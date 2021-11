Handball HC Kriens-Luzern verliert bei RTV Basel: Es ist eine sportliche Bankrotterklärung Der HC Kriens-Luzern verliert beim RTV Basel mit 17:22. Damit ist in einer schwachen Saison ein weiterer Tiefpunkt erreicht. Stephan Santschi 28.11.2021, 18.51 Uhr

Erzielte drei Treffer: Milos Orbovic. Bild: Pius Amrein (Kriens, 2. Oktober 2021)

Es ist keine Resultat-, auch keine Formkrise, die am Samstag zur 17:22-Niederlage gegen den RTV Basel geführt hat – es war eine sportliche Bankrotterklärung. Der HC Kriens-Luzern präsentierte sich in der Sporthalle Birsfelden in einem desolaten Zustand, liess Spieler wie Beobachter fassungslos zurück.