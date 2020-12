Ohne PUblikum Einsame Meisterfeier in Willisau: Die Luzerner Ringer erobern ihren 15. Titel Die Willisauer Ringer verteidigen gegen Freiamt den nationalen Meistertitel. Vermisst wird das Publikum. Simon Gerber 06.12.2020, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um 21.10 Uhr gab es in der BBZ-Halle in Willisau kein Halten mehr. Das gesamte Team des RC Willisau Lions stürmte auf die Matte und begrub Tobias Portmann unter sich. Der 21-Jährige hatte das letzte Duell im zweiten Finalkampf gegen Freiamt in der Premium League (NLA) gewonnen und bescherte damit dem Rekordmeister den 15. Titelgewinn in der Vereinsgeschichte.

Der Moment der Entscheidung, der Freiämter Reto Gisler (links) erhebt verzweifelt die Arme.

Nadia Schärli (Willisau 5. Dezember 2020)

Durch die Coronapandemie war an diesem Samstagabend vieles nicht mehr, wie es früher einmal war. Die Parkplätze rund um die Halle waren praktisch leer. Nur einige aufgehängte Transparente mit «Jetzt erst recht» oder «Kämpfen und Siegen» wiesen auf den Final hin. Drinnen herrschte eine gespenstische Ruhe. In den letzten Jahren hatten an den Finalkämpfen jeweils rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer die grosse Sporthalle zum Beben gebracht. Ohne Publikum hat sich heuer eine trostlose Stimmung ausgebreitet. Die Euphorie und Emotionen der Fans fehlten. Sie mussten den Match zu Hause per Livestream verfolgen.

Freiamt verliert schon wieder wegen eines Punktes

In der Sporthalle wurde die Schweizer Hymne abgespielt – dann ging’s los. Die beiden Mannschaften lieferten sich ein Duell, das zum Krimi wurde. Bis zuletzt war es so, als könnten sich die Ringergötter einfach nicht entscheiden, wem sie die Gunst erweisen wollten. Auf der Matte wurde in jedem Fight hart um jeden einzelnen Punkt gekämpft. Die Willisauer steckten die 15:18-Auswärtsniederlage gegen Freiamt weg. Sie liessen von Beginn weg die Muskeln spielen und präsentierten sich bissiger und konzentrierter als noch vor einer Woche. Der überraschende Auftaktsieg von Timon Zeder gegen das Jungtalent Nils Leutert nahm viel Druck vom Team und sorgte gleichzeitig für den nötigen Schub. In den schwersten Gewichtsklassen stellten Stefan Reichmuth und Samuel Scherrer ihre internationale Klasse mit spektakulären Würfen auf höchstem Niveau und überlegenen Siegen unter Beweis.

Maskierte Willisauer posieren für das Meisterposter.

Nadia Schärli (Willisau 5. Dezember 2020)

Danach hellte sich die Lage für die Aargauer wieder auf. Nach acht Duellen stand es 14:14. In der Schlussphase legten die Gastgeber nochmals zu. Der 30-jährige Jonas Bossert punktete Pascal Strebel mit seiner ringerischen Klasse geschickt aus. Im letzten Kampf bewahrte der international erprobte Tobias Portmann die Ruhe. Der Freistilspezialist holte gegen den reaktivierten 46-jährigen Reto Gisler genau die drei geforderten Mannschaftspunkte, welche für den hauchdünnen Erfolg nötig waren. Beide Teams hatten zuletzt je fünf Siege auf ihrem Konto. «Ich empfinde einfach nur riesige Freude und eine grosse Erleichterung. Wenn nach 20 Kämpfen auf der Matte nur ein Punkt entscheidet, dann ist sicher auch ein Quäntchen Glück dabei. Unser Gegner hätte den Meisterpokal ebenfalls verdient», resümierte Thomas Bucheli.

Kämpfe ohne Zuschauer: Finanziell ein Desaster

Während die Willisauer tüchtig feierten, waren die Athleten von Freiamt mit hängenden Köpfen zu beobachten. Mittendrin der Cheftrainer Marcel Leutert. «Wir konnten nicht mehr die gleich starke Teamleistung wie vor einer Woche abrufen. Es schlichen sich zu viele Konzentrationsfehler ein. Es ist wie verhext. Wie schon letztes Jahr verloren wir wieder um einen Mannschaftspunkt», erklärte Leutert.

Der Höhepunkt des Abends waren die Pokalübergabe und die Medaillenverteilung. Auf den Schultern der beiden Lions-Aushängeschilder Stefan Reichmuth und Samuel Scherrer wurde Thomas Bucheli mit dem Meisterpokal in der Hand gross gefeiert. Nach zehn sehr erfolgreichen Jahren wurde der Cheftrainer verabschiedet. Dem 43-Jährigen ist es gelungen, aus jungen Athleten ein Meisterteam zu schmieden. Unter ihm erreichten die Luzerner fünfmal den Final. Dreimal, 2015, 2019 und 2020, wurden sie Schweizer Meister. Wer die Nachfolge von Thomas Bucheli antreten wird, ist noch nicht bekannt. Markus Odermatt, der Präsident von Willisau Lions, kann noch keinen Namen präsentieren. «Wir sind in der Endphase der Auswahl und werden uns im Januar entscheiden. Sicher wird es aber wieder ein Ringer aus unserem Verein sein», sagt Odermatt.

Der abtretende Meistertrainer Thomas Bucheli mit Pokal.

Nadia Schärli (Willisau 5. Dezember 2020)

Er habe durch die Coronapandemie eine speziell schwierige Saison erlebt. «In der Qualifikationsrunde waren mit einem strengen Covid-19-Schutzkonzept noch Zuschauer zugelassen. Es herrschte eine gewisse Normalität. Finalkämpfe ohne Publikum sind für unseren Sport brutal hart und finanziell ein Desaster. Immerhin erhalten wir einen Beitrag aus dem Sportfonds des Bundes», klagt Odermatt. Umso schöner sei nun für ihn, dass die erfolgreiche Titelverteidigung gelungen sei. Eine eigentliche Meisterfeier gebe es nicht. Gefeiert werde im kleinen Kreis. «Aber so, wie ich die Jungs kenne, werden sie an diesem Abend nicht gleich nach Hause gehen», verrät der Cheftrainer Thomas Bucheli schmunzelnd und montiert seine Maske.

Nationalliga A. Final. Rückkampf: Willisau – Freiamt 19:15; Hinkampf: 15:18. – Total aus beiden Finalkämpfen: 34:33. – Willisau damit zum 15. Mal Schweizer Meister.

Willisau Lions – Freiamt 19:15 (7:11)

57 kg: Timon Zeder s. Nils Leutert 2:1. – 61 kg: Lukas Bossert v. Nino Leutert 0:3. – 65 kg: Roger Heiniger v. Michael Bucher 1:3. – 70 kg: Mansur Mavlaev v. Randy Vock 1:2. – 75 kg: Jonas Bossert s. Pascal Strebel 2:1. Tobias Portmann s. Reto Gisler 3:0. – 80 kg: Michael Portmann v. Marc Weber 1:2. – 86 kg: Gergely Gyurits v. Magomed Ayskhanov 1:3. – 97 kg: Samuel Scherrer s. Christian Zemp 4:0. – 130 kg: Stefan Reichmuth s. Roman Zurfluh 4:0. – Bemerkungen: Willisau ohne Bissig, Kaufmann, Israpilov, Bucher, Andreas Reichmuth, Bernet und Alishahi (alle überzählig). Freiamt ohne Flurin und Joel Meier, Colin und Saya Brunner, Schärer (alle überzählig) und Küng (verletzt).