Luzern Marathon: Drei Zentralschweizerinnen sind Favoritinnen

Swiss City Marathon «Die Vorfreude ist riesig» – wie sich drei Topläuferinnen für den Luzerner Marathon vorbereiten Mit Franziska Huwyler, Susanne Rüegger und Doris Nagel-Wallimann treffen am Swiss City Marathon Lucerne am Wochenende drei Topexponentinnen der Zentralschweizer Laufelite aufeinander. Jörg Greb 28.10.2022

Kein Name figuriert derart oft in der Siegerliste des Rennens über die 42,195 km von Luzern wie jener von Franziska Inauen. Diese Franziska Inauen trägt seit der Heirat 2020 den Namen Huwyler. Mit ihren Siegen 2014 und dem Tripple zwischen 2017 und 2019 hat sie die Frauenkonkurrenz massgeblich geprägt – mit ihren exzellenten Leistungen wie mit ihrem Strahlen und ihren speziellen Einblicken in ihr Leben als Läuferin. Nach ihrem vierten Platz im Vorjahr ohne adäquate Vorbereitung (Geburt), hat sie sich im Frühling am Zürich Marathon mit dem Rang 12 zurückgemeldet und bewiesen, dass sie auch als Mutter eines Kleinkindes zu Topleistungen fähig ist.

Franziska Huwyler trainiert mit dem Kinderwagen für den Marathon. Bild: Nadia Schärli

Folgt nun also Sieg Nummer 5 in Luzern? Franziska Huwyler sagt: «Meine Prioritäten haben sich in Richtung Familie verschoben und die Vorbereitung war nicht ideal.» Dabei spielt die 36-Jährige aus Udligenswil nicht vorrangig auf ihren neuen Alltag mit Beruf als Ergotherapeutin, ihre Rolle als Mutter und dem Training an, sondern – fast schon banal – auf Fussprobleme.

«Ab Juli hinderte mich der Hallux.» Etliche Trainingsläufe musste sie abbrechen. Vor allem die wichtigen langen Einheiten kamen zu kurz. Das Wechseln der Schuhmarke erwies sich aber als gute Lösung. Trotzdem fühlt sie sich nicht wunschgemäss vorbereitet:

«Erst seit Oktober konnte ich einige richtig lange Einheiten absolvieren.»

Ob das reicht, fragt sie sich selbst. Doch sie nimmt die «Vorbereitung à la Fränzi» mit der nötigen Lockerheit. «Die Vorfreude ist riesig», sagt sie. 2018 realisierte sie ihre (Luzern-)Bestzeit von 2:51:07 Stunden.

Nagel-Wallimann mit Wunschvorbereitung

Als Favoritin sieht sich Franziska Huwyler nicht. Bescheiden sagt sie: «Andere Frauen laufen in einer anderen Liga.» An Doris Nagel-Wallimann denkt sie dabei etwa. Die 39-Jährige aus Hünenberg findet sich zwar nicht in der Siegerliste von Luzern, einen eindrücklichen Werdegang und Aufstieg hat sie aber hinter sich – und beim Zürich Marathon Ende April realisierte sie mit 2:48:48 Stunden eine eindrückliche neue persönliche Bestzeit.

Doris Nagel-Wallimann hatte ihre Marathon-Premiere in Luzern. Bild: PD

Nach Luzern «wagt» sie sich zurück, nachdem ihre Marathon-Premiere 2009 hier erfolgt war – und an divergierende Gefühle gekoppelt ist. «Ein sehr anstrengendes Rennen, zu dem ich nicht genügend vorbereitet war», erinnert sie sich. «Nie mehr», sagte sie sich unterwegs und im Ziel und den 3:54:23 Stunden in den Beinen. Doch die Faszination erwies sich als stärker. Seither steigerte sie sich eklatant. Und nach Marathons in New York, Berlin und weiteren Destinationen kehrt die gebürtige Obwaldnerin zum Heimmarathon zurück. Ihr zehntes Rennen über die Distanz wird sie bestreiten. Voller Optimismus tut sie dies:

«Ich will die Glücksgefühle vom Frühling in Zürich wiederholen und traue mir eine Leistung in jenem Bereich zu.»

Vertrauen gibt ihr die «elfwöchige Vorbereitung ohne Probleme und Rückschläge». Und ideal für die Spitalmitarbeiterin (Medizincontrolling): Die beiden Kinder gehen nun in den Kindergarten und in die Schule. Das ermöglicht Freiraum.

Rüeggers spontane Rückkehr

Und da ist jene Frau, die in Luzern 2016 in hervorragenden 2:40:23 Stunden siegte und damit die zweitschnellste Zeit in Luzern hinter der international bekannten Martina Strähl (2013) realisierte: Susanne Rüegger. Die 40-Jährige aus Cham begleitet trotz ihrer Reputation die grösste Unsicherheit des Zentralschweizer Top-Trios.

Nach ihrer vorzüglichen Leistung vor sechs Jahren steigerte sie sich weiter – und qualifizierte sich mit 2:39:39 beim Berlin Marathon des Folgejahres für die EM 2018 erneut in Berlin. Doch mit dieser internationalen Premiere im Schweizer Team wurde nichts. Schweren Herzens musste sie zwei Wochen zuvor verletzungsbedingt verzichten. Und das anschliessende ständige Auf und Ab bewirkte, dass sie seither nicht nur keinen Marathon mehr lief, sondern auch sonst den Laufevents praktisch fernblieb – oder besser: fernbleiben musste.

Ägeriseelauf 2019 lief Susanne Rüegger zweitbeste Zeit bei den Frauen. Bild: Stefan Kaiser

Doch jetzt «reizt» es die Aquafit-Trainerin und Ausbildungsverantwortliche bei PluSport Schweiz zu einem Neuversuch in Luzern – «ohne Druck, einfach dankbar». Rüegger fühlt sich wenig zielorientiert in der Vorbereitung. Sie sagt darum:

«Ich lasse es auf mich zukommen und bin gespannt, was mich erwartet.»

Nachmeldungen nur noch online möglich Bisher haben sich kategorienübergreifend rund 10 200 Laufbegeisterte für den 15. Swiss City Marathon angemeldet. Für Kurzentschlossene stehen noch in allen Kategorien Startplätze zur Verfügung. Nachmeldungen sind nur noch online unter www.swisscitymarathon.ch möglich. Die Startnummern können entweder an der Marathon-Expo im Hotel Schweizerhof in Luzern (Freitag 16.00–20.00 Uhr; Samstag 10.00–17.00 Uhr) oder am Sonntagmorgen am Troubledesk an der Lidostrasse (07.00–11.30 Uhr) und in Horw (10.00–13.30 Uhr) abgeholt werden. (le)

