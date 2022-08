Der FC Schattdorf lässt zu viele Chancen aus

Fussball Eine Mischung aus Unvermögen und Abschlusspech: Schattdorfer Saisonstart missglückt Der FC Schattdorf verliert in der 2. Liga regional mit 1:2 gegen Aussenseiter Willisau. Urs Hanhart 15.08.2022, 13.39 Uhr

Schattdorfs Ramon Scheiber versucht es mit einem Weitschuss – ohne Erfolg. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 13. August 2022)

So hatten sich die beiden neuen Co-Trainer Jonas Enz und Thomas Zberg ihren Punktespiel-Einstand an der Seitenlinie ganz bestimmt nicht vorgestellt. Der Taucher im Heimspiel gegen ein Team, das in der letzten Saison den Klassenerhalt nur mit Ach und Krach geschafft hatte, war eine negative Überraschung.

Nach dem Schlusspfiff bilanzierte Zberg: «Leider ist es uns nicht gelungen, mit der erhofften Dominanz aufzutreten. Der Gegner konnte gut entgegenhalten. Wenn wir in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance genützt hätten, wäre das Spiel wohl anders verlaufen. Die Gegentore fielen aus unserer Sicht auf sehr unglückliche Art.»

Kalte Dusche nach fulminantem Start

Die Platzherren starten beinahe mit einem Paukenschlag in die neue Saison. Nach einem weiten Pass kam Andri Baumann in der 4. Minute im Strafraum ungestört zum Abschluss. Allerdings spitzelte er den direkt aus der Luft weitergeleiteten Ball knapp am Tor vorbei. Zehn Minuten später wartete der gleiche Spieler erneut mit einer guten Offensivaktion auf. Baumanns satter Weitschuss verfehlte das Gehäuse allerdings um wenige Zentimeter.

Nach dem vielversprechenden Beginn kam in der 15. Minute die erste kalte Dusche. Die bis dahin offensiv sehr diskret gebliebenen Gäste nutzen gleich ihre erste Möglichkeit und gingen durch einen Treffer von Altin Gashi in Führung, wobei der Torschütze von einem groben Schnitzer in der Schattdorfer Hintermannschaft profitierte. Nun versuchten die Urner, diese Scharte postwendend wieder auszuwetzen, was beinahe auch gelang. Cédric Gisler vergab kurz nach dem Wiederanspiel eine gute Ausgleichsmöglichkeit. Die beste Chance der ersten Halbzeit wurde in der 26. Minute jedoch gleich doppelt vergeigt. Ramon Scheiber scheiterte mit einem Schuss aus kurzer Distanz an Willisau-Keeper Yasin Bussmann, der den Ball nach vorne abprallen liess. Daraufhin setzte Patrik Stampfli den Nachschuss haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Die Luzerner retteten den knappen Vorsprung mit viel Glück in die Pause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs attackierten die Hausherren den jeweils Ballführenden deutlich früher, wodurch sie mehr Ballgewinne erzielen konnten. Allerdings vermochten sie daraus keine zwingenden Torchancen zu kreieren. Stattdessen mussten sie in der 54. Minute einen weiteren Gegentreffer hinnehmen, und zwar durch einen von Gashi verwerteten Penalty, den Stürmer Robin Mahrow durch ein unnötiges Foul verursacht hatte.

Nun sahen sich die Urner gezwungen, noch mehr in die Offensive zu investieren, worunter logischerweise die Defensive litt. Der FC Willisau kam zu einigen gefährlichen Konterchancen, schaffte es aber nicht, Schattdorf-Goalie Livio Mahrow ein drittes Mal zu bezwingen. Dem Heimteam, das zumindest in kämpferischer Hinsicht überzeugte, weil es unaufhörlich anrannte und Druck aufsetzte, lief nun mehr und mehr die Zeit davon. Erst in der Nachspielzeit wurde es mit dem hochverdienten Anschlusstreffer durch Einwechselspieler Livio Gisler zum 1:2 belohnt. Dieser kam jedoch zu spät für die Urner, um wenigstens noch einen Punkt aus dem Feuer zu reissen.

Trainer fordert mehr Effizienz im Abschluss

«Heute war keineswegs alles schlecht. Nun müssen wir uns auf das nächste Spiel fokussieren und das Positive mitnehmen. Es ist uns gelungen, diverse Chancen zu kreieren. Im Abschluss müssen wir effizienter werden», betonte Zberg. Dann fügte er noch an: «In der kurzen Vorbereitungsphase waren immer wieder Spieler abwesend. Es braucht noch etwas Zeit, bis die Automatismen wieder richtig funktionieren.»