Einzelkritik Starke Defensive um Patron Akanji, harmlose Offensive – das sind die Noten der Schweizer Die Schweiz verliert ihr zweites WM-Spiel gegen Brasilien 0:1. Wer hat überzeugt? Wer hat enttäuscht? Lesen Sie die Einzelkritik. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 28.11.2022, 20.13 Uhr

Yann Sommer, Torhüter

Yann Sommer Toto Marti/Freshfocus

Zum Glück hat es Sommer mit den Füssen drauf. Mit diesen hat er nämlich weit mehr zu tun als mit den Händen. Die Schweizer Nummer eins ist in der 27.Minute zur Stelle, als Vinicius aus sieben Metern den Ball direkt nimmt. Beim Gegentor durch Casemiro ist Sommer ohne Chance und dann wieder da, als es ihn in der Schlussphase nochmals braucht. Note 5

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Mainz gegen Real Madrid. Meist sieht Widmer, der Mainzer, gut aus dabei. Der 29-Jährige macht seine Sache gegen Vinicius jedenfalls mehrheitlich prächtig. Und es ist auch Widmer, der plötzlich auf dem Flügel auftaucht und einen gefährlichen Flachpass spielt. Note 5

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Die Ruhe und Abgeklärtheit in Person, ein grosser Auftritt. Der Abwehrpatron hilft auch den Mitspielern auf den Seiten, sobald Not am Mann ist. In der zweiten Halbzeit hat Akanji Glück, dass er nach Fouls nicht verwarnt wird. Und viel Pech, dass er Casemiros Schuss ganz leicht ablenkt. Note 5,5

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Muss einen aufwendigen Part erfüllen gegen Richarlison. Und: Der Zürcher macht das umsichtig, er wirkt konzentriert und furchtlos vor dem grossen Namen. Gegen Ende der zweiten Halbzeit wird Elvedi etwas nachlässig und wirkt abgekämpft. Immerhin: Wie Akanji kommt er um eine Verwarnung rum - somit sind beide gegen Serbien spielberechtigt. Note 5

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Ricardo Rodriguez Ariel Schalit / AP

Gut, lässt sich Rodriguez nicht auf Laufduelle mit dem pfeilschnellen Raphinha ein. Ganz ausschalten kann der Schweizer den 50-Millionen-Euro-Flügel nicht, aber grossmehrheitlich. Es ist seit langem das beste Spiel des Linksverteidigers im Nati-Dress. Note 5

Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld

Steht im Zentrum sehr defensiv. Ist oft anspielbar als ordnende Hand, in der Spielgestaltung ist er jedoch eingeschränkt, weil die Schweizer lange Zeit null Risiko gehen. Note 4,5

Djibril Sow, zentrales Mittelfeld

Djibril Sow Toto Marti/Freshfocus

Dann und wann mit Ballgewinnen. Seine Aufgabe ist es, das Zentrum vor Xhaka und Freuler gegen Fred und Casemiro zuzumachen - das führt dann halt dazu, dass Sow meist nur als Zerstörer auffällt. Diese Rolle ist ihm bekannt. Note 4,5

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld

Spielt halbrechts neben Xhaka und dribbelt einmal wie ein Brasilianer in den Sechzehner. Freuler ist ein stiller Arbeiter, so still, dass man manchmal richtig suchen muss, um ihn zu finden. Note 4,5

Fabian Rieder, rechtes Mittelfeld

Fabian Rieder Rolex Dela Pena / EPA

20 Jahre alt. Zweiter WM-Einsatz, der erste von Beginn an, weil Shaqiri mit einem Muskelproblem ausfällt. Hat dann Mühe, trotz Topwerten im Umschalten, ins Spiel zu finden. Und lässt auch Vinicius bei der einzigen Grosschance der Brasilianer gewähren. Wird nach der Pause früh verwarnt und wenig später ausgewechselt. Davor hat er aber noch diese eine Szene: Als er im Fünfmeterraum mit dem Rücken zu Goalie Alisson den Ball hat. Note 4

Ruben Vargas, linkes Mittelfeld

Führt den Ball eng am Fuss und macht seine linke Seite zu. Muss viel nach hinten arbeiten, was nicht seine grösste Stärke ist. In der zweiten Halbzeit taucht er immer weniger auf dem Radar auf. Note 4

Breel Embolo, Stürmer

Breel Embolo Toto Marti/Freshfocus

Hat es da vorne, meist ganz allein auf weiter Flur, sehr schwer gegen zwei Weltklasse-Innenverteidiger. Nach der Pause gibt es aber die eine Phase, in der man glaubt, Embolo komme im Spiel so richtig an und er finde so langsam Spass an dieser Winkelried-Rolle. Note 4,5

Renato Steffen, Mittelfeld

In der 59. Minute für Vargas eingewechselt. Kaum ist er drin, spielt er den gefährlichen Pass in den Sechzehner, aus dem die Schweizer zu wenig machen. Das bleibt aber seine einzige positive Szene. Note 3,5

Edimilson Fernandes, Mittelfeld

In der 59. Minute für Rieder eingewechselt. Kaum ist er drin, sucht er den Abschluss. Danach wird er, wie Steffen, in Yakins taktischem Rasenschach hin- und hergeschoben. Note 4

Zu kurz für eine Bewertung:

Michel Aebischer

In der 76. Minute für Sow eingewechselt.

Haris Seferovic

In der 76. Minute für Embolo eingewechselt.

Fabian Frei

In der 86. Minute für Widmer eingewechselt.

