Laufsport Die Leichtathletin Fiona von Flüe ist erst 14-jährig, aber verblüfft mit einer Allzeit-Bestmarke Zentralschweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten setzen am vergangenen Wochenende starke Zeichen. Ein Beispiel: Fiona von Flüe vom TV Cham. Auch Lars Wolfisberg und Silke Lemmens überzeugen. Jörg Greb 06.07.2022, 05.00 Uhr

Die Chamerin Fiona von Flüe eilt der Konkurrenz davon – wie hier beim nationalen Auffahrtsmeeting in Langenthal. Bild: Ulf Schiller / Keystone (26. Mai 2022)

Eigentlich hätte Fiona von Flüe auf den Wettkampf in Meilen verzichten müssen, weil sie sich in Jerusalem auf die U18-Europameisterschaften dieser Woche vorbereitet hätte. Mit ihren 2:08,05 Minuten über 800m und den 4:26,46 über 1500 m erfüllte sie die geforderten Limiten klar. Zum internationalen Debüt ist es dennoch nicht gekommen. Von Flüe ist zu jung. Als Mindestalter für eine U18-EM gelten 16 Jahre, und die Chamerin ist Mitte Februar erst 14 geworden.

Durch diesen Fakt beirren liess sich die Gymnasiastin in Zug dadurch aber nicht. «Ich bin mir dieser Sachlage immer bewusst gewesen», sagt sie. So reiste sie nach Meilen und demonstrierte ihr Potenzial über 3000m.

Und im gemischtgeschlechtlichen Rennen sorgte sie für den Höhepunkt des Meetings. Mit 9:26,46 Minuten sie die bisherige Allzeit-Bestmarke von Deilia Sclabas um nicht weniger als 4,26 Sekunden. Damit hat Fiona von Flüe die Bernerin in den Rekordlisten in ihrem ersten U16-Jahr über 1500 m und 3000 m abgelöst.

Nach der Topleistung strahlte von Flüe und sagte: «Ein grossartiges Rennen.» Das horrende Anfangstempo der Männer ging sie nicht mit. Je länger das Rennen aber dauerte, desto mehr Positionen machte sie gut. «Das Ein- und Überholen sorgte für eine Extramotivation», sagte sie dazu. Die Kilometer-Abschnittszeiten von 3:07, 3:11 und 3:08 Minuten zeugen vom clever eingeteilten Rennen. Und spannend ist, was sie sagt zu ihren Vorlieben:

«Noch letztes Jahr waren es die langen Distanzen, nun aber bin ich auch auf den Geschmack auf die 800 m gekommen.»

Für sie folgt nun eine Wettkampfpause – mit zwei Trainingslagern in Huttwil und in St. Moritz während der Schulferien. Auf dass sie auch in der zweiten Saisonhälfte zu Exzellentem bereit sei.

Lars Wolfisberg mit WM-Limite

Das Problem von Fiona von Flüe stellt sich beim Luzerner Hammerwerfer Lars Wolfisberg nicht. Doch trotz kontinuierlicher Steigerungen und immer besseren Weiten – Anfang Juni verbesserte er mit seinen 67,97 m den U20-Rekord des Zugers Patric Suter aus dem Jahr 1996 – hatte er die Limite für die U20-WM von Ende Monat in Cali (Kolumbien) noch nicht im Trockenen. An der Junioren-Gala in Mannheim (Deutschland) änderte der 19-Jährige dies.

Hammerwerfer Lars Wolfisberg vom LC Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 26. Mai 2022)

Nach zwei ungültigen Würfen steigerte er sich im dritten Versuch auf 68,33 m und übertraf den geforderten Wert um 3cm. «Eine Punktlandung», freute er sich und staunte: «Eigentlich hatte es sich nicht besonders gut angefühlt.» Die anfängliche Unzufriedenheit änderte sich aber rasch beim Aufleuchten des Messwertes. Für den Wirtschaftsstudenten in Luzern wird nun das Realität, was er sich Ende letzter Saison aufgrund seiner Entwicklung vorgenommen hatte.

Silke Lemmens setzt neue Bestmarke

Die steigende Formkurve unterstrich auch die Baarer 400-m-Spezialistin Silke Lemmens. Die 22-Jährige realisierte in La Chaux-de-Fonds mit 52,01 Sekunden eine neue persönliche Bestmarke. Eine Woche zuvor verpasste sie dieses Ziel noch haarscharf (52,22). Nun aber war die Zeit acht Hundertstel besser als bei ihrem U23-EM-Bronze-Lauf vor einem Jahr in Tallinn in der estnischen Hauptstadt. Im Hinblick auf die nun folgenden Saisonhöhepunkte, die Weltmeisterschaften in Eugene (USA) in der übernächsten Woche sowie die Europameisterschaften von Mitte August in München, stimmt die Tendenz optimistisch.

Silke Lemmens zeigt sich in WM-Form. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (La Chaux-de-Fonds, 3. Juli 2022)

Ebenfalls im Neuenburger Jura in WM-Form präsentierte sich Julia Niederberger (22) von der LA Nidwalden. Das Mitglied der 4×400-m-Staffel lief über 200 m in 23,48 Sekunden so schnell wie noch nie.