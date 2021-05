Handball Spono gegen Zug im Cupfinal: eine verheissungsvolle Premiere Judith Matter und Leah Stutz machen fehlende Zentimeter mit Qualität wett. Beide könnten den Cupfinal zwischenden Spono Eagles und dem LK Zug prägen. Stephan Santschi 06.05.2021, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Judith Matter beendet ihre Karriere, vorher will sie mit Spono noch den Cup gewinnen. Bild: Pius Amrein (Nottwil, 28. April 2021)

Nach zehn Jahren im SPL1-Team der Spono Eagles ist Schluss. Judith Matter wird am Samstag im Cupfinal gegen den LK Zug (15 Uhr, live auf srf.ch/sport) ihr letztes Spiel bestreiten. «Natürlich zählt dann nur eines, der Sieg. Trotz der widrigen Umstände können wir das schaffen, vieles spielt sich im Kopf ab», sagt die 28-Jährige aus Oberkirch. Dreimal gewann sie mit den Nottwilerinnen den Schweizer Cup, 2013 und 2018 war sie aktiv im Endspiel dabei, 2019 verpasste sie die finale Phase wegen eines Kreuzbandrisses.

Judith Matter ist nur 1,58Meter gross, doch das hinderte sie nicht daran, im Klub am Sempachersee eine tragende Rolle einzunehmen. Zwar war sie selten Stammspielerin, doch mit ihrer Power, ihrer Stärke in 1:1-Situationen und ihrem Zug aufs Tor sorgte sie in so mancher Partie für die Wende zu Gunsten ihres Teams. «Ich hatte fast immer die Jokerrolle. Ich kann auf allen Positionen im Rückraum spielen und so kam ich meistens rein, um jene Spielerin zu ersetzen, der es als Erstes nicht lief», erzählt die Rechtshänderin.

Judith Matters Dynamik ist gefragter denn je

Matter verheimlicht nicht, dass sie mit ihren Trainern wegen des Reservisten-Daseins zuweilen haderte, rückblickend aber hält sie fest:

«Alles komplett richtig gemacht. Es ist wichtig, dass ein Team auch Spielerinnen hat, die von der Bank kommen können.»

Auch auf dem Weg zu den Meistertiteln 2016 und 2018 verkörperte Matter einen wichtigen Puzzlestein, zehn Mal lief sie zudem für das Nationalteam auf. Die Luzernerin profitiert von ihrer körperlichen Robustheit, im ersten Gespräch mit unserer Zeitung im November 2011 konstatierte sie lachend, dass sie «kein Finöggeli» sei.

Eine schwere Verletzung gab es dennoch, im Herbst 2018 zog sie sich einen Kreuzbandriss zu, der Weg zurück war länger als gedacht. Ist dies der Grund, ­weshalb sie als 28-Jährige schon einen Schlussstrich unter ihre Karriere zieht? «Es ist auch ein Aspekt, ja, ich muss viel tun, damit ich das Knie nicht spüre. Nach zehn Jahren in der SPL1 habe ich es aber generell allmählich gesehen. Es ist an der Zeit, sich im Beruf weiterzuentwickeln», erklärt Matter, die als Sportlehrerin und Sporttherapeutin in einem Gesundheitszentrum arbeitet. Nun will sie mit den Spono Eagles aber nochmals zu einem Höhenflug ansetzen – als Stammspielerin wohlbemerkt. Nach dem Ausfall von Ivana Ljubas sind ihre Routine und Dynamik gefragter denn je.

Leah Stutz steigt zur Stammkraft auf

Leah Stutz hat sich im LK Zug zur Stammkraft entwickelt.



Maria Schmid (Zug, 5. September 2020

Eine, die ebenfalls nicht über Gardemasse verfügt und in ihrem Team trotzdem eine prägende Rolle einnimmt, ist Leah Stutz vom LK Zug. Mit 1,62 Meter zählt sie wie Matter zu den Kleinsten ihm Kader, doch auch die 22-jährige Spielmacherin aus Baar hat Qualitäten entwickelt, die dieses Manko kompensieren. Dank ihrer Spielübersicht, der Passgenauigkeit und der Schnelligkeit ist sie in ihrer fünften Saison im SPL1-Team zur Stammkraft aufgestiegen. «Erstmals bin ich die Älteste auf meiner Position», erklärt die Spielmacherin mit Bezug auf den Rücktritt von Jacqueline Hasler-Petrig vor einem Jahr.

«Das bringt mehr Verantwortung, Nervosität, aber auch Freude mit sich.»

Leah Stutz ist die unbestrittene Schaltzentrale im Spiel des LK Zug. Findet sie die Balance zwischen eigener Torgefahr und der Lancierung ihrer Teamkolleginnen, steigen die Chancen auf einen Sieg markant. Im Gegensatz zu Matter hat sie auf höchster Stufe noch keine Titel feiern können, umso grösser ist der Wunsch nach einer Trophäe. «Vorfreude und Kribbeln gehören dazu, ich möchte mich aber so auf den Cupfinal vorbereiten wie vor jedem anderen Spiel.» Team-DJ Joline Tschamper sorge dabei mit ihrer Musikauswahl jeweils für etwas Ablenkung.

Das gab es im Cupfinal noch nie

Die Zugerinnen scheinen jedenfalls für den ersten Titel seit 2015 bereit zu sein, die Formkurve der letzten Wochen rückt sie in die Favoritenrolle. «Die Breite im Kader stimmt. Wenn es einer nicht läuft, springt eine andere in die Bresche. Das zu spüren, ist extrem cool», sagt Stutz. Sie warnt aber vor den Spono Eagles, «sie werden Vollgas geben, beide wollen unbedingt siegen». Spannung also ist garantiert im Cupfinal, der erstmals überhaupt die Affiche Spono gegen Zug bereithält.