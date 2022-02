FUSSBALL FCL-Blitztorschütze Marko Kvasina war ein unruhiges Kind Der 25-jährige Marko Kvasina trifft in seiner ersten halben Stunde als FCL-Spieler sofort. als 5-Jähriger nervte er seinen Vater. Turi Bucher Jetzt kommentieren 21.02.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erster FCL-Einsatz, erster Torjubel: Marko Kvasina. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 20. Februar 2022)

Soll mal einer sagen, beim FC Luzern mache man nur Fehltransfers: Am letzten Mittwoch trainierte Marko Kvasina erstmals mit dem FCL, am Sonntag traf er in Genf gegen Servette bereits zum späten 1:1-Ausgleich. Wer geglaubt hatte, der Transfer sei von FCL-Trainer Mario Frick aufgrund der Nähe und der Kontakte des Liechtensteiners mit Österreich eingefädelt worden, hatte sich getäuscht. «Ich habe Marko Kvasina vorher gar nicht gekannt», sagte Frick am Sonntagabend in Genf. Es war Sportchef Remo Meyer, der Kvasina nach Luzern gelotst hatte. Kvasina war zuletzt in der 1. Division (Jupiler Pro League) in Belgien bei Oostende (13. von 18) engagiert.

«Ich habe die Schweizer Liga nicht so konkret verfolgt», sagt Kvasina nach einer halben Woche in Luzern. «Aber ich habe in den Trainings sofort realisiert: Da ist viel Qualität vorhanden.»

Teamkollege Filip Ugrinic hatte nach der Servette-Partie und dem Kvasina-Kopftor gesagt: «Ich habe schon am Samstagabend beim Essen im Hotel und sonntags am Mittagstisch gespürt, dass Marko sich bei uns wohlfühlt.» Kvasina sagt:

«Filip hat recht. Zuerst war ich zurückhaltend, aber auf der Reise nach Genf ist der Draht zur Mannschaft immer besser geworden. Dann habe ich viel geredet und selber auch gespürt, dass ich geschätzt werde.»

Kvasinas kroatische Eltern flohen 1991 vor dem Krieg von Bosnien nach Wien. Im Alter von fünf Jahren schon wurde Marko Kvasina im Fussballverein «platziert», und zwar bei Vienna, dem ältesten Fussballverein Wiens (First Vienna FC), vier Bushaltestationen vom Wohnort entfernt. Platziert? Kvasina erzählt: «Ich war ein sehr unruhiges Kind. Wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kam, hatte er die Nerven nicht, brauchte er seine Ruhe. Es muss etwas geschehen, sagte mein Vater.» Das war Marko Kvasinas Start in die Fussballerlaufbahn.

Mit 15 Jahren rief er gleich selber bei Austria Wien an und wurde daraufhin in die Nachwuchs-Academy aufgenommen. Eingesetzt wurde Kvasina damals im defensiven Mittelfeld, auf der sogenannten «6-er-Position». Doch Andreas Ogris, die Austria-Legende, die damals in der österreichischen Nationalmannschaft mit Toni Polster ein Sturmduo bildete, intervenierte: «Der Marko, das ist kein 6-er, das ist ein Stürmer.» Ogris wurde zum Förderer von Kvasina. «Ich habe Ogris viel zu verdanken.»

Trainer Frick: «Genau dafür haben wir dich geholt»

Der Weg des 1,95 m grossen Mittelstürmers führte ab 2017 von Austria (36 Spiele/3 Tore) nach Holland (Twente Enschede, 13/0) und via Mattersburg (43/8) nach Belgien (Oostende, 50/6). Kvasinas immer wiederkehrendes Problem: die Spielminuten – zu wenig Einsätze. Wird sich das für ihn beim FCL ändern? Eines ist klar: Wer Tore erzielt, der erhält seine Spielminuten. Coach Frick gratulierte Kvasina in Genf zum Treffer. «Er hat mir gesagt, genau dafür haben wir dich nach Luzern geholt», erzählt der ehemalige österreichische U21-Nationalspieler (27/4). Als er beim Stande von 0:1 in Genf eingewechselt wurde, dachte Kvasina an den Vorabend im Hotel: «Ich bete jeden Abend. Ich bete zu Gott und zu Jesus. Das gibt mir Kraft.» Also dann, so richtig wienerisch: Grüss Gott in Luzern, Herr Kvasina.

Hier trifft Marko Kvasina per Kopf. Bild: Martin Meienberger (Genf, 20. Februar 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen