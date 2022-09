Einzelkritik: Das sind die Noten beim 2:1 der Nati gegen Spanien

Einzelkritik Akanji und Sommer die Besten – das sind die Nati-Noten beim 2:1-Sieg gegen Spanien Die Schweiz besiegt Spanien in der Nations League auswärts 2:1. Wer hat überzeugt? Wer muss sich bis zur WM noch verbessern? Die Einzelkritik. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 25.09.2022, 05.00 Uhr

Yann Sommer, Torhüter

Vielleicht schwingen bei ihm immer noch ein paar Erinnerungen der EM mit. Seine tolle Parade in der Nachspielzeit sichert den Sieg. Zuvor zwar nicht sonderlich oft geprüft. Die Sicherheit, die er ausstrahlt, verleiht dem Team gleichwohl breitere Schultern. Darum im Namen der ganzen Schweiz schon einmal: Bitte noch bis zur EM 2024 weitermachen! Note 6

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Der Start ist nicht gerade berauschend. Drei Stockfehler innert zehn Minuten, das ist ungewohnt für ihn. Steigert sich in der zweiten Hälfte klar. Trotzdem, er hatte schon bessere Länderspiele. Note 4,5

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Abwehrpatron mit erstem Nati-Tor: Manuel Akanji. Jean-Christophe Bott / EPA

Läuft bei ihm! Das ist das Kürzest-Fazit seiner letzten Wochen. Nach dem Wechsel zu Manchester City gleich mit starkem Debüt. Nun erzielt er auch noch das erste Länderspiel-Tor und liefert den Assist zum Siegtreffer mit dazu. Wobei darob das Lob für seine Kernkompetenz nicht vergessen gehen darf: Er hat sich zum klaren Abwehrpatron entwickelt, seine Präsenz, Zweikampfstärke und Schnelligkeit sind imposant. Auch die Spielauslösung ist stark, wobei er diesbezüglich auch schon stärker war als gegen Spanien. Kleiner Wermutstropfen: Ist gegen Tschechien nach der zweiten gelben Karte gesperrt. Trotzdem Note 6

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Ein bisschen weniger auffällig als sein Nebenmann, vor allem offensiv. Lässt sich beim 1:1 herauslocken. Ansonsten sehr stabil und gewinnt viele Duelle. Note 5

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Hat seine linke Seite gut im Griff. Gegen vorne etwas verhalten. Muss nach der Pause wegen Atemproblemen im raus. Note 4,5

Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld

Seine Formstärke ist auch in Saragossa zu spüren. Macht keine Fehler, gewinnt einige Bälle und verhindert vor allem, dass die Spanier in die Nähe der gefährlichen Zone kommen. Tadellos. Note 5

Djibril Sow, zentrales Mittelfeld

Toller Auftritt: Djibril Sow. Javier Belver / EPA

Eines seiner besten Länderspiele. Warum? Weil er Spaniens Schaltzentrale Busquets aus dem Spiel nimmt, und mit seiner enormen Laufleistung viele Löcher stopft. Ist er so richtig in der Nati angekommen? Note 5

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld

Ein bisschen weniger auffällig als seine Nebenleute Xhaka und Sow. Doch die Drei harmonieren gut, helfen einander, wo es nur geht. Und sie verhindern, dass Spaniens Wunderkinder Gavi/Pedri das Spiel übermässig prägen können. Note 4,5

Xherdan Shaqiri, rechter Flügel

Er muss sich nach Jahren im Zentrum mit einer neuen, alten Rolle anfreunden: auf dem rechten Flügel. Da ist er defensiv mehr gefordert. Erfüllt diese Aufgaben klaglos, ja sogar mit einiger Lust daran. Und dann gibt es immer noch diese Momente, wo er seine unvergleichliche Klasse aufblitzen lässt, das ist auch gegen Spanien so. Note 5

Ruben Vargas, linker Flügel

Hat keinen einfachen Saisonbeginn hinter sich. Startete mit dem Handicap einer Oberschenkel-Verletzung (zugezogen beim Einwärmen auf das Nati-Spiel in Portugal), kommt nun in Augsburg immer näher an die Startelf heran. Und holt sich nun in der Nati einen gehörigen Boost. Er tritt beide Eckbälle, die zu den Schweizer Toren führen. Auch sonst ein ziemlich stabiler Auftritt. Note 5,5

Breel Embolo, Stürmer

Hier erzielt Embolo das entscheidende 2:1. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Manchmal ist das Stürmerleben ungerecht. Man kommt zu Chancen, ist in bester Spiellaune, aber trifft einfach das Tor nicht. Bei Embolo ist es in Spanien genau umgekehrt. Eigentlich ist er kaum im Spiel, er verliert und verstolpert zu viele Bälle. Aber eben: er erzielt das 2:1, weil er im richtigen Moment am richtigen Ort steht. Wenn es an der WM auch so ist, wollen wir uns nicht beklagen. Note 4,5

Renato Steffen, linker Aussenverteidiger

In der 46. Minute für Rodriguez eingewechselt. Macht seine Aufgabe auf der ungewohnten Aussenverteidiger-Position solid. Verursacht beinahe ein spektakuläres Eigentor. Gut möglich, dass ihn Trainer Yakin auch an der WM als Backup von Rodriguez einplant. Note 4,5

Ohne Bewertung:

Dan Ndoye: in der 68. Minute für Shaqiri eingewechselt.

Denis Zakaria: in der 68. Minute für Sow eingewechselt.

Michel Aebischer: in der 78. Minute für Vargas eingewechselt.

Haris Seferovic: in der 85. Minute für Embolo eingewechselt.

