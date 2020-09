Ein Weltmeister will mit dem HC Luzern die Playoffs erreichen Der Erstligist HC Luzern startet in die neue Saison mit einer bekannten Persönlichkeit als Trainer: Der Russe Waleri Schirjajew. Michael Wyss 15.09.2020, 05.00 Uhr

Luzerns neuer Cheftrainer Waleri Schirjajew ist mit seiner Mannschaft in der 1. Liga stark gefordert. Michael Wyss

«Die Spieler müssen noch eine Winnermentalität entwickeln. Noch haben sie diesen Entwicklungsschritt nicht gemacht, den es für die 1. Liga benötigt. Das war auch der Grund, was mich reizte, nach Luzern zu kommen», so der 57-jährige Waleri Schirjajew.

Was es für den Erfolg braucht, muss man den gebürtigen Ukrainer nicht lehren. Der frühere Verteidiger feierte mit der damaligen UDSSR 1989 den Gewinn des Weltmeistertitels, unter der im Jahr 2014 verstorbenen Trainerlegende Viktor Tichonov. Schirjajews Teamkollegen waren unter anderem Kassatonow, Fetissow, Krutow, Larionow und Makarow, welche den legendären Atomblock der Sbornaja bildeten und in den Achtzigerjahren die Crème de la Crème im Welt-Eishockey waren. Schirjajew:

«Für den Erfolg musst du in jedem Training und Spiel die nötige Leidenschaft mitbringen, Kampfbereitschaft signalisieren, auf gewisse Sachen verzichten können, auch wenn es nur ein Hobby ist.»

Die Einstellung müsse immer stimmen, egal was man auch immer mache. «Und einfach auch mehr tun, als deine Konkurrenz», sagt Schirjajew. Ein Schritt mehr machen, ein Check mehr ausführen und ein blauer Flecken mehr einstecken. «Nur so kommt man als Spieler und im Team weiter. Talent alleine genügt heute nicht mehr, vieles entscheidet sich im Kopf.»

Primäres Ziel ist der Ligaerhalt

Zuletzt war Schirjajew, der in der Schweiz als Spieler über 900 Partien (unter anderem bei Biel, Davos, Zug, Bern, Langnau und Genf) absolvierte, Direktor der Hockeyschule AKM Novomoskovsk. Warum der Wechsel zum HCL? «Ich habe die Geschehnisse in Luzern in der jüngsten Vergangenheit in Russland mitverfolgt und Kontakte gehabt zu den Verantwortlichen. Die Herausforderung, das Team weiter zu bringen, hat mich gereizt.» Es sei eine grosse Aufgabe für ihn und alle in der Mannschaft, um sich in der 1. Liga beweisen und mittelfristig auch etablieren zu können. «Das bin ich mir bewusst», sagt Schirjajew. Auf die sportlichen Ziele angesprochen, meint der 57-Jährige: «Als Eishockeyaner willst du die schönste Zeit während einer Saison miterleben, sprich die Playoffs erreichen. Primär ist das Ziel, die Klasse zu halten, doch natürlich möchte ich unter die Top 8.» Diesen Ehrgeiz habe er. «Das ist auch eine Frage der Mentalität. Mit was gebe ich mich zufrieden? Bin ich auch bereit, höhere Ziele anzustreben?»

Bereits zum Auftakt wartet am Samstag (20 Uhr KEB Frauenfeld) ein grosses Kaliber auf den Aussenseiter HC Luzern. Frauenfeld stand letzte Saison im Playoff-Final. «Es ist kein Nachteil, dass wir zu Beginn gegen ein Topteam spielen müssen. Wir können eine Überraschung schaffen.» Gegen die Grossen der Liga könne man nur gewinnen und Erfahrungen sammeln. Und so sagt Valeri Schirjajew: «In jedem Spiel ist immer alles möglich, wenn man daran glaubt. Man muss dafür auch etwas tun.»

Kader

Torhüter: Yannik Peter (1997); Gregory Keller (93); Matthias Lang (01). – Verteidigung: Nick Bachmann (03); Oliver Dünner (96); Michael End (95); Mark Fischer (97); Julian Hodel (90); Sven Kuster (94); Cyril Niederhäuser (96); Bryan Peter (95); Devin Stillhardt (02); Daniele Thöny (97).

Sturm: Nico Biedermann (00); Reto Burkart (85, Captain); Nico Frey (00); Jaromir Gogolka (89); Emanuel Guidon (96); Gianmarco Guidon (94); Lars Hofmann (99); Henrik Maurenbrecher Schirjajew (91); Niklas Maurenbrecher (95); Luca Perret (97); Simon Racheter (00); Lukas Scheiber (95); Simon Zumbach (95); Gianluca Portmann (01). – Staff: Waleri Schirjajew (Trainer, neu); Janis Zarins (Assistenztrainer, neu); Laurent Scheiwiler (Sportchef). – Zuzüge: Mark Fischer (Pikes Oberthurgau); Nico Frey (Seetal); Lars Hofmann (Hockey Huttwil); Niklas Maurenbrecher (Basel); Luca Perret (Williston State College); Bryan Peter (GCK Lions), Lukas Scheiber (Seewen). – Abgänge: Luca Martschini (Senioren); Luca-Paolo Matter (Rücktritt); Dario Frei (Senioren); Fadri Hollinger (Rücktritt); Remo Gabathuler (Senioren); Martin Peterhans (Senioren); Bence Horvath (Ungarn); Noel Santer (?); Axel Lukaszek (Rücktritt).

Modus: Die Qualifikation wird mit einer Hin- und Rückrunde (22 Partien) plus Masterround (5 Partien) gespielt. Nach dem 27. Spieltag bestreiten die Top-8 die Playoffs, Rang 9+10 beenden die Saison und die Teams auf Rang 11+12 (Ost- und Westgruppe) spielen die Abstiegsrunde (6 Partien; 2 Absteiger).

1. Runde. Samstag, 20.00: Frauenfeld – Luzern (KEB).