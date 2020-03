Ein Geisterspiel hätte den FCL 250'000 Franken gekostet

Auch der SC Kriens begrüsst die vorläufige Aussetzung des Meisterschaftsbetriebs in der Challenge League. Werner Baumgartner, der Präsident des SCK, war an der Verbandssitzung vom Montag in Bern ebenfalls vor Ort und befürwortet den Entscheid kontra Geisterspiele. «Dass wir vorerst keine Spiele durchführen, ist im Sinne des Fussballs, im Sinne der Fans und natürlich auch im Sinne des SC Kriens, für den die Matcheinnahmen existenziell sind. Wir wollen nicht Geisterspiele auf Vorrat austragen.»

Baumgartner erwähnt in diesem Zusammenhang grössere Vereine, «welche Mäzene hinter sich haben, die bei besonderen Einnahmeausfällen das Portemonnaie zücken können. Das kann Kriens nicht, das hat Kriens nicht. Der SCK ist auf die Einnahmen via Tickets und Matchbesuche angewiesen.»

«Im Vordergrund steht die Gesundheit»

Kriens-Chef Baumgartner steht auch hinter dem Entscheid des Bundesrats, der Grossanlässe ab 1000 Zuschauern und Besuchern vorläufig bis 15. März verboten hat: «Klar ist der Sport besonders hart betroffen. Aber im Vordergrund steht die Gesundheit der Menschen, und die ist elementar.» Man werde, so Baumgartner weiter, sowieso erst in ein paar Monaten beurteilen können, welche Entscheide im Zusammenhang mit dem Corona-Virus richtig waren und welche nicht.

Turi Bucher