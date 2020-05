Am Montag ist voraussichtlich Trainingsstart: So will der FC Luzern die Schutzmassnahmen umsetzen Der FC Luzern plant, am Montag das Training nach achtwöchiger Pause wieder aufzunehmen. Zentral sind die Corona-Schutzmassnahmen. Daniel Wyrsch 07.05.2020, 20.41 Uhr Exklusiv für Abonnenten

FCL-Stadionmanager Daniel Böbner hängt die vorgeschriebenen Plakate in einer der Kabinen auf. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 7. Mai 2020)

Daniel Böbner ist der Stadionmanager des FC Luzern. Der 50-Jährige hat in dieser Funktion schon einiges erlebt. Zum Beispiel Länderspiele des Schweizer Nationalteams oder Europa-League-Heimspiele des heimischen FCL und des in der Swisspor-Arena Gastrecht geniessenden FC Lugano. «Die Auflagen der Uefa sind sehr streng. Mit den Schutzmassnahmen ist es jetzt ähnlich», sagt Böbner. Er macht seinen Job professionell, ist flexibel und nimmt die Situation, wie sie ist. «Es geht in der Coronakrise vielen Firmen gleich, auch wir als Fussballklub müssen das Beste daraus machen und uns an die vom Bundesamt für Gesundheit gestellten Vorgaben halten.»

Nachdem der Bundesrat den Profivereinen vergangene Woche die Bewilligung für Mannschaftstrainings erteilte, hat Daniel Böbner ein Konzept für den FCL erarbeitet. 15 Seiten plus Anhänge befinden sich in seinem Ordner.

Celestini kann leichte Anpassungen vornehmen

Ab sofort geht es um die Umsetzung des Konzepts. Allerdings ist in diesen vom Coronavirus dominierten Zeiten nichts wirklich planbar. Ob die Luzerner am Montag tatsächlich die erste Übungseinheit nach achtwöchigem Unterbruch durchführen, steht immer noch nicht fest. FCL-Medienchef Markus Krienbühl sagt:

«In den nächsten Tagen werden wir entscheiden, ob wir trainieren oder nicht. Es sind noch Abklärungen zu treffen.»

Heisst: Die Swiss Football League (SFL) und die Klubs feilschen mit dem Bund weiterhin um die finanzielle Unterstützung. Weil die Zuschauer seit Ende Februar und für den geplanten Saisonabschluss ab 19. Juni nicht mehr ins Stadion dürfen, fehlt Vereinen wie Luzern der wichtigste Posten auf der Einnahmenseite. Dieser macht über 50 Prozent des Budgets aus.

Daniel Böbner muss so oder so bereit sein, damit die Mannschaft ab Montag die Arbeit wieder aufnehmen kann. Heute Freitag trifft er sich mit Trainer Fabio Celestini und dessen Assistenten Genesio Colatrella sowie Claudio Lustenberger. Sie besprechen das Konzept, die Coaches erhalten die Gelegenheit, Anpassungen zu formulieren. Falls diese mit den BAG-Vorgaben vereinbar wären, könnten sie umgesetzt werden.

Böbner ist überzeugt, dass die Trainer mit den Schutzmassnahmen gut umgehen können. «Für die Spieler wird es eine enorme Umstellung sein. Wenn sie zurückkommen, werden sie noch die Zeit vor Corona im Kopf haben. Dabei gelten hier jetzt komplett andere Regeln.»

Täglich Gesundheitschecks für die Profis

Die Bestimmungen sind tatsächlich drastisch. Angefangen bei der An- und Rückreise der Profis. Sie dürfen nur alleine mit dem Auto oder Velo an die Arbeit fahren. Den öffentlichen Verkehr dürfen sie nur in Ausnahmefällen benutzen.

Bei der Ankunft wird jeder Spieler nach seiner Befindlichkeit befragt und die Körpertemperatur wird gemessen. Zeigt er Anzeichen von Corona, wird er an den Teamarzt verwiesen.

In der Kabine des Profiteams halten sich ab sofort nur die verletzten Spieler auf. Dort können sich die Physiotherapeuten um sie kümmern. Die fitten Profis werden fest zugeteilt in diverse Garderoben. Die Regel lautet 10 m2 Platz für jeden Spieler. Darum müssen die Kabinen im Nachwuchstrakt benutzt werden. Dort teilen sich beispielsweise drei Spieler einen Raum, für jeden eine Längsbank. Die Dusche darf nur einer alleine benutzen. Zum Kabinentrakt haben exklusiv die Spieler, Materialwarte und Reinigungsteams Zugang. Desinfiziert werden müssen die Hände, Türklinken, Seifenspender und das Material. Ausserdem wird genaustens dokumentiert, wer sich wann in diesen Räumlichkeiten aufgehalten hat.

«Einzig für technische und taktische Spielformen während den Übungseinheiten gilt die Abstandsregel von 2 Meter nicht», erklärt Daniel Böbner. Das heisst, die Profis müssen wie andere Berufstätige gegenseitig auf «Social Distancing» gehen.