Ein Markt mit schwindelerregenden Umsätzen Das neue Geldspielgesetz erlaubt nur Wettanbieter mit Sitz in der Schweiz. Gegner des Gesetzes befürchten deshalb einen Schwarzmarkt. Derweil schnellen die Umsätze durch Sportwetten in die Höhe. Moritz Marthaler 15.02.2020, 05.00 Uhr

Der weltweite Umsatz mit Sportwetten bewegt sich längst im unbezifferbaren dreistelligen Milliardenbereich. Bild: Keystone

Wer seit dem 1. Juli 2019 in der Schweiz via Internet bei seinem gewohnten Anbieter Sportwetten ­platzieren will, muss damit rechnen, dass das Angebot nicht mehr zugänglich ist. Die Netzsperre ist eine Folge des neuen Geldspielgesetzes, über ­dessen Änderung das Stimmvolk im Sommer 2018 entschieden und den veränderten Passus mit einer Mehrheit von fast 73 Prozent angenommen hat. Die Änderung verlangt, dass Online-Geldspiele und -Wettangebote nur noch mit Bewilligung zulässig sind – und von Anbietern mit Sitz in der Schweiz.