsdatum: 6. 11. 1997

Wohnort: Cham

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 185 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Ueli Rohrer

Geburtsdatum: 26. 8. 1999

Wohnort: Flüeli-Ranft

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 178 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 5/2

Ivan Rohrer

Geburtsdatum: 16. 2. 1991

Wohnort: Sachseln

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 174 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 15/1

Marco Rohrer

Geburtsdatum: 1. 7. 1988

Wohnort: St. Niklausen OW

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 188 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 14/1

Lutz Scheuber

Geburtsdatum: 6. 10. 1998

Wohnort: Büren

Beruf: Maurer/Baupolier

Grösse/Gewicht: 182 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 34/3

Simon Schmid

Geburtsdatum: 6. 1. 2000

Wohnort: Flühli

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 166 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Ronny Schöpfer

Geburtsdatum: 5. 5. 1999

Wohnort: Wiggen

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 184 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Christian Schuler

Geburtsdatum: 2. 11. 1987

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Marketingfachmann

Grösse/Gewicht: 186 cm/111 kg

Anzahl Kränze: 95/7

Alex Schuler

Geburtsdatum: 1. 10. 1991

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 178 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 26/2

Philipp Schuler

Geburtsdatum: 12. 5. 1982

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Lastwagenmechaniker

Grösse/Gewicht: 181 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 46/1

Bruno Schürpf

Geburtsdatum: 22. 1. 1995

Wohnort: Schwyz

Beruf: Automatiker

Grösse/Gewicht: 187 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 3/2

Sven Schurtenberger

Geburtsdatum: 10. 11. 1991

Wohnort: Buttisholz

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 190 cm/130 kg

Anzahl Kränze: 46/8 Adrian Steinauer

Geburtsdatum: 29. 6. 1991

Wohnort: Willerzell

Beruf: Fachmann Betriebsunterhalt

Grösse/Gewicht: 183 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 29/2

Dominik Streiff

Geburtsdatum: 25. 7. 1994

Wohnort: Tuggen

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 3/1

René Suppiger

Geburtsdatum: 21. 1. 1990

Wohnort: Sursee

Beruf: Lebensmittelingenieur FH

Grösse/Gewicht: 189 cm/106 kg

Anzahl Kränze: 31/6

Werner Suppiger

Geburtsdatum: 17. 11. 1988

Wohnort: Wauwil

Beruf: Kammerjäger

Grösse/Gewicht: 181 cm/99 kg

Anzahl Kränze: 35/5

Marco Thierstein

Geburtsdatum: 3. 12. 1997

Wohnort: Hochdorf

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 172 cm/75 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Jonas Troxler

Geburtsdatum: 20. 12. 2000

Wohnort: Urswil

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 188 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 1/1

Andreas Ulrich

Geburtsdatum: 24. 9. 1985

Wohnort: Gersau

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 181 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 88/5

Noe Van Messel

Geburtsdatum: 25. 1. 2002

Wohnort: Oberägeri

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 4/4

Remo Vogel

Geburtsdatum: 23. 3. 1994

Wohnort: Hasle

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 178 cm/97 kg

Anzahl Kränze: 8/0

Benji von Ah

Geburtsdatum: 15. 2. 1987

Wohnort: Giswil

Beruf: SBB-Spezialmonteur

Grösse/Gewicht: 188 cm/120 kg

Anzahl Kränze: 71/3

Dominik Waser

Geburtsdatum:23. 7. 1990

Wohnort: Alosen

Beruf: Bauspengler

Grösse/Gewicht: 188 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 15/3

Joel Wicki

Geburtsdatum: 20. 2. 1997

Wohnort: Sörenberg

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 182 cm/107 kg

Anzahl Kränze: 43/8

Marco Wyrsch

Geburtsdatum: 22. 2. 1993

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 180 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 13/2

Martin Zimmermann

Geburtsdatum: 15. 2. 1991

Wohnort: Ennetbürgen

Beruf: Sanitär-Monteur/Landwirt

Grösse/Gewicht: 178 cm/91 kg

Anzahl Kränze: 32/4

Ueli Zürcher

Geburtsdatum: 8. 9. 2000

Wohnort: Buttisholz

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 194 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 2/2

Roman Zurfluh

Geburtsdatum: 21. 1. 1995

Wohnort: Dietwil

Beruf: Kaufmann/Projektleiter

Grösse/Gewicht: 186 cm/93 kg

Anzahl Kränze: 9/3

Michael Zurfluh

27. 1. 1999

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Maurer/Landwirt i. A.

Grösse/Gewicht: 180 cm/87 kg

Anzahl Kränze: 4/1 Ersatzschwinger Beat Kennel

Geburtsdatum: 14. 8. 1989

Wohnort: Steinerberg

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 188 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 6/1 Ersatzschwinger: Beat Suter

Geburtsdatum: 22. 10. 1996

Wohnort: Allenwinden

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 184 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 1/1

Ersatzschwinger: Bruno Fink

Geburtsdatum 24. 4. 1992

Wohnort: Sörenberg

Beruf: Mauer/Landwirt i. A.

Grösse/Gewicht: 189 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 5/1 Ersatzschwinger: Jonas Durrer

Geburtsdatum: 14. 3. 2003

Wohnort: Wolfenschiessen

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 181 cm/104 kg

Anzahl Kränze: 1/1 Ersatzschwinger: Markus Effinger

Geburtsdatum: 22. 4. 1984

Wohnort: Alpthal

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 183 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 5/1



08:17 Uhr

Die Sanitäter sind schon bereits gefragt: Dominik Streiff (Tuggen) hat sich verletzt. Er muss aus der Arena gebracht werden. Wir wünschen gute Besserung.

(Bild: Cornelia Bisch)

(Bild: Cornelia Bisch)

08:13 Uhr

Los geht's!

(Bild: Cornelia Bisch)

08:00 Uhr

OK-Präsident Heinz Tännler in der Arena und ein Blick auf die Zuschauertribühne.

(KEYSTONE/Urs Flüeler)

(KEYSTONE/Alexandra Wey)

07:55 Uhr

Das müssen Sie im Video sehen: Ein Blick über die ganze Arena – beim Einmarsch und während des Singens des Schweizerpsalms:

[08:03] LZ Reporter Online 02

07:48 Uhr

Jetzt ziehen die Zentralschweizer zu Jost Ribaris Ländlermusik ein. Im unteren Bild sind die Berner zu sehen.

(Bild: Cornelia Bisch)

(Bild: Cornelia Bisch)

07:45 Uhr

Impressionen vom Einmarsch im Video:

07:44 Uhr

Im Festzelt werden Tausende Kaffee und Gipfeli verkauft. Die Organisation wird allseits gelobt.

(Bild: René Meier)

07:37 Uhr

Noch mehr Schwingen: Hier geht es zu unserem Sport-Ticker über die Geschehnisse im Sägemehl:

07:34 Uhr

Bisschen Folklore zum Aufwachen: Fahnenschwinger und Alphornbläser am frühen Morgen vor der Schwingerarena.

(Bild: Keystone/Urs Flüeler)

(Bild: Keystone/Urs Flüeler)

In wenigen Minuten wird die Arena geöffnet 😊 Wir sind bereit für die Bösen und den ersten Wettkampftag #esaf2019zug pic.twitter.com/OnKCQOr3yT — ESAF 2019 Zug (@ESAF2019Zug) August 24, 2019

07:30 Uhr

Aber am Wetter arbeiten wir noch: Von der Sonne ist noch nichts zu sehen. Hartnäckige Nebelfelder liegen über der Arena. Dementsprechend frisch ist es zum Start des Schwingfests.

(Bild: Andrea Muff)

07:29 Uhr

Frühstück nötig: Die Bireweggen der Migros sind heiss begehrt.

(Bild: Cornelia Bisch)

Der Zustrom zur Arena läuft problemlos, die Stimmung ist friedlich.

(Bild: Cornelia Bisch)

07:11 Uhr

Blick auf den grossen Schauplatz: Die Arena füllt sich. In 50 Minuten geht es los!

(Bild: Jonas von Flüe)

Derweil hat es in der Public-Viewing-Zone noch Platz.

(Bild: Andrea Muff)

07:11 Uhr

(Bild: Cornelia Bisch)

07:09 Uhr

Die Freiämter Schwingfans sind heute Morgen erfreut und etwas verwirrt zugleich. Sie könnten via Direktverbindung mit der Bahn nach Zug fahren. Seit Jahren nämlich kämpft die Region für eine Direktverbindung. Am Esaf scheint's möglich.

07:03 Uhr

Tausende Schwingerfans strömen auf der Gubelstrasse in Richtung Arena.

(Bild: René Meier)

(Bild: Zoe Gwerder)

Aber siehe da: Unsere Reporterin hat von Luzern Richtung Zug auch noch einen ganz leeren Zug erwischt.

(Bild: Andra Muff)

07:01 Uhr

Komplett voll: Die S-Bahn von Luzern nach Zug ist überfüllt. Ab Cham werden die Festbesucher, die in den Zug einsteigen wollen, auf die nächsten Züge vertröstet.

(Bild: René Meier)

06:50 Uhr

OK-Präsident Heinz Tännler spricht von einem «hervorragenden ersten Festtag». Mehr als 100'000 Personen seien am Freitag in Zug unterwegs gewesen. Nun stehe aber der Sport im Vordergrund. In der Arena ist alles bereit:

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)

06:28 Uhr

Die Polizei zieht ein positives Fazit. Die erste Nacht sei ohne grosse Zwischenfälle verlaufen. Auf dem Festgelände wurden während der Nacht durch Schutz & Rettung Zürich rund 80 Personen medizinisch betreut. Dies vorwiegend wegen Schürfungen und Schnittwunden. Sechs Personen wurden durch den Rettungsdienst Zug zur weiteren Behandlung ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehr der Stadt Zug blickt auf eine ruhige Nacht ohne Einsätze auf dem Festgelände zurück.

Die Ruhe vor dem Sturm - noch ist alles ruhig in der Arena, schon bald aber sind die Bösen am Werk. Allen Schwingerfreunden eine gute Anreise und einen spannenden ersten Wettkampftag. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/wiy8ocugJb — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 24, 2019

Öffentliche Verkehrsmittel statt Auto. Rund um das Festgelände @ESAF2019Zug stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, unbedingt die Autobahnausfahrt Zug/Steinhausen benützen und der Signalisation folgen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/RZddfMSccF — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 24, 2019

06:26 Uhr

Das Konzert von Nickless war ein Höhepunkt am gestrigen Abend. Hier ein musikalischer Rückblick:

06:24 Uhr

Bisher funktioniert die Koordination der Besucher am Bahnhof. Auch der Stau an den Treppen hält sich un Grenzen. Die Strasse ist proppenvoll.

05:55 Uhr

Die Zuger Kantonalbank zeigt am Bancomat schon einen ersten Schwächeanfall.

05:45 Uhr

Die ersten planmässigen Züge kommen an, bereits steigen grosse Menschenmassen aus. Die SBB ist mit ihren Mitarbeitern vor Ort.

05:15 Uhr

Die ersten Besucher fahren mit dem Auto ein. Der Parkplatz bietet momentan noch genug freies Gras.

Markus Spörri aus Bern stand um 3 Uhr auf, um nach Zug zu fahren. Wir wünschen ihm ein schönes Fest.

05:00 Uhr

Guten Morgen allerseits und herzlich Willkommen aus Zug. Nachdem gestern gefeiert wurde, beginnt heute endlich der sportliche Teil. Lesen Sie in unserem Ticker, was Sie am Freitag verpasst haben: