St.Otmar verliert bei Pfadi Winterthur und steht vor dem Aus.

Handball Ein Abend zum Vergessen für St.Otmar – Matchball Pfadi Winterthur Die St.Galler NLA-Handballer verlieren in Winterthur deutlich mit 25:32 (10:15) und stehen in der Playoff-Serie mit dem Rücken zur Wand. Ives Bruggmann, Winterthur Jetzt kommentieren 27.04.2022, 22.00 Uhr

St.Otmars Kreisläufer Benjamin Geisser am Boden. Bild: Michel Canonica

Schon der Beginn in der stimmungsvollen Arena in Winterthur war aus St.Galler Sicht wenig verheissungsvoll. In der ersten Angriffsaktion rutschte Dominik Jurilj aus und konnte deshalb das Zuspiel von Ariel Pietrasik nicht fangen. Im direkten Gegenstoss erzielte Pfadi das erste Tor. Es sollte ein Vorgeschmack auf das sein, was folgte. Bereits in der sechsten Minute nahm St.Otmars Trainer Zoltan Cordas das erste Time-out. Zuvor waren den St.Gallern erneut zwei Fehler unterlaufen, diesmal jedoch im Abschluss.

Doch weder das Time-out noch der erste Treffer zum 1:2 durch Pietrasik beruhigten die Nerven der Gäste. Vor allem im Abschluss sündigten sie reihenweise. Nach 13 Minuten hiess es deshalb 7:3 für das Heimteam. Der Winterthurer Goalie Yahav Shamir hielt die Wurfquote der St.Galler tief. Sie befand sich in der ersten Viertelstunde unter 30 Prozent. Die zahlreichen gehaltenen Bälle ihres Torhüters münzte Pfadi mittels schneller Gegenstösse in eigene Treffer um. Das 10:5 in der 19. Minute durch Noam Leopold war bereits das vierte sogenannte einfache Tor für Winterthur. Zwei Minuten später nahm Cordas bereits das zweite Time-out. Doch es half nichts, die Niederlage zeichnete sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ab.

Winterthurer Nerven flattern nur kurz

Der Trainer verschaffte in der Folge seinem Spielgestalter Andrija Pendic eine Verschnaufpause, auch der zweite Goalie Becir Perazic erhielt eine Bewährungschance, nachdem Nationaltorhüter Aurel Bringolf zuvor nur zwei von 14 Bällen gehalten hatte. Doch auch diese Änderungen verpufften innert kurzer Zeit. Zur Pause lag St.Otmar mit 10:15 im Hintertreffen. Nichts deutete auf eine Wende hin. Zu souverän agierte Pfadi, zu fehlerhaft St.Otmar.

Nur vier von zehn Würfen des Rückraumspielers Dominik Jurilj (rechts) fanden den Weg ins gegnerische Tor. Bild: Michel Canonica

Doch nach der Pause flatterten beim Heimteam tatsächlich die Nerven. In den ersten fünf Minuten produzierte Pfadi gleich drei Fehler und einen Abschluss neben das Tor. Den St.Gallern gelang es aber nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Auf mehr als vier Treffer wie letztmals beim 15:19 in der 39. Minute kamen sie nie heran. Und so wuchs der Vorsprung des Meisters in den folgenden zehn Minuten bis zum 27:18 stetig an – spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden.

Kevin Jud ohne Fehl und Tadel

Auf der Seite des Titelverteidigers ist neben dem überragenden Torhüter Shamir, der 15 Würfe parierte und am Ende auf eine Abwehrquote von über 40 Prozent kam, Regisseur Kevin Jud hervorzuheben. Der schnelle Mittelmann bewies seine Klasse, indem er sich keinen einzigen Fehler leistete und seine Mannschaftskollegen zu guten Abschlusspositionen verhalf. Zudem erzielte Jud selbst acht Treffer. Einzig zwei Fehlwürfe trüben die Bilanz des an diesem Abend mit Abstand besten Feldspielers – verkraftbar.

Abhaken, auf «laute» Kreuzbleiche hoffen

So verkamen die letzten zehn Minuten des Spiels zu einem Geplänkel ohne nennenswerte Vorkommnisse. Auf beiden Seiten wechselten die Trainer durch. Bei St.Otmar erhielten Filip Maros und Vuk Lakicevic noch einige Minuten Einsatzzeit. Doch auch sie konnten sich nicht mehr erfolgreich in Szene setzen.

So begeisternd der Auftritt am Sonntag in der Kreuzbleiche, so ernüchternd war die Darbietung gestern Abend in Winterthur: schwache Goalies, ungenügendes Deckungsverhalten, und mangelnde Chancenverwertung. Eine Erklärung dafür hatte Coach Andy Dittert nicht parat.

«Wir müssen nach vorne schauen. Das ist Playoff.»

Das Trainerteam entschied direkt nach der Partie, dass die Spieler heute einen freien Tag erhalten, um die Köpfe freizubekommen. Denn: «Es zählt jetzt nur noch der Kopf», so Dittert.

Am Sonntag um 14 Uhr hoffen die St.Galler noch einmal auf eine «laute» Kreuzbleiche. Ein Sieg muss her, sonst ist die Saison für St.Otmars Handballer beendet. «Wir brauchen die Halle», gibt Dittert zu. Doch auch eine deutliche Leistungssteigerung ist vonnöten.

Telegramm:

Pfadi Winterthur – St.Otmar 32:25 (15:10)

1311 Zuschauer – Sr. Castiñeiras /Zwahlen.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Winterthur. 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Pfadi Winterthur: Shamir (15 Paraden)/Wipf (0 P.); Leventoux (1), Ott (1), Osterwalder, Schönfeldt, Tynowski (4), Pecoraro (4/1), Dechow, Sidorowicz (4), Störchli (1), Jud (8/1), Freivogel, Tskhovrebadze (2) Lagerquist (2), Leopold (5/1).

St.Otmar: Bringolf (2 P.)/Perazic (4 P.); Hörler, Fricker (3), Gwerder (1), Pendic (4/2), Wüstner, Lakicevic, Geisser (5), Jurilj (4), Haas, Pietrasik (7), Juric (1), Maros, Weber.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Kaiser und Gangl (beide verletzt).

