Für den Präsidenten des SC Kriens sind die Hilfskredite «eine gute Nachricht für den Fussball» Werner Baumgartner, Präsident des SC Kriens, begrüsst das Darlehen des Bundes für die Proficlubs. Turi Bucher 14.05.2020, 15.25 Uhr

Nachdem der Bund am Mittwoch verkündet hat, dass er in der Coronakrise für den Betrieb der Profiligen im Fussball und Eishockey 350 Millionen Franken bereitstellen will, gehen die Meinungen bei den Zentralschweizer Proficlubs auseinander. Patrick Lengwiler, der CEO des EV Zug, kritisierte beispielsweise: «Mit diesen Darlehen werden die finanziellen Schwierigkeiten der Vereine nur aufgeschoben… dem Bundesamt für Sport ist es offensichtlich nicht gelungen, den Entscheidungsträgern klar zu machen, dass Eishockey nicht einfach bloss Spitzensport ist, sondern ein Wirtschaftszweig.»

Beim FC Luzern (Super League) will man sich erst am Freitag detaillierter äussern. Vorerst verlautet es vom FCL lediglich so: «Wir haben diesen Entscheid zur Kenntnis genommen und werden uns die nötige Zeit nehmen, die Bedingungen und Vorgaben zu prüfen, um danach den für den Club bestmöglichen Entscheid über das weitere Vorgehen zu fällen.»

Kriens hat schon einen Covid-Kredit bezogen

Der Präsident der Challenge-League-Fussballer des SC Kriens begrüsst den Entscheid des Bundesrates. Werner Baumgartner sagt: «Ja, das ist eine gute Nachricht für den Fussball und für den Spitzensport. Es ist ein mutiger, positiver Entscheid.» Baumgartner lobt die Grundhaltung des Bundesrates, verweist aber auch auf die nächsten Wochen und Monate: «Was für einen Effekt die Darlehen erzielen und ob die Hürden zu hoch angesetzt wurden, das wird sich erst später zeigen.» Baumgartner sagt ausserdem: «Ich bin sowieso der Meinung, dass nicht mit der grossen Schaufel Geld à fonds perdu verteilt werden soll. Das dürfen wir auch im Fussball nicht erwarten.»

Werner Baumgartner, fotografiert im Stadion Kleinfeld. Bild: Jakob Ineichen, 18. September 2019

Der SC Kriens hat allerdings schon vorgängig einen Covid-Kredit bezogen. Dabei dürfte es sich um einen tiefen sechsstelligen Betrag handeln. Baumgartner: «Wir wollen so lange wie möglich kein weiteres Darlehen beziehen. Aber es ist gut, zu wissen, dass wir könnten.» Ob der SCK nach dem bereits erhaltenen Covid-Kredit überhaupt erneut ein Darlehen vom Bund aufnehmen dürfte, wäre auch noch nicht definitiv geklärt. «Mit dem Covid-Kredit», so Baumgartner weiter, «haben wir ein Liquiditätspolster. Aber wenn wir bis Weihnachten weiterhin ohne Zuschauer spielen müssen, dann wird es brutal schwierig für uns.»

Tiefere Löhne als wie beim SCK gibt es wohl nicht

Das Auffangnetz des Bundes ist allerdings auch mit der Bedingung verknüpft, dass der Darlehensbezüger innerhalb von drei Jahren die Löhne um zwanzig Prozent kürzen muss. Für den SC Kriens, der unter allen zwanzig Proficlubs wohl die tiefsten Saläre bezahlt, wäre das wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Baumgartner: «Es muss eine Untergrenze geben. Wenn sie bei einer Putzkraft den Lohn um zwanzig Prozent kürzen, ist das schliesslich auch nicht dasselbe, wie wenn sie es beispielsweise bei einem Bankenangestellten tun würden.»

Ein Darlehensbezug ist beim SC Kriens nicht dringend, ein Entscheid bis auf weiteres vertagt. «Wir haben in den letzten Jahren nicht über unseren Verhältnissen gelebt, das kommt uns jetzt entgegen», sagt Präsident Werner Baumgartner.