44. Luzerner Stadtlauf Ein Geschwisterpaar aus Kehrsiten mischt die Nachwuchs-Elite auf Die Ambitionen von Navid und Shirin Kerber sind gross. Die beiden Nachwuchscracks sind auf den Mittelstrecken zu Hause und wollen auf nationalem wie auch internationalem Parkett Spuren hinterlassen. Stefanie Barmet Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Navid und Shirin Kerber, hier beim gemeinsamen Training in Stans, zählen zu den grossen Schweizer Nachwuchshoffnungen im Laufsport. Bild Patrick Hürlimann (Stans, 2. April 2022)

Navid Kerber hat bereits zwei Starts bei der Nachwuchs-Elite hinter sich. Der Nidwaldner stieg 2019 in der U18-Kategorie mit Platz drei auf das Podest. Seine jüngere Schwester Shirin feiert hingegen Ende April ihre Premiere in der Luzerner Altstadt. «Die Stimmung bei diesem kurzen und ultraschnellen Rennen, das im Dunkeln durch die Altstadtgassen stattfindet und den Abschluss des Stadtlaufes bildet, ist einmalig. Dass ich erstmals dabei sein darf, empfinde ich als grosse Ehre», erklärt die frischgebackene Schweizer U18-Meisterin im Crosslauf. 2017, 2018 und 2019 stand die 16-jährige Nachwuchsläuferin am Luzerner Stadtlauf in den Mädchenkategorien stets zuoberst auf dem Podest. Auch bei ihrer Premiere bei der Nachwuchselite möchte Shirin Kerber vorne mitmischen. «Mich mit meinen grössten Konkurrentinnen zu messen, macht Spass. Ich erwarte ein schnelles Rennen und habe mir vorgenommen, so lange wie möglich an den Spitzenläuferinnen dranzubleiben», sagt die junge Frau aus Kehrsiten.

Momentan trainiert Shirin Kerber, die wie ihr Bruder eine begnadete Klavierspielerin ist, sechsmal in der Woche. Mit ihren Bestzeiten von 2:13.18 Minuten über 800 und 4:36.08 Minuten über 1500 Meter zählt sie in ihrer Alterskategorie schweizweit zu den Schnellsten. Bei idealem Saisonverlauf winkt im Sommer der erste internationale Auftritt im Schweizer Nationaldress. Dann nämlich finden die U18-Europameisterschaften in Jerusalem (Israel) statt. «Wie bei Geschwistern üblich, eifere ich meinem grossen Bruder nach. Besonders bewundernswert finde ich, wie er alles unter einen Hut bringt und auch unter Druck Topleistungen abliefern kann», so Shirin Kerber.

Saisonstart am Stadtlauf

Eine Eigenschaft, die Navid Kerber bereits zwei internationale Starts eingebracht hat. Sowohl an der U20-EM über 800 Meter als auch an der Cross-EM vertrat der 18-Jährige die Schweizer Farben und konnte dabei lehrreiche Erfahrungen sammeln. In den letzten Wochen und Monaten war jedoch viel Flexibilität gefragt. Mitte Januar rückte der Nidwaldner als qualifizierter Sportler in die Rekrutenschule ein. «Anfänglich bekam ich kaum Zeit für Trainingseinheiten und konnte deshalb nach langen und anstrengenden Tagen abends nur kurz einige Runden auf dem Kasernengelände absolvieren.» Seit vergangener Woche ist der 18-Jäh­rige in Stans unweit seines Elternhauses stationiert und geniesst mehr Freiheiten. «Dennoch gilt es, flexibel zu bleiben. Nach harten Tagen und Nächten mit sehr wenig Schlaf bringt es wenig, eine Intervalleinheit zu absolvieren. Ich bin sehr verletzungsanfällig und muss dementsprechend gut auf meinen Körper achten.»

Navid und Shirin Kerber. Bild Patrick Hürlimann (Stans, 2. April 2022)

Der Stadtlauf bildet für den angehenden Medizinstudenten gleichzeitig auch den Start in die neue Saison. «Ich werde sehen, wo ich sportlich stehe, werde aber die spezielle Stimmung in der Luzerner Altstadt bestimmt geniessen.» Im Sommer lockt dann die Junioren-WM im kolumbianischen Santiago de Cali. Die Limite über 800 Meter hat er zwar im Vorjahr mit 1:50.65 Minuten bereits unterboten, jedoch ist die Konkurrenz um die beiden Schweizer Startplätze gross. Um sein Ziel zu erreichen, dürfte es neben Hartnäckigkeit auch viel Kampfgeist brauchen – eine Eigenschaft, die Navid an seiner jüngeren Schwester bewundert. «Jahrelang lief sie der Konkurrenz davon. In den letzten beiden Jahren holten die Gegnerinnen auf, trotzdem kämpfte Shirin weiter. Sie ist keine Trainingsweltmeisterin, schafft es aber immer, sich auf den Tag X zu konzentrieren und einen zusätzlichen Gang einzulegen.»

Hinweis: Nachwuchselite. Männer und Frauen U18/U20. Start: 20.50 Uhr. Streckenlänge: 2,47 km (3 Runden).

