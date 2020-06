Mehr als ein Fussballclub: Was Kriens-Gegner Stade Lausanne-Ouchy mit dem grossen FC Barcelona verbindet Der SC Kriens trifft am Mittwoch (18.15 Uhr) im Kleinfeld auf Stade Lausanne-Ouchy, das seine erste Saison im Profifussball bestreitet. Nicola Berger 23.06.2020, 18.00 Uhr

Meho Kodro, der einst beim FC Barcelona spielte, wird ab nächster Saison Stade Lausanne-Ouchy trainieren. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Der verblüffende Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy steht auf einer Stufe mit Barcelona. Zumindest was das Clubcredo angeht. «Més que un club», mehr als ein Club, das ist die in einen Satz gepackte, nicht unprätentiöse Selbstwahrnehmung der Weltmarke FC Barcelona. «Plus qu’un club», das ist auch der Slogan von Lausanne-Ouchy, einem erstaunlichen Club, 20 Jahre alt erst; gerade bestreitet er seine erste Saison im Profifussball. Plus qu’un club also, und dann der Zusatz: une famille. Und lange war bei SLO ja alles wahnsinnig familiär, so wie das eben ist im Amateurfussball.

Dann wurde 2013 der Trainer Andrea Binotto eingestellt, ein Mann, für den sich die Gazetten interessierten, weil er seit 20 Jahren am lokalen Gymnasium Mathematik unterrichtet. Und weil er der Bruder von Mattia Binotto ist, dem Teamchef der Scuderia Ferrari. Ferrari ist ein Synonym für Tempo, da passt es, dass Binotto, von allen nur «Professeur» genannt, SLO auf die Überholspur manövrierte; er führte den Club von der 2. Liga interregional bis in die Challenge League.

Erfolgstrainer Binotto musste gehen

Doch wenn Lausanne-Ouchy heute auf dem Krienser Kleinfeld gastiert, wird Binotto nicht dabei sein. Familie ist ja gut und recht, hat sich das Management gesagt, und entschieden, es einmal mit einer anderen Vaterfigur zu versuchen: Binottos Vertrag wurde nicht verlängert, was für reichlich Unruhe gesorgt hat – verhältnismässig jedenfalls, für einen Club, der praktisch keine Fanbasis hat und entwurzelt ist, weil er seit dieser Saison im Exil in Nyon spielen muss, um die immer erstaunlicheren infrastrukturellen Auflagen der Swiss Football League (SFL) zu erfüllen.

Der Präsident Vartan Sirmakes erklärte die Trennung damit, dass er fürchte, Binotto werde bald von einem grösseren Club abgeworben. Es ist angesichts der Fähigkeiten und der Erfolge Binottos ein nachvollziehbarer Gedankengang, aber Freunde hat sich Sirmakes damit nicht gemacht. Die Lokalzeitungen berichten von schlechter Stimmung, «24 heures» schrieb, bei SLO regiere inzwischen das Unbehagen. Wobei es möglicherweise weniger um die Person Binotto als um Sorgen über die Ausrichtung des Clubs für die Zukunft geht. Sirmakes, der Mitbesitzer und CEO der Nobeluhrenmarke Franck Muller, hat den Verein erst 2019 übernommen, er rettete ihn vor dem Konkurs. Nun scheint er eine Annäherung an den Super-League-Club Servette zu suchen, wo er kurz nach der Jahrtausendwende bereits als Sponsor aufgetreten ist. Im aktuellen Kader finden sich acht Ex-Servettiens. Der Sportchef Hirac Yagan spielte von 2015 bis 2017 für Servette. Sein Coach dort war Meho Kodro, ein Bosnier, der in den 1990er-Jahren für den FC Barcelona stürmte. Més que un club, plus qu’un club, der Kreis schliesst sich, denn Kodro wird SLO ab der Saison 2020/21 coachen.

Möglicherweise hat Sirmakes die Hoffnung, dass Kodro auch seinem Club einen Transfercoup beschert: Dem Servette FC hat der Coach seinen Landsmann Miroslav Stevanovic zugeführt, diesen herausragenden Individualisten. Stevanovic ist inzwischen der beste Assistgeber der Super League. Doch noch wirkt Kodro nicht in Nyon – als Übergangslösung bis Saisonende wurde Stefano Maccoppi installiert, ein Italiener, der sich auf einer ausgedehnten Tour de Suisse befindet und bereits für Sion, Xamax, Yverdon, Locarno, La Chaux-de-Fonds und zuletzt Chiasso gearbeitet hat.

Es liegt an ihm, den Club nach turbulenten Wochen zu befrieden. Bisher gelingt ihm das ganz ordentlich. Noch vor zwei Wochen hatte «Le Matin Dimanche» geschrieben, SLO stehe «unmittelbar vor dem Zusammenbruch». Am Wochenende aber resultierte ein 2:1-Sieg über Chiasso. Doppeltorschütze war Roland Ndongo, eine Offensivkraft mit Vergangenheit im, klar, Servette FC.