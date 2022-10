Selina Burch gewinnt die Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft

Laufsport Ein Lapsus kostet Selina Burch den Sieg Die haushohe Favoritin klassiert sich am Berglauf Hasle-Heiligkreuz für einmal nicht ganz vorne – aus einem ungewöhnlichen Grund. Kurt Liembd 03.10.2022, 17.33 Uhr

Das Feld kurz nach dem Start in Hasle – insgesamt 121 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichen dieses Jahr das Ziel. Bild: Kurt Liembd (2. Oktober 2022)

Die gebürtige Giswilerin Selina Burch (25) ist gegenwärtig die grosse Überfliegerin im Berglauf. Letztes Jahr gewann sie fünf von sieben Bergläufen in der Zentralschweiz. Dieses Jahr hat sie in ihrer Kategorie die fünf Läufe, an denen sie teilnahm, gewonnen. Am Sonntag, dem letzten von insgesamt neun Rennen der Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft, war jedoch alles anders: Burch landete in Hasle nur auf dem neunten Platz bei den Frauen.

Wie war das möglich? Burch startete nämlich phänomenal. Nach rund drei Kilometern hatte sie schon mehr als drei Minuten Vorsprung auf die zweite Frau und lief bei den schnellsten Männern ganz vorne mit. Dann aber passierte etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Sie erzählt: «Ich lief in einer Männergruppe. Nach ungefähr vier Kilometern zweigte die Laufstrecke ab, wir haben jedoch diese Abzweigung verpasst. Erst nach rund zwei Kilometern haben uns Einheimische zugerufen, dass wir falsch liefen, sodass wir umkehrten und nochmals zwei Kilometer zurücklaufen mussten.»

Burch macht niemandem einen Vorwurf

Insgesamt bedeutete das ein Umweg von rund vier Kilometern. Doch Selina Burch zeigte viel Ehrgeiz und rollte das Rennen nun von hinten auf. Statt wie im vergangenen Jahr das Ziel First ob Heiligkreuz in 46:20 Minuten zu erreichen, brauchte sie diesmal 1:02:03 Stunden und damit fast 16 Minuten länger. In Anbetracht des Umwegs, den sie genommen hatte, ist das dennoch eine Topleistung. Sie wurde in ihrer Kategorie sogar Dritte und klassiert sich in der Gesamtwertung aller Frauen auf dem neunten Rang. Sie sei persönlich schon sehr enttäuscht, sagte sie nach dem Rennen. Aber sie wolle niemandem einen Vorwurf machen, auch nicht den Organisatoren. Letztlich sei es ja ihr eigener Fehler gewesen.

Selina Burch, hier beim Haldi-Berglauf, gewinnt die Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 12. Juni 2022)

Kleiner Trost: Auch mit diesem Lapsus hat Selina Burch die Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft 2022 bei den Frauen überragend gewonnen. Nach dem Rennen fuhr sie gut gelaunt mit dem Velo wieder zurück an ihren Wohnort Bern, von wo sie schon morgens angereist war und damit nebst dem Berglauf noch total 140 km absolvierte. Siegerin bei den Frauen wurde Petra Bolfing (52) aus Luzern mit einer Zeit von 51:09 Minuten, gefolgt von Edith Steinmann (50) aus Ufhusen in 51:24 und Marlen Gisler (39) aus Rickenbach in 54:12 Minuten.

Christian Leu dominiert bei den Männern

Der Rennausgang bei den Männern war eine klare Sache. Überragender Sieger wurde der 28-jährige Christian Leu aus Detligen (BE) mit einer Zeit von 38:19 Minuten. Das sind weniger als zwei Minuten über dem Streckenrekord (36:14) aus dem Jahr 1988. Christian Leu, der ein einsames Rennen lief, ist auch ein starker Flachläufer, bewältigte er doch vor einem Monat den Halbmarathon um den Sarnersee in 1:16:10 Stunden. Auf dem zweiten Platz in Hasle landete Yurick Aregger (30) aus Schüpfheim mit einer Zeit von 44:24 Minuten. Der grosse Rückstand von über sechs Minuten ist damit zu erklären, dass die sechs Männer direkt hinter Sieger Leu ebenfalls falsch liefen und somit alle in den hinteren Rängen klassiert wurden. Auf dem dritten Rang landete Beat Lussi (42) aus Steinerberg mit einer Zeit von 44:50.

Tagessieger und Tagessiegerin: Christian Leu aus Detligen und Petra Bolfing aus Luzern. Bild: Kurt Liembd (Hasle, 2. Oktober 2022)

Bei den Juniorinnen und Junioren gewannen Céline Emmenegger (15) aus Flühli in 1:02:03 Stunden und Janik Joos (17) aus St.Niklausen in 45:50 Minuten. Total kamen 121 Läuferinnen und Läufer ins Ziel, darunter drei Nordic-Walker, 18 Kinder (Kurzstrecke) und acht Plauschläufer. OK-Präsident Andi Portmann zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen aller Teilnehmenden und bedauerte den Vorfall mit den sieben Athletinnen und Athleten, die sich verlaufen hatten.

Ranglisten: berglauf.ch