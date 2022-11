Einzelkritik: Die Nati-Noten nach dem 1:0-Sieg gegen Kamerun

Einzelkritik Zwei ungenügende Noten trotz Sieg – das sind die Schweizer Zeugnisse zum WM-Start Die Schweiz besiegt Kamerun zum WM-Start 1:0. Wer hat überzeugt? Wer hat enttäuscht? Lesen Sie die Einzelkritik. Etienne Wuillemin, Doha Jetzt kommentieren 24.11.2022, 14.03 Uhr

Yann Sommer, Torhüter

Den schwierigsten Test besteht er schon früh im Spiel gegen Choupo-Moting, wobei das Tor wegen Abseits nicht einmal gezählt hätte. Doch das kann Sommer egal sein. Wichtig ist: er ist nach seiner Bänderverletzung zurück auf der grossen Bühne. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er nicht auch grösseren Aufgaben gewachsen wäre. Note 4,5

Erster Test: bestanden. Noushad Thekkayil / EPA

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Legt einen wahren Steigerungslauf hin, je länger die Partie dauert, desto besser. Gute Rushes nach vorne, und in der Defensive lässt er nichts anbrennen. Hat sich toll entwickelt. Top Auftritt. Note 5

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Defensiv in der ersten Hälfte viel mehr gefordert als erwartet. Muss einige Male retten, weil die Abstände zwischen den Schweizer Linien zu gross sind. Hatte spät in der ersten Halbzeit das Führungstor auf dem Kopf, verpasst es knapp. Einmal in Führung ist er der Anker für die Schweiz, der stets ballsicher ist und die Ruhe behält. Die gelbe Karte zum Schluss ist unnötig. Note 4,5

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Behält in den vielen hektischen Situationen in der ersten halben Stunde stets kühlen Kopf. Gewinnt viele Zweikämpfe, hat einige hervorragende Tacklings und blockt Schüsse. Funktioniert im Duo mit Akanji gut. Das werden auch stärkere Gegner noch merken - aber auch er ist bereits verwarnt. Note 4,5

Viel beschäftigt: Elvedi. Petr Josek / AP

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Zu Beginn der Partie immer wieder vom Tempo überfordert. Über seine Seite gelingt Kamerun zu häufig der Durchbruch. Bleibt zum Glück unbestraft. Steigert sich danach. Note 4

Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld

Spielt zu Beginn auf seiner «Arsenal-Position» etwas weiter vorne als direkt vor der Abwehr. Es funktioniert mässig, was aber vor allem daran liegt, dass die Offensivspieler die Räume nicht genug attackieren. Hat seinen grossen Moment direkt nach der Pause, als er das 1:0 einleitet. Souveräner Patron, kann sich aber noch steigern. Note 4,5

Auftakt geglückt, und es wird noch mehr kommen von ihm: Captain Xhaka. Rolex Dela Pena / EPA

Djibril Sow, zentrales Mittelfeld

Ist in seinem ersten WM-Spiel sichtlich nervös. Ist lange unsichtbar, die Zuspiele sind häufig unpräzis. Ein Rückschritt im Vergleich zu seinen letzten Nati-Leistungen. Note 3,5

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld

Über 90 Minuten gesehen ein typisches Freuler-Spiel. Heisst: Solide Arbeit, keine Fehler, viel gelaufen, ruhig am Ball, gut im Zweikampf. Und dann ist er es, der Shaqiri kurz nach der Pause bei dieser wunderbaren Schweizer Ball-Stafette vor dem 1:0 in die Tiefe schickt. Note 4,5

Xherdan Shaqiri, rechter Flügel

Hat seit dem 9. Oktober kein Spiel mehr absolviert. Kann das lange nicht kaschieren, ist behäbig, häufig einen Schritt zu spät, seine Bälle sind unpräzis. Doch dann blitzt mit seinem Assist auf Embolo aus dem Nichts seine Klasse auf – und darum hat er wie so häufig entscheidenden Anteil am Ausgang des Spiels. Note 4,5

Viel Mühe, aber die Genialität bleibt: Xherdan Shaqiri. Laurent Gillieron / EPA

Ruben Vargas, linker Flügel

Manchmal etwas zu kompliziert. Manchmal etwas zu wenig entschlossen. Und einmal, in der 66. Minute, müsste er das 2:0 machen und damit das Spiel entscheiden, scheitert aber. Wie immer überzeugt er mit einem enormen Laufpensum, früh im Spiel funktioniert die Absprache mit Rodriguez noch nicht optimal. Note 3,5

Breel Embolo, Stürmer

Er ist da, um Tore zu erzielen. Dass er diese ein erstes Mal getan hat, ist eine gute Nachricht. Dass ihm der Treffer gegen sein zweites Heimatland Kamerun gelingt, macht es noch einmal spezieller. Ob es gleich seine grosse WM wird, bleibt aber noch offen. Dafür sind die Mängel, vorab in der ersten Hälfte, zu gross. Note 5

Sichtlich gerührt nach seinem Tor: Breel Embolo. Ebrahim Noroozi / AP

Zu kurz für eine Bewertung:

Fabian Frei, offensives Mittelfeld

In der 71. Minute für Sow eingewechselt.

Haris Seferovic, Stürmer

In der 71. Minute für Embolo eingewechselt.

Noah Okafor, Stürmer

In der 71. Minute für Shaqiri eingewechselt.

Fabian Rieder, offensiver Mittelfeldspieler

In der 81. Minute für Vargas eingewechselt.

