Es geht los: Erfahren Sie hier alles über den Schweizer Sportevent des Jahres Es ist wieder soweit. Am Wochenende steigen die «Bösen» in die Zwilchhosen und suchen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) im Sägemehl von Zug den König. Damit Sie mit Ihren Freunden fachsimpeln können, erklären wir Ihnen die wichtigsten Fakten zum Eidgenössischen.

Schwingen ist längst keine Randsportart mehr, sondern wird immer beliebter. Zu Tausenden pilgern die Fans Jahr für Jahr an die regionalen und kantonalen Schwingfeste oder auf den Brünig oder die Rigi. So richtig im Rampenlicht steht der Schwingsport aber dennoch nur alle drei Jahre – wenn das Eidgenössische ansteht und der «Schwingerkönig» gekrönt wird. Längst ist das Esaf ausverkauft. Luzernerzeitung.ch berichtet live vom Fest, SRF überträgt über 18 Stunden Schwingen live auf SRF 2. Damit auch Sie wissen, worum es beim Mega-Event genau geht und wie das zweitägige Volksfest abläuft, nehmen wir Sie hier mit auf einen kleinen Crashkurs.

1. Das Eidgenössische

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet nur alle drei Jahre statt, am Wochenende vom 23. - 25. August in Zug. In Zug wurde das weltweit grösste mobile Stadion für 56'500 Zuschauer aus dem Boden gestampft. 300'000 bis 350'000 Zuschauer werden erwartet, das Budget beträgt gut 35 Millionen Franken. Insgesamt kommen 120'000 Helferstunden zusammen.

2. Der Wettkampfverlauf

Vor einem Schwingfest ist kein Spielplan erhältlich, wie dies beispielsweise bei einem Tennisturnier der Fall ist. Es gibt also keine Auslosung, stattdessen bestimmt das Kampfgericht die Einteilung der insgesamt acht Gänge.

Gänge 1 und 2: Anschwingen

Gänge 3 und 4: Ausschwingen

Gänge 5 und 6: Ausstich

Gänge 7 und 8: Kranzausstich

Vor dem Wettkampf wird nur der erste Gang eingeteilt. Die Einteilung erfolgt nach der Qualifikation der Athleten, oft lässt man dabei die aktuell stärksten Schwinger gegeneinander antreten. Danach erfolgt die Einteilung der Gänge anhand der bereits erhaltenen Punktzahl.

Die wichtigsten Paarungen im 1. Gang von Zug:

Glarner Matthias (Meiringen) - Orlik Armon (Unterlandquart)

Stucki Christian (Unteres Seeland) - Reichmuth Pirmin (Cham-Ennetsee)

Wicki Joel (Entlebuch) - Aeschbacher Matthias (Sumiswald)

Giger Samuel (Ottenberg) - Alpiger Nick (Lenzburg)

Wenger Kilian (Niedersimmental) - Schuler Christian (Einsiedeln)



Schwinger aus den gleichen Teilverbänden sowie Schwinger aus den gleichen Klubs werden zunächst nicht gegeneinander eingeteilt. Gegen Ende des Schwingfests kann es dann aber durchaus dazu kommen.

Nach dem ersten Tag und den ersten vier Gängen scheiden die schlechtesten 10 bis 15 Prozent der Schwinger aus, nach sechs Gängen weitere 15 Prozent. In den Gängen 7 und 8 geht es um den Kranzausstich. Die besten 15 Prozent aller Schwinger erhalten als Preis einen Kranz. Fortan dürfen sie sich «Eidgenossen» nennen.

Um den Königstitel kämpfen im Schlussgang die beiden Schwinger mit der höchsten Punktzahl nach sieben Gängen. Da aber auch die restlichen Schwinger den achten Gang absolvieren, kann es vorkommen, dass am Schluss keiner der beiden Schlussgang-Schwinger, sondern ein dritter Schwinger König wird.

3. Die Noten

Die Benotung der einzelnen Gänge erfolgt in Viertelpunkten.

10,00 Punkte: Plattwurf, beide Schulterblätter berühren gleichzeitig den Boden

9,50 - 9,75 Punkte: Sieg mit Nach- oder Überdrücken

8,75 - 9,00 Punkte: Unentschieden

8,50 - 8,75 Punkte: Niederlage

4. Programm

Freitag, 23. August

11 Uhr - Eröffnung Festgelände

13 Uhr - Fahnenempfang

14 Uhr - Festumzug

20 Uhr - Konzerte auf dem Festgelände





Samstag, 24. August

3 Uhr - Schliessung Restaurants, Stände, Bars

5.30 Uhr - Öffnung Restaurants, Stände

7 Uhr - Start Public Viewing

7.30 Uhr - Einmarsch der Schwinger in die Arena

7.45 Uhr - Nationalhymne

8.00 Uhr - Anschwingen (1.+2. Gang)

10 Uhr - Vorführung Lebendpreise

12 Uhr - Mittagpause

13.30 Uhr - Ausschwingen (3.+4. Gang)



16 Uhr - Vorführung Lebendpreise

18 Uhr - Jodlermesse in der Katholischen Kirche St. Johannes

20 Uhr - Konzerte auf dem Festgelände



Sonntag, 25. August

3 Uhr - Schliessung Restaurants, Stände, Bars

5.30 Uhr - Öffnung Restaurants, Stände

7 Uhr - Start Public Viewing

7.45 Uhr - Ausstich (5. Gang)

9.30 Uhr - Festakt in der Arena

10.30 Uhr - Rangverkündigung für die nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

11 Uhr - Vorführung Lebendpreise

12 Uhr - Mittagspause

13.30 Uhr - Kranzausstich (7. Gang)

14 Uhr - Rangverkündigung für die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

14.45 Uhr - Unspunnenstein: Finalwettkampf in der Arena

15.15 Uhr - Kranzausstich (8. Gang)

15.30 Uhr - Vorführung Lebendpreise

16.45 Uhr - Schlussgang

17.15 Uhr - Schlussakt in der Arena

18.15 Uhr - Rangverkündigung in der Arena

22 Uhr - Schliessung Restaurants, Stände, Bar



5. Die wichtigsten Schwünge:

Matthias Sempach, Schwingerkönig 2013, erklärt die wichtigsten Schwünge (Kurz, Gammen, Fussstich, Brienzer und Wyberhaken).

6. Die Preise

Schwinger erhalten keine Preisgelder, sondern können sich am Gabentisch bedienen. Traditionellerweise gibt’s dort Treicheln oder Bauernmöbel, auch elektronische Geräte gehören zur Auswahl. Der Schwingerkönig gewinnt einen Lebendpreis.

Die Schwinger suchen sich in der Reihenfolge der Rangliste einen Naturalpreis aus dem Gabentempel aus.

7. Die Topfavoriten

8. Die Aussenseiter

9. Die Innerschweizer

Joel Ambühl

Geburtsdatum: 10. 4. 1998

Wohnort: Hergiswil bei Willisau

Beruf: Maurer Grösse/Gewicht: 190 cm/98 kg

Anzahl Kränze (total/2019): 13/7

Stefan Arnold

Geburtsdatum: 22. 1. 1988

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 180 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 30/3

Raphael Arnold

Geburtsdatum: 14. 5. 1992

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metzger/Maurer

Grösse/Gewicht: 180 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 9/1

Fabian Arnold

Geburtsdatum: 21. 10. 1995

Wohnort: Schattdorf

Beruf: Agrarhändler

Grösse/Gewicht: 188 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Lukas Bernhard

Geburtsdatum: 14. 3. 1996

Wohnort: Engelberg

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 178 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 10/4

Remo Betschart

Geburtsdatum: 27. 11. 1985

Wohnort: Walchwil

Beruf: Bauführer

Grösse/Gewicht: 181 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 21/3

Patrick Betschart

Geburtsdatum: 11. 11. 1999

Wohnort: Immensee

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 182 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 3/2 Rainer Betschart

Geburtsdatum: 19. 5. 1987

Wohnort: Walchwil

Beruf: Schreiner

Grösse/Gewicht: 180 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 24/1

Marcel Bieri

Geburtsdatum: 2. 12. 1994

Wohnort: Edlibach

Beruf: Lehrer

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 29/7 Michael Briker

Geburtsdatum: 21. 6. 1989

Wohnort: Sisikon

Beruf: Maurer/Landwirt

Grösse/Gewicht: 183 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 13/2

Jonas Brun

Geburtsdatum: 27. 12. 1990

Wohnort: Entlebuch

Beruf: Landwirt/Metzger

Grösse/Gewicht: 194 cm/99 kg

Anzahl Kränze: 11/2

Christian Bucher

Geburtsdatum: 26. 2. 1998

Wohnort: Finstersee

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 185 cm/88 kg

Anzahl Kränze: 5/3

Jonas Burch

Geburtsdatum: 21. 10. 1999

Wohnort: Stalden

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 192 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 4/2

Roger Bürli

Geburtsdatum: 16. 4. 1997

Wohnort: Ruswil

Beruf: Automobilmechatroniker

Grösse/Gewicht: 186 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 4/1

Urs Doppmann

Geburtsdatum: 30. 10. 1994

Wohnort: Romoos

Beruf: Liftmonteur

Grösse/Gewicht: 188 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 6/2

Nando Durrer

Geburtsdatum: 25. 10. 1999

Wohnort: Alpnach Dorf

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 172 cm/73 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Damian Egli

Geburtsdatum: 8. 10. 1995

Wohnort: Steinhuserberg

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 186 cm/100 kg Anzahl Kränze: 13/4

Stefan Ettlin

Geburtsdatum: 23. 7. 1997

Wohnort: Kerns

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 183 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 10/4

Erich Fankhauser

Geburtsdatum: 30. 10. 1990

Wohnort: Hasle

Beruf: Maurer/Landwirt

Grösse/Gewicht: 176 cm/102 kg

Anzahl Kränze: 45/4

Reto Fankhauser

Geburtsdatum: 15. 3. 1994

Wohnort: Hasle

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 181 cm/97 kg

Anzahl Kränze: 16/3

Marco Fankhauser

Geburtsdatum: 8. 3. 1996

Wohnort: Hasle

Beruf: Plattenleger/Maurer in Ausbildung

Grösse/Gewicht: 183 cm/107 kg

Anzahl Kränze: 15/2

Martin Felder

Geburtsdatum: 11. 12. 1997

Wohnort: Ebnet

Beruf: Milchtechnologe

Grösse/Gewicht: 189 cm/103 kg

Anzahl Kränze: 3/1 Roman Fellmann

Geburtsdatum: 17. 7. 1991

Wohnort: Winikon

Beruf: Baumaschinenführer

Grösse/Gewicht: 185 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 6/1

Stefan Gasser

Geburtsdatum: 21. 3. 1986

Wohnort: Alpnach Dorf

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 188 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 37/1

Philipp Gloggner

Geburtsdatum: 23. 10. 1990

Wohnort: Walchwil

Beruf: Schreiner

Grösse/Gewicht: 194 cm/135 kg

Anzahl Kränze: 33/4

Reto Gloggner

Geburtsdatum: 19. 4. 1989

Wohnort: Ettiswil

Beruf: Landmaschinenmechaniker Grösse/Gewicht: 195 cm/112 kg

Anzahl Kränze: 19/3

Michael Graber

Geburtsdatum: 27. 8. 1989

Wohnort: Schötz

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 186 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 4/1

Michael Gwerder

Geburtsdatum: 30. 9. 2000

Wohnort: Brunnen

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 190 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 11/6

Dario Gwerder

Geburtsdatum: 17. 12. 1997

Wohnort: Ried-Muotathal

Beruf: Netzelektriker

Grösse/Gewicht: 187 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 7/2 Ueli Hegner

Geburtsdatum: 22. 9. 1999

Wohnort: Siebnen

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 185 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 3/2 Marco Heiniger

Geburtsdatum: 8. 5. 1996

Wohnort: Willisau

Beruf: Plattenleger

Grösse/Gewicht: 186 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 7/3

Stefan Heinzer

Geburtsdatum: 1. 4. 1990

Wohnort: Muotathal

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 187 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 11/1 Matthias Herger

Geburtsdatum: 23. 4. 1995

Wohnort: Bürglen

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 183 cm/103 kg

Anzahl Kränze: 24/6 Dominik Hess

Geburtsdatum: 12. 12. 1994

Wohnort: Engelberg

Beruf: Spengler

Grösse/Gewicht: 180 cm/89 kg

Anzahl Kränze: 4/1 Michael Hess

Geburtsdatum: 4. 1. 1992

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Bauspengler

Grösse/Gewicht: 185 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Andreas Höfliger

Geburtsdatum: 14. 6. 1986

Wohnort: Feusisberg

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 193 cm/115 kg

Anzahl Kränze: 14/1 Thomas Hurschler

Geburtsdatum: 28. 4. 1988

Wohnort: Grafenort

Beruf: Betriebspraktiker

Grösse/Gewicht: 174 cm/120 kg

Anzahl Kränze: 20/3

Andi Imhof

Geburtsdatum: 22. 11. 1984

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metallbaukonstrukteur

Grösse/Gewicht: 190 cm/122 kg

Anzahl Kränze: 73/5

Roland Kälin

Geburtsdatum: 14. 4. 1987

Wohnort: Schönenberg ZH

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 178 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 13/1 Reto Kaufmann

Geburtsdatum: 1. 4. 2002

Wohnort: Wilihof

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 195 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 1/1 Franz-Toni Kenel

Geburtsdatum: 24. 12. 1991

Wohnort: Goldau

Beruf: Zimmermann/Landwirt

Grösse/Gewicht: 176 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 6/2

Joel Kessler

Geburtsdatum: 30. 5. 1997

Wohnort: Siebnen

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 198 cm/115 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Toni Kurmann

Geburtsdatum: 1. 2. 1998

Wohnort: Hergiswil b. W.

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 188 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Sven Lang

Geburtsdatum: 14. 5. 1998

Wohnort: Emmenbrücke

Beruf: Landwirt/Gärtner

Grösse/Gewicht: 185 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 5/1 Lukas Lemmenmeier

Geburtsdatum: 12. 2. 1997

Wohnort: Mauensee

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 186 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Bruno Linggi

Geburtsdatum: 9. 9. 1985

Wohnort: Goldau

Beruf: Polymechaniker

Grösse/Gewicht: 180 cm/87 kg

Anzahl Kränze: 31/1

Marcel Mathis

Geburtsdatum: 17. 8. 1988

Wohnort: Büren

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 190 cm/106 kg

Anzahl Kränze: 55/6

André Muff

Geburtsdatum: 6. 7. 1991

Wohnort: Rain

Beruf: Meisterlandwirt

Grösse/Gewicht: 180 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 5/1

Mike Müllestein

Geburtsdatum: 22. 5. 1989

Wohnort: Steinen

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 186 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 51/8

Andy Murer

Geburtsdatum: 30. 7. 1992

Wohnort: Seedorf

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 182 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 14/2

Pascal Nietlispach

Geburtsdatum: 5. 12. 1988

Wohnort: Buonas

Beruf: Spenglermeister

Grösse/Gewicht: 185 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 14/1

Reto Nötzli

Geburtsdatum: 24. 8. 1989

Wohnort: Pfäffikon SZ

Beruf: Zimmermann/Chauffeur

Grösse/Gewicht: 183 cm/102 kg

Anzahl Kränze: 43/6

Christian Odermatt

Geburtsdatum: 9. 10. 1992

Wohnort: Ennetmoos

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 188 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 22/3

Andreas Odermatt

Geburtsdatum: 17. 8. 1994

Wohnort: Ennetmoos

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 187 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 7/1

Pirmin Reichmuth

Geburtsdatum: 17. 10. 1995

Wohnort: Cham

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 198 cm/122 kg

Anzahl Kränze: 16/6 Marco Reichmuth

Geburtsdatum: 6. 11. 1997

Wohnort: Cham

Beruf: Spengler

Grösse/Gewicht: 185 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 14/5

Roland Reichmuth

Geburtsdatum: 6. 11. 1997

Wohnort: Cham

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 185 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Ueli Rohrer

Geburtsdatum: 26. 8. 1999

Wohnort: Flüeli-Ranft

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 178 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 5/2

Ivan Rohrer

Geburtsdatum: 16. 2. 1991

Wohnort: Sachseln

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 174 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 15/1

Marco Rohrer

Geburtsdatum: 1. 7. 1988

Wohnort: St. Niklausen OW

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 188 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 14/1

Lutz Scheuber

Geburtsdatum: 6. 10. 1998

Wohnort: Büren

Beruf: Maurer/Baupolier

Grösse/Gewicht: 182 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 34/3

Simon Schmid

Geburtsdatum: 6. 1. 2000

Wohnort: Flühli

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 166 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Ronny Schöpfer

Geburtsdatum: 5. 5. 1999

Wohnort: Wiggen

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 184 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Christian Schuler

Geburtsdatum: 2. 11. 1987

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Marketingfachmann

Grösse/Gewicht: 186 cm/111 kg

Anzahl Kränze: 95/7

Alex Schuler

Geburtsdatum: 1. 10. 1991

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 178 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 26/2

Philipp Schuler

Geburtsdatum: 12. 5. 1982

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Lastwagenmechaniker

Grösse/Gewicht: 181 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 46/1

Bruno Schürpf

Geburtsdatum: 22. 1. 1995

Wohnort: Schwyz

Beruf: Automatiker

Grösse/Gewicht: 187 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 3/2

Sven Schurtenberger

Geburtsdatum: 10. 11. 1991

Wohnort: Buttisholz

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 190 cm/130 kg

Anzahl Kränze: 46/8 Adrian Steinauer

Geburtsdatum: 29. 6. 1991

Wohnort: Willerzell

Beruf: Fachmann Betriebsunterhalt

Grösse/Gewicht: 183 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 29/2

Dominik Streiff

Geburtsdatum: 25. 7. 1994

Wohnort: Tuggen

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 3/1

René Suppiger

Geburtsdatum: 21. 1. 1990

Wohnort: Sursee

Beruf: Lebensmittelingenieur FH

Grösse/Gewicht: 189 cm/106 kg

Anzahl Kränze: 31/6

Werner Suppiger

Geburtsdatum: 17. 11. 1988

Wohnort: Wauwil

Beruf: Kammerjäger

Grösse/Gewicht: 181 cm/99 kg

Anzahl Kränze: 35/5

Marco Thierstein

Geburtsdatum: 3. 12. 1997

Wohnort: Hochdorf

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 172 cm/75 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Jonas Troxler

Geburtsdatum: 20. 12. 2000

Wohnort: Urswil

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 188 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 1/1

Andreas Ulrich

Geburtsdatum: 24. 9. 1985

Wohnort: Gersau

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 181 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 88/5

Noe Van Messel

Geburtsdatum: 25. 1. 2002

Wohnort: Oberägeri

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 4/4

Remo Vogel

Geburtsdatum: 23. 3. 1994

Wohnort: Hasle

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 178 cm/97 kg

Anzahl Kränze: 8/0

Benji von Ah

Geburtsdatum: 15. 2. 1987

Wohnort: Giswil

Beruf: SBB-Spezialmonteur

Grösse/Gewicht: 188 cm/120 kg

Anzahl Kränze: 71/3

Dominik Waser

Geburtsdatum:23. 7. 1990

Wohnort: Alosen

Beruf: Bauspengler

Grösse/Gewicht: 188 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 15/3

Joel Wicki

Geburtsdatum: 20. 2. 1997

Wohnort: Sörenberg

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 182 cm/107 kg

Anzahl Kränze: 43/8

Marco Wyrsch

Geburtsdatum: 22. 2. 1993

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 180 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 13/2

Martin Zimmermann

Geburtsdatum: 15. 2. 1991

Wohnort: Ennetbürgen

Beruf: Sanitär-Monteur/Landwirt

Grösse/Gewicht: 178 cm/91 kg

Anzahl Kränze: 32/4

Ueli Zürcher

Geburtsdatum: 8. 9. 2000

Wohnort: Buttisholz

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 194 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 2/2

Roman Zurfluh

Geburtsdatum: 21. 1. 1995

Wohnort: Dietwil

Beruf: Kaufmann/Projektleiter

Grösse/Gewicht: 186 cm/93 kg

Anzahl Kränze: 9/3

Michael Zurfluh

27. 1. 1999

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Maurer/Landwirt i. A.

Grösse/Gewicht: 180 cm/87 kg

Anzahl Kränze: 4/1 Ersatzschwinger Beat Kennel

Geburtsdatum: 14. 8. 1989

Wohnort: Steinerberg

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 188 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 6/1 Ersatzschwinger: Beat Suter

Geburtsdatum: 22. 10. 1996

Wohnort: Allenwinden

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 184 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 1/1

Ersatzschwinger: Bruno Fink

Geburtsdatum 24. 4. 1992

Wohnort: Sörenberg

Beruf: Mauer/Landwirt i. A.

Grösse/Gewicht: 189 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 5/1 Ersatzschwinger: Jonas Durrer

Geburtsdatum: 14. 3. 2003

Wohnort: Wolfenschiessen

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 181 cm/104 kg

Anzahl Kränze: 1/1 Ersatzschwinger: Markus Effinger

Geburtsdatum: 22. 4. 1984

Wohnort: Alpthal

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 183 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 5/1



10. Das Quiz

