HANDBALL Eine Lehrstunde für die Krienser: 15:28-Niederlage bei den Kadetten Schaffhausen 15:28 gegen die Kadetten - das Team von Trainer Goran Perkovac bleibt in Schaffhausen von A bis Z chancenlos. Peter Birrer, Schaffhausen 07.10.2021, 22.57 Uhr

Lukas Herburger skort für Schaffhausen und gegen Kriens-Keeper Kayoum Eicher. Bild: Marc Fuhrer (Schaffhausen, 7. Oktober 2021)

Wo nur bleibt der angekündigte Widerstand? Was ist mit dem Anspruch, dem Gegner Schwierigkeiten zu bereiten, ihn gar bezwingen zu wollen? Wie lässt sich all das erklären, was da gerade passiert?

Als Schluss ist, sind die Krienser Handballer endlich erlöst. Für sie endet eine bittere Lehrstunde: 15:28 verlieren sie bei den Kadetten in Schaffhausen und erleiden einen heftigen Rückschlag. «Es ist mir schlicht unerklärlich», sagt ein konsternierter Goran Perkovac nach dem indiskutablen Auftritt und spart nicht mit Kritik. Der Trainer spricht von einer «inexistenten Rückraumreihe», schüttelt über die erschreckend magere Torausbeute den Kopf und fasst schliesslich zusammen:

«Das, was wir abgeliefert haben, ist eine gewaltige Enttäuschung. So kann man unmöglich etwas Zählbares erreichen.»

Der Abend fängt schon schlecht an, als Harbuz mit einem Siebenmeter an Biosca scheitert. Biosca ist der spanische Goalie der Einheimischen, der eine Hauptrolle in dieser einseitigen Partie übernimmt. Wurf um Wurf wehrt der 26-Jährige ab, zehn Würfe allein in der ersten Halbzeit. Bis zum Ende bringt er es auf eine überragende Abwehrquote von 55 Prozent und wird folgerichtig als bester Spieler der Kadetten ausgezeichnet. Mit seinen Paraden bringt er die Zentralschweizer zur Verzweiflung. Und einmal trifft er gar noch selber.

Die Kadetten kennen kein Pardon

Die Schaffhauser demonstrieren Spielfreude und sehen keinen Grund, das Tempo einmal zu drosseln. Gewiss, sie profitieren auch davon, dass Kriens-Luzern in der Defensive anfällig ist und im Abschluss jegliche Entschlossenheit, jegliche Präzision vermissen lässt. 15:8 steht es zur Pause - das Ergebnis drückt die Stärkeverhältnisse treffend aus.

In der zweiten Halbzeit fahren die Kadetten konsequent fort, machen kurzen Prozess mit einem überforderten Team, das sich kaum mehr etwas zutraut und aus den Möglichkeiten, die sich ihm bieten, nichts anzufangen weiss. Zeitweise sieht es aus, als würden die Kadetten einen Trainingsmatch gegen ein unterklassiges Team bestreiten.

Kriens bleibt chancenlos, von A bis Z. Perkovac hatte am Vortag noch gesagt: «Die Kadetten wissen, dass wir für sie ein unangenehmer Gegner sind.» Jetzt aber steht er da und sollte Worte finden für eine Leistung, die nichts mit dem zu tun hat, was er sich vorgestellt hat. «Am liebsten würde ich dieses Spiel sofort vergessen», sagt er, «aber das dürfte nicht ganz so einfach werden.»

Sicher ist, dass er eine sofortige Reaktion erwartet. Eine Reaktion in Form eines Sieges gegen Chênois – die Genfer sind morgen um 18 Uhr in der Krauerhalle zu Gast. Der Aufsteiger reist als Tabellenletzter an, das gestrige 25:31 gegen den BSV Bern war die siebte Niederlage in Serie. «Eines ist klar: Wir müssen gewinnen», sagt Perkovac noch, aber eine Voraussetzung muss dafür erfüllt werden: «Es ist zwingend nötig, dass wir besser Handball spielen.»

Kadetten – Kriens-Luzern 28:15 (15:8)

BBC Arena. – 462 Zuschauer. – SR Keist/Winkler. - Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kadetten, 5-mal 2 Minuten gegen Kriens.

Kadetten Schaffhausen: Biosca (1 Tor, 18 Paraden), Pilipovic; Zehnder (5/3), Matzken, Küttel (5), Cañellas (3), Schmidt, Schopper (4), Jerry, Kusio (2), Lier, Markovic (2), Maros (1), Schelker (1), Tominec (3), Herburger (1).

Kriens-Luzern: Zaponsek (7 Paraden), Eicher; Harbuz (3/1), Wanner (3), Lapajne (1), Orbovic (2), Rellstab (1), Steenaerts, Oertli (1), Schlumpf (1), Delchiappo, Langenick (3), Lavric, Sikosek Pelko, Buob, Vekic.

Bemerkungen: HCKL ohne Gavranovic und Idrizi (rekonvaleszent). Biosca pariert Penaltys von Harbuz (3./0:0 und 18./9:4) und von Lapajne (42./21:11).