Rollstuhlsport Manuela Schär über 2021: «Eine grosse Last fiel von meinen Schultern» Die Krienserin Manuela Schär blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, spricht über ihre Zukunftspläne und verrät ihren Fondue-Tipp. Jule Seifert Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Wenn Sie zurückblicken auf das Jahr 2021, was sind Ihre Highlights?

Michaela Schär: Es gab so viele Highlights! Der grösste Höhepunkt sind wohl die Paralympics in Tokio. Dort habe ich endlich meine Ziele erreichen können. Die zwei Goldmedaillen und die drei Silbermedaillen sind wohl mein grösstes Highlight der letzten Jahre.

Rollstuhlsportlerin Manuela Schär (37) feiert heute Abend mit ihren Eltern und ihrem Bruder. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 22. Dezember 2021)

Und die Medaillenübergabe ist der schönste Moment?

Der schönste Moment ist, wenn man über die Ziellinie fährt und merkt: Jetzt hat es endlich gereicht! Nicht nur bei den Goldmedaillen, auch bei den Silbernen war es eine grosse Erleichterung. Ich habe lange darauf warten müssen, um bei den Paralympics wieder aufs Podest zu fahren. In Tokio hat es endlich funktioniert und eine grosse Last fiel von meinen Schultern. Das war das schönste Gefühl vom letzten Jahr.

Was gab es noch für besondere Momente?

Nachdem die Major Marathons im Jahr 2020 so oft verschoben und abgesagt wurden, war es ganz besonders, endlich wieder reguläre Wettkämpfe zu haben. In Berlin konnten wir wieder vor Publikum und mit allen internationalen Athletinnen und Athleten starten. Ich habe gemerkt, wie viel mir das bedeutet. Auch die Rennen in New York, London und Boston haben stattgefunden. Endlich wieder etwas Normalität spüren, endlich wieder das machen, was ich am liebsten tue. Deshalb waren die Major Marathons auch Höhepunkte, die ich sehr genossen habe.

Hat Ihnen das Publikum am meisten gefehlt?

Nicht nur die Leute, die zuschauen, auch die Organisatoren und die internationale Beteiligung. Besonders vermisst habe ich die gewohnten Bedingungen, die wir vor der Pandemie hatten. Ich habe mich sehr gefreut, wieder normale Rennen fahren zu können.

Gab es auch schwierige Zeiten und Herausforderungen?

Das erste halbe Jahr war geprägt von der Unsicherheit, wie sich die Pandemie entwickelt und ob die Rennen und die Paralympics stattfinden werden. Auch in Tokio gab es einige Herausforderungen. Die vor Ort geltenden Einschränkungen, keine Zuschauer und vor allem, dass die Familie nicht dabei sein konnte. Es war emotional sehr anstrengend. Nach den Spielen ging es gleich weiter mit den Marathons. Mit Tokio in den Armen gleich noch einen Marathon zu fahren, das war streng. Das Wettkampfprogramm eines Jahres fand in nur sechs Monaten statt. Zusätzlich wurde das Reisen durch den Coronabedingungen nicht gerade unkomplizierter. Es war eine anstrengende Zeit.

Wenn Sie ein Jahr zurückreisen könnten, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Was haben Sie dazugelernt?

Dass es nicht schlimm ist, manchmal vom Weg etwas abzuweichen, und ich auch mal ausserhalb des kleinen Gärtchens denken sollte. Während der ganzen Coronapandemie habe ich gelernt, flexibler zu werden. Früher war ich sehr auf meinen Plan bedacht, ich wollte alles so umsetzen, wie es geplant war. Ich hatte immer etwas Mühe, wenn es nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt hatte, eine Alternative zu finden und mich auf Plan B einzulassen. Jetzt weiss ich: Beim Improvisieren öffnen sich neue Türen, die man sonst gar nicht in Betracht gezogen hätte. Das werde ich mir auf die Fahne schreiben und versuchen die Flexibilität im Leben und Alltag beizubehalten.

Dann sind sie neben ihren Siegen auch stolz auf ihre persönliche Entwicklung?

Ja, ich bin stolz, dieses Jahr so gut gemeistert zu haben. Ich habe mir sehr viel Druck gemacht. Nachdem 2019 super lief und dann 2020 gar nichts ging, habe ich es geschafft, meine gute Form zu konservieren und mit ins Jahr 2021 nehmen. Dass mir das gelungen ist, ist auch ein grosses Verdienst meines Trainers, der mich auf diesem Weg begleitet hat.

Haben Sie im letzten Jahr Fehler gemacht, die Sie bereuen?

Nein. Natürlich gibt es im Wettkampf immer wieder Entscheidungen in der Renntaktik oder der Materialwahl, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Aber das gehört dazu, das ist Sportalltag.

Wie verbringen Sie ihre Festtage?

Bei der Arbeit habe ich frei, aber ich werde trainieren. Auch mit der Familie werde ich Zeit verbringen. Am 24. Dezember kommen meine Eltern und mein Bruder zu Besuch. Den 25. werde ich mit meinem Partner verbringen und am 26. mit seiner Familie feiern.

Gibt es am 24. Dezember ein traditionelles Weihnachtsessen?

Ja, sehr oft gibt es Fleisch-Fondue mit Reis und Salat.

Chinoise oder Bourguignonne?

In Altishofen, wo ich aufgewachsen bin, heisst es Schloss-Fondue. Das sind Fleischmöckli in einem ganz speziellen Sud. Das ist super und schmeckt am besten, das holen wir immer.

Gehen Sie auch in die Berge zum Skifahren?

Ja, nach Weihnachten gehen mein Partner und ich einige Tage nach Davos. Die Hunde sind dabei und wir werden viel draussen sein. Die Ski nehmen wir auch mit, vielleicht gehen wir spontan einen halben Tag auf die Piste.

Manuela Schär nach ihrem Goldmedaillengewinn über 400 Meter bei den Paralympischen Spielen in Tokio. Bild: Freshfocus (Tokio, 02. September 2021)

Wie viel bedeutet Ihnen die Weihnachtszeit?

Das Fest bedeutet mir nicht so viel. Wir haben auch keine Geschenke-Kultur in unserer Familie. Trotzdem finde ich es eine sehr schöne Zeit. Alles geht geruhsamer zu, ich habe wenige Termine und die Möglichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich finde es schön, Zeit für mich zu haben, aufs vergangene Jahr zurückzublicken, aber auch nach vorne zu schauen aufs nächste. Mit dem einen Jahr schliesst man ab, für das neue beginnt das Planen und die neue Zielsetzungen.

Was sind Ihre Pläne für 2022?

Ich werde auf jeden Fall an den Major Marathons teilnehmen. Wie es mit meiner Bahnkarriere weitergeht, habe ich noch nicht entschieden. Die Weltmeisterschaft hätte 2022 in Japan stattfinden sollen, ist aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Deshalb werde ich mich mit meinem Team besprechen, wie es auf der Bahn weitergehen wird.

Haben Sie neben den sportlichen Zielen auch persönliche Neujahrsvorsätze?

Ja, ich finde die Idee ganz schön. Ich nehme mir immer kleinere Sachen vor, vor allem Dinge, die ich in der Zukunft besser machen möchte. Das letzte halbe Jahr war streng und es ist viel passiert. Emotional ging es auf und ab, es war anstrengend. Ich merke, dass ich nach einer solch turbulenten Zeit wieder etwas mehr zu mir kommen und ruhiger werden will. Ich war so viel unterwegs, von einem Highlight zum nächsten. Innerlich habe ich mich rastlos gefühlt. Ich möchte das neue Jahr nutzen, um etwas runterzukommen und mich wieder stabiler und geerdeter fühlen.

Woran haben Sie dabei gedacht: Meditation oder mehr Me-Time vielleicht?

Me-Time ist ein gutes Stichwort. Ich denke, sich selbst Zeit zu gönnen, ist sehr wichtig. Leider ist das immer das Erste, was man in stressigen Zeiten einspart, denn das ist nun mal am einfachsten zu streichen. Deshalb ist mein Vorsatz im neuen Jahr, dass ich mir mehr Zeit für mich nehmen werde.

Und wie sieht die perfekte Me-­Time für Sie aus?

Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Einfach raus gehen, mit dem Hund spazieren, Zeit mit dem Partner verbringen, in der Stadt Schaufenster anschauen oder im Moment die Weihnachtsbeleuchtung bestaunen. Zu Hause etwas Feines kochen, dazu ein Gläschen Wein geniessen oder ein Restaurantbesuch. Es muss auf jeden Fall etwas sein, dass mir in dem Moment guttut.

Wie lange halten Ihre guten Vorsätze? Sind diese im Februar schon wieder vergessen?

(Lacht.)

Sicher geraten die Vorsätze zeitweise etwas in Vergessenheit. Es lohnt sich, diese schriftlich festzuhalten, sich einmal im Quartal daran zu erinnern und sich wieder darauf zurückzubesinnen. So klappt es, dass der gute Vorsatz nicht nach ein paar Wochen wieder vergessen ist.

Was wünschen Sie sich fürs 2022?

Mein Fokus liegt klar auf den Major Marathons. Dort will ich wieder möglichst gut abschneiden. Mein Wunsch ist, dass es mehr Planungssicherheit gibt, es keine Absagen und Verschiebungen gibt und vor allem, dass die Rennen über das ganze Jahr stattfinden können. Für mich persönlich wünsche ich mir Ruhe und Beständigkeit im Alltag.

Haben Sie auch einen Wunsch an ihre Mitmenschen?

Man merkt im Moment die Müdigkeit der Menschen, alle sind gereizt und dünnhäutig. Ich wünsche mir, dass das Zusammenleben anderen Menschen wieder tolerant und wir wieder geduldiger werden und auch verständnisvoller miteinander umgehen.

Schärs Erfolge an der Weltspitze Nach einem schweren Unfall als Neunjährige auf einer Kinderschaukel begann Manuela Schär mit dem Rollstuhlsport. Bis heute trainiert die 37-Jährige im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil und arbeitet bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung. Die Liste ihrer Erfolge ist lang. Schon bei den Paralympics 2004 in Athen und 2008 in Peking gewann sie eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen in den Sprintdisziplinen. Jedoch kehrte sie aus London 2012 und Rio 2016 ohne Edelmetall nach Hause zurück. Manuela Schär startet in fünf Disziplinen (400, 800, 1500, 5000 m und Marathon). Sie hält mehrere Weltrekorde und ist mehrfache Vizeweltmeisterin, Europameisterin und Schweizer Meisterin. 2019 war sie besonders erfolgreich im Marathon: Neben einem weiteren Weltmeistertitel gewann sie alle sechs Marathons der Major Serie. Auch 2021 war ihr Jahr: In Tokio gewann sie zwei Goldmedaillen über 400 und 800 Meter und drei Silbermedaillen über 1500 und 5000 Metern sowie im Marathon. Zudem wurde sie erneut Gesamtsiegerin der Major-Marathon-Serie. (js)

