Leichtathletik «Wie konntest du diesen Kiplimo schlagen?»: Die Welt von LC-Brühl-Läufer Dominic Lobalu steht Kopf Nach dem Diamond-League-Triumph von Dominic Lobalu in Stockholm staunt die Leichtathletikwelt. Und man fragt sich: Weshalb ist der Athlet vom LC Brühl trotz Leistungsexplosion nicht zur WM zugelassen? Was bewirkt dieser Sieg? Wohin kann dieser Weg noch führen? Und: Könnte Lobalu, seit 2019 in der Ostschweiz zuhause, eigentlich bald für die Schweiz antreten? Ralf Streule Jetzt kommentieren 01.07.2022, 19.37 Uhr

Hinten der Halbmarathon-Weltmeister: Dominic Lobalu sprintet nach 3000 Metern vor Jacob Kiplimo ins Ziel. Bild: Diamond League

Man muss sich diesen Leichtathletik-Leckerbissen vom Donnerstag immer und immer wieder vor Augen führen. So erstaunlich war das in Stockholm, so überraschend, so spannend: Dominic Lobalu, seit zwei Jahren Teil des LC Brühl in St.Gallen, startete erstmals in der Diamond League. Einem Spezialvisum sei Dank.

Als die Athleten im Stadion vorgestellt wurden, ging der Name des Südsudanesen, der im Flüchtlingsstatus startet, völlig unter. Der internationale Fokus war auf Jacob Kiplimo aus Uganda gerichtet, dem Halbmarathon-Weltrekordhalter und -Weltmeister, dem Olympia-Bronzegewinner 2021 über 10000 Meter. Lobalu wer? Höchstens ein Schnuppern bei den Grossen war das, dachten jene, die schon von ihm gehört hatten. Die andern dachten sich: überhaupt nichts.

Plötzlich spricht alles von Lobalu

Siebeneinhalb Minuten später war Dominic Lokinyomo Lobalu selbst ein Grosser – auch wenn englische TV-Kommentatoren noch lange nach dem Zieleinlauf nach dem richtigen Namen des Gewinners suchten. Lobalu übersprintete in der letzten Runde die Konkurrenz derart überzeugend, liess den immer stärker schlingernden Weltmeister Kiplimo auf den letzten Metern so locker hinter sich, lächelte danach so entspannt in die Kameras, dass man zum Schluss kommen musste: Hier wäre vielleicht eine noch schnellere Zeit dringelegen. Saison-Weltbestleistung lief Lobalu mit 7:29.49 Minuten, er unterbot seine Bestzeit um 20 Sekunden. Und irgendwie wirkt es stets, als müsste man dem 23-Jährigen nur starke Konkurrenz bieten. Er läuft immer mit. Und dann ganz einfach vorne weg.

Am Tag nach dem Sieg sagt Lobalu mit einem Lachen:

«Ja, vielleicht liegt tatsächlich noch eine bessere Zeit drin, je nach Rennverlauf.»

Die Nervosität habe er erst nach drei Runden abgelegt. Und am Ende sei es so gut gelaufen, dass er im Ziel nicht das Gefühl hatte, sich überhaupt erholen zu müssen.

«Auf den letzten 300 Metern förmlich explodiert»

Die Superlative sind am Tag danach auch in der internationalen Presse zu lesen. «Who is Dominic Lokinyomo Lobalu?», fragt das angesehene Online-Läufermagazin Letsrun.com. «Einer der aktuell schnellsten Läufer der Welt», wird nachgeliefert. Einer, der auf den letzten 300 Metern förmlich explodiert sei.

Und die grosse Frage wird im Text gleich auch aufgetischt: Weshalb um Himmels Willen wird der Flüchtling nicht an der WM in Eugene (USA) starten in zwei Wochen – während gleich sechs Refugee-Athleten mit kleinerem Potenzial dabei sein werden?

Olympia und WM blieben ihm bisher verwehrt

Die Frage ist gut, die Antwort kompliziert. Zunächst: Lobalu zählt genau genommen nicht als Flüchtling, sondern hat den Status F als vorläufig Aufgenommener. Seine Flucht vor dem Bürgerkrieg im Südsudan in jungen Jahren brachte ihn nach Kenia, dort irgendwann ins Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Weil Preisgelder in den Taschen von Managern verschwanden, weil er seine grossen Ambitionen nicht gut aufgehoben sah, setzte er sich nach einem Rennen in Genf im Mai 2019 in die Schweiz ab. Auf Lobalus Antrag, als Refugee an den Olympischen Spielen in Tokio starten zu können, erhielt er vom IOC eine Absage. Offiziell, weil der Status B (Aufenthaltsbewilligung) fehlte. Die Vermutung lag aber nahe: Wer freiwillig vor dem offiziellen IOC-Refugee-Team flüchtet, soll keine Olympia-Chance erhalten.

Zusammen mit Trainer Markus Hagmann bemüht er sich um eine B-Aufenthaltsbewilligung – die bisher aber nicht gewährt wurde, weil Lobalu dazu Erwerbstätigkeit und genügend finanzielle Mittel nachweisen muss. Mittlerweile hat Lobalu Sponsoren, «On Running» zum Beispiel. Und mit dem Sieg in Stockholm dürfte das mit dem Erwerb noch etwas einfacher werden. «Wir hoffen, hier einen Schritt weiter zu kommen», sagt Hagmann. Die diesjährige Weltmeisterschaft war bis aber für Lobalu nie Thema.

Dominic Lobalu beim Sportapéro der Stadt St.Gallen mit Trainer Markus Hagmann (rechts) und Stadtrat Mathias Gabathuler. Bild: Ralph Ribi

Die Zukunft ist rosig, Gefahren aber sind da

Dass die Leichtathletikwelt aufmerksam wird auf Lobalu, freut das Team des LC Brühl. Als Hagmann den damals 20-Jährigen 2019 erstmals eine Runde im Neudorf in St.Gallen drehen sah, dachte er nach wenigen Sekunden: «Der hat’s.» Das Talent war da, grosse Verbesserungen liessen sich bei Ernährung, Physiotherapie und Technik erzielen. Dennoch: Das Ausmass der Leistungsexplosion ist auch für Hagmann eine Überraschung. Für Lobalu werde sich nun einiges verändern. Da sind einerseits die positiven Folgen des Siegs: Veranstalter, die Lobalu verpflichten wollen. Die Aussicht, vielleicht bei Weltklasse Zürich starten zu können – oder an Olympia 2024. Sponsoren, die mehr Interesse zeigen. Bereits jetzt macht sich Hagmann Gedanken, seine Managementaufgaben in andere Hände zu geben. Der Sekundarlehrer leistet Lobalus Betreuung in Fronarbeit, würde sich lieber auf Trainings fokussieren.

Er spricht anderseits auch von Gefahren des Erfolgs.

«Nun ist Dominic auf dem Tablett für die Haie des Leichtathletik-Business.»

Fast scheint sich Hagmann etwas um den gutmütigen Läufer zu sorgen. Die Versuchungen seien gross. Was, wenn er mit undurchsichtigen Verträgen gelockt wird? Und, er nennt ein fiktives Beispiel: «Was, wenn Katar findet, man könnte ihn schnell einbürgern?» Und, natürlich werde ein Teil der Konkurrenz Lobalus extreme Leistungssteigerung hinterfragen. Dass Lobalu aber Zugang zu Doping habe, sei für ihn ausgeschlossen, sagt der Trainer.

Noch lange kein Schweizer

Die Hoffnung, dass Lobalu schon bald für die Schweiz laufen könnte, ist übrigens klein. Auch sollte der Status B erlangt sein, könnte er frühestens 2030 eingebürgert werden. Ohnehin formulierte er sein Ziel einst so: Er wolle der erste Flüchtling sein, der eine Olympia-Medaille holt. Die grosse Ankündigung schien etwas dick aufgetragen. Nun sieht das anders aus.

Der Druck werde nun wohl grösser, sagt Lobalu. Gespürt habe er das unter anderem, als ihm die kenianischen Weltklasse-Läuferinnen am Diamond-League-Abend gratulierten und erstaunt fragten: «Wie konntest du diesen Kiplimo schlagen?» Er sei richtig gefeiert worden. Da wurde ihm erstmals bewusst, was dieser Sieg bedeuten könnte. In der Nacht nach dem Erfolg machte er jedenfalls vor Aufregung fast kein Auge zu. «Ich schlief nur eine Stunde.»

