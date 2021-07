FC Hochdorf wird 100 Jahre alt: Ein Mitglied pfiff im Cupfinal

100 Jahre FC Hochdorf Dieses Klubmitglied hatte einen Auftritt auf der grossen Bühne – im Cupfinal Der FC Hochdorf wird heuer 100 Jahre alt. Die Feier entfällt, dafür lohnt sich der Blick auf die Karriere eines besonderen Vereinsmitglieds: Markus Räber, ein ehemaliger Schiedsrichter. Stephan Santschi 14.07.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist ein Foto, das den Karriere-Höhepunkt dokumentiert. Zu seiner Rechten steht der vierte Offizielle Fedayi San, zur Linken YB-Captain Steve von Bergen. Alle Protagonisten des FC Zürich und der Berner Young Boys befinden sich in Reih und Glied, machen sich am 27. Mai 2018 für den Schweizer Cupfinal bereit.

Markus Räber (Mitte) mit Steve von Bergen (rechts) und dem vierten Offiziellen Fedayi San (links). Charles Helbling (Bern, 27. Mai 2018)

Auch Markus Räber, einer der beiden Schiedsrichter-Assistenten, wirkt angespannt. «30000 Menschen im Stadion, 300000 bis 400000 zu Hause an den Fernsehern, es war ein grosses Fussballfest», erinnert sich der bald 37-jährige Hochdorfer und, ohne zu zögern, hält er fest:

«Dieses Spiel war mein absolutes Highlight. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein Schiedsrichter und ein Assistent nur einmal einen Cupfinal leiten werden. Auf nationaler Ebene ist es das grösste Spiel und es war immer mein Ziel, das zu erreichen.»

Auch die Leistung passte, «wir brachten das Spiel sauber über die Runden. Das war eine riesige Genugtuung». Am Ende überreichte ihm Bundesrat Guy Parmelin Gratulationen und die Cupfinal-Medaille.

Der Händedruck vom damaligen Sportminister Guy Parmelin. Charles Helbling

In diesem Jahr feiern der FC Hochdorf und mit ihm auch sein prominentester Vertreter der Schiedsrichterguilde ein Jubiläum. 100 Jahre alt wird der Verein, die Feier von Anfang Juli fiel allerdings den Coronamassnahmen zum Opfer. «Der FCH ist ein familiärer Verein mit einer riesigen Juniorenabteilung. Der Sportplatz-Arena ist ein bekannter Treffpunkt, wo man bei einem Bierchen fachsimpelt», erzählt Räber. Auch persönlich begeht er heuer einen Jahrestag, vor 20 Jahren begann sein Dienst als Unparteiischer.

«Ich habe nie Fussball gespielt, wollte aber etwas damit zu tun haben.»

Also meldete sich der im benachbarten Kleinwangen wohnhafte Teenager beim FC Hochdorf, absolvierte den ersten Kurs und pfiff kurz darauf das erste C-Junioren-Spiel.

Räbder während des Cupfinals in Aktion. Charles Helbling

Viel Polizei beim Début in der Super League

Es folgte ein kontinuierlicher Aufstieg, zunächst als Schiedsrichter, später als Assistent. Die Aufgabe entlang der Seitenlinie lag ihm derart gut, dass er sich bald nur noch darauf konzentrierte. «Es geht darum, das Sportliche mit dem Geistigen zu verbinden. Als Schiedsrichter-Assistent muss man nicht nur schnell rennen, sondern auch die Situation beobachten und innert eines Sekundenbruchteils richtig entscheiden.» Diese Herausforderung meisterte Räber derart gut, dass er 2012 in der Super League debütierte.

«Lausanne gegen Basel war mein erstes Spiel auf diesem Niveau. Als ich in Lausanne ankam und das grosse Polizeiaufgebot rund um das Stadion sah, wurde ich recht nervös.»

Er war im Scheinwerferlicht angekommen, das war ihm nun bewusst. «Über mein Spiel wurde im TV und im Radio berichtet, im Stadion zelebrierten die Basler Fans ihre Sprechchöre. Das war ein spezielles Gefühl.»

Für die Leistung bei seiner Premiere, die auf dem Platz 1:1 endete, erntete er positive Kritiken. Räber etablierte sich hernach in der Super League, schuf sich bis zum Rücktritt im Jahr 2019 dank ruhiger Art und konstanter Leistungen einen guten Namen. Auch die Beförderung in den Fifa-Status war ein Thema, aus beruflichen Gründen kam es aber nicht dazu. Negative Erlebnisse habe er kaum gehabt, «ich hatte Glück, es kam nie zu Drohungen oder gar Gewalt. Klar sind grosse Emotionen drin, ab und zu redet man miteinander in etwas schärferem Ton. Der Umgang war aber stets respektvoll». Nur einen Moment quittiert er rückblickend mit einem Kopfschütteln: «Bei einem Spiel in Winterthur spuckte mir ein Zuschauer beim Einlaufen an den Rücken. Ich hatte noch nicht einmal etwas falsch machen können, ich verstand die Welt nicht mehr.»

Deshalb trat Markus Räber zurück

Seine Welt hat sich mittlerweile etwas verändert. 2019 trat er zu Gunsten der Familie und der beruflichen Veränderung vom Aktivsport zurück. Der frühere Bauleiter im Hochbau arbeitet nun als Polizist und ist Vater von zwei kleinen Kindern (2-jährig, 7 Monate). Dem Schiedsrichterwesen ist er erhalten geblieben, in der Promotion League amtet er als Coach, zudem bildet er als Instruktor Schiedsrichter aus. «Auch wenn das einen 16-Jährigen vielleicht noch nicht inte­ressiert: Die Schiedsrichterei trägt viel zur Persönlichkeitsbildung bei. Man lernt mit verschiedenen Charakteren umzugehen, Druck standzuhalten und Entscheidungen zu treffen.» Unter Umständen sogar auf der ganz grossen Bühne, so wie Markus Räber im Mai 2018.