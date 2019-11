Ein richtiges Glanzstück des SC Kriens Die Krienser gewinnen in der Challenge League auswärts beim FC Winterthur 2:0 (1:0). Turi Bucher

Kriens-Trainer Bruno Berner: «Das war Masterclass, was meine Mannschaft gezeigt hat.» Bild: Andy Mueller/Freshfocus (Zürich, 2. November 2019)

Das ist eine ganz dicke Challenge-League-Überraschung: Mit einem Auswärtssieg der Krienser beim Spitzenteam FC Winterthur haben wohl nur unverbesserliche SCK-Optimisten gerechnet. 2:0 gewinnt Kriens dank Toren von Asumah Abubakar (10.) und Daniel Follonier (84). Damit verteidigt Kriens Rang 5 und ist bis auf einen Punkt an eben dieses Winterthur sowie an Wil herangerückt. Die Partie auf der Schützenwiese begann mit einem Paukenschlag. Der ertönte aber im Krienser Strafraum: Kaum war die Partie angepfiffen, wurde Winterthurs Davide Callà mit einem weiten Ball lanciert. Der FCW-Captain narrte im Fünferraum mehrere Kriens-Spieler und schoss den Ball schliesslich an den Pfosten.

Ein Pfostenschuss in der 1. Minute – der berühmte Weckruf? Die Krienser Gäste jedenfalls gingen dann gleich mit ihrem ersten Angriff in Führung. Anthony Bürgissers Schuss in der 10. Minute prallte ab, SCK-Stürmer Asumah Abubakar versenkte den Ball aus der Drehung im Winterthur-Tor. Hätte Abubakar eine Minute später resoluter zum Kopfball angesetzt, hätte es sogar 2:0 stehen können. Dann aber die Winterthurer: Luca Radice hätte in der 31. Minute aus 10 m Distanz den Ausgleich erzielen können, traf den Ball aber nicht richtig. Und das war die Statistik zur Halbzeit: 63% Ballbesitz für Winterthur, aber 9:4 Schüsse für Kriens.

«Den Mutigen gehört die Welt», hatte Kriens-Trainer Bruno Berner vor der Partie in Winterthur gesagt. «Und für diesen Mut sind wir belohnt worden», freute sich Berner nach dem Abpfiff. Denn die Innerschweizer gaben das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht mehr aus den Händen, mussten nur noch eine heikle Szene (Lattenkopfball von Radice in der 50. Minute) überstehen.

Follonier führt die Entscheidung herbei

Kriens konterte Winterthur in der 84. Minute aus, Daniel Follonier dribbelte sich im FCW-­Strafraum frei und erzielte das 2:0. Rund zehn Minuten später war der Sieg definitiv im Sack, einer der beeindruckendsten Krienser Erfolge, seit Berner SCK-Coach ist. «Das kann man so sagen, das kann man in diese Katogerie einreihen», bestätigte Berner. Und übermittelte seinem Team ein dickes Lob: «Das war Masterclass, was meine Mannschaft gezeigt hat. Wir haben viele erste Bälle gewonnen, viele zweite Bälle gewonnen. Wir waren wach, achtsam, haben grosse Präsenz markiert.» Nicht Winterthur habe enttäuscht, sagte Berner weiter, «sondern wir haben überzeugt.» Am Schluss hatten die Zürcher sogar 67% Ballbesitz, aber Kriens ein stolzes Schussverhältnis von 17:10 und vor allem den 2:0-Sieg.

Am nächsten Samstag kommt Leader Lausanne

Ja, das war ein markantes Glanzstück. Kriens musste in Winterthur auf Kukeli (gesperrt), Siegrist und Dzonlagic (beide verletzt) verzichten – doch Kriens ist imponierend in die Schlussphase vor der Winterpause gestartet. Vor Weihnachten folgen nun die Partien gegen Lausanne (h), Wil (h) und Vaduz (a). Auch das sind ganz schwierige Widersacher, jetzt gewarnte Wider­sacher. «Weiter geht’s», sagte ­Berner, bevor der SCK-­Mannschaftsbus nach Kriens zurückfuhr. Die drei Punkte vom Sonntag jedenfalls, die sind verbucht, die kann Kriens keiner mehr wegnehmen.