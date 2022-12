Einzelkritik Ein blutleerer Auftritt, kein Schweizer ist genügend – das sind ihre Noten beim 1:6-Debakel gegen Portugal Die Schweiz verliert gegen Portugal 1:6 und muss den Traum vom WM-Viertelfinal begraben. Wer hat noch einigermassen die Form gehalten? Wer hat am meisten enttäuscht? Lesen Sie die Einzelkritik. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 06.12.2022, 22.42 Uhr

Yann Sommer zeigt beim 0:1 keine Reaktion. Thanassis Stavrakis / AP

Yann Sommer, Torhüter

Zurück nach der Erkältung. Und gleich regungslos, als er in der 18. Minute aus relativ spitzem Winkel bezwungen wird. Vor der Pause hält Sommer die Schweizer immerhin im Spiel. Beim dritten Gegentor reagiert er unglücklich, beim sechsten wieder überhaupt nicht. Hatte schon viel, viel, viel mehr Ausstrahlung. Note 3

Manuel Akanji, Innenverteidiger

Harmoniert mit Fernandes überhaupt nicht – Akanji zeigt wohl sein schlechtestes Länderspiel. Beim zweiten Gegentor kommt er zu spät, beim vierten und sechsten verliert er den Zweikampf bei der Angriffsauslösung der Portugiesen – das passiert ihm bei ManCity nie. Immerhin macht er noch den Ehrentreffer. Note 3

Fabian Schär, Innenverteidiger

Yakin muss auf Schär setzen, weil Elvedi nicht gesund ist. Der Innenverteidiger zeigt keine gute Partie, wirkt matt und von der Erkältung gezeichnet. Jedenfalls lässt Schär in der 18. Minute Ramos zu viel Raum – 0:1. Später rettet er knapp vor dem Torschützen, hinterlässt aber beim anschliessenden Eckball erneut einen unglücklichen Eindruck. Note 2

Fabian Schär hat einen schweren Stand. Ariel Schalit / AP

Ricardo Rodriguez, Innenverteidiger

Anfangs präsent, wie immer mit einem Puls unter 50. Hinten lange der einzige Schweizer in Normalform. Bis er sich vor dem 1:5 von den Teamgefährten anstecken lässt. Note 3,5

Edimilson Fernandes, rechter Aussenläufer

Erstmals seit 20 Monaten Starter, weil er Widmer (krank) ersetzen muss. Yakin verändert deshalb das System in eine Dreierkette. Als rechter Aussenläufer kommt Fernandes nicht zurecht, wirkt überfordert wie beim 0:2. Hat aber die meisten Flanken. Note 3

Djibirl Sow, zentrales Mittelfeld

Steht er überhaupt auf dem Platz? Ungeschickt vor dem Einwurf, der zum Tor führt. Findet seine Position als Balljäger hinter den Spitzen nie. Vielleicht hat es Sow dort in diesem Yakin-System auch zu viele Beine. Note 3

Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld

Seltsam emotionslos unterwegs, kommt kaum zur Geltung und ist der Mannschaft keine Hilfe. Offenbar hat der Serbien-Match doch zu viel Energie geraubt. Man kommt nicht drumherum: 2018, gegen Schweden im WM-Achtelfinal, hat sich das damals bei ihm nach jenem Serbien-Spiel ähnlich angefühlt. Note 3

Granit Xhaka findet nicht ins Spiel. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld

Hat die Kopfballchance, um die Schweizer zurück ins Spiel zu bringen. Ansonsten ist es wieder einmal ein Spiel, in dem Freuler verloren geht. Gewinnt lediglich 29 Prozent seiner Zweikämpfe. Note 2,5

Ruben Vargas, linker Aussenläufer

Drive hätte er eigentlich. Aber Vargas muss viel zu sehr nach hinten arbeiten. Kann sich links deshalb nach vorne kaum entfalten – und den Dalot-Assist zum 0:3 nicht verhindern. Note 3

Xherdan Shaqiri, Stürmer

Guter Freistoss in der 30. Minute. Es ist seine einzige Szene bis zur Pause und zeigt, dass das nicht der Shaqiri ist, der den Schweizern mit seiner Magie hilft. Gibt dann wenigstens den Corner-Assist zum 1:4 – das wird unserem Zauberzwerg zu wenig sein. Note 3

Breel Embolo, Stürmer

Ein Schatten seiner selbst. Die erste Aktion hat Embolo in der 29. Minute. Kaum wiederzuerkennen im Vergleich zum Serbien-Auftritt. Viele Ballverluste, gewinnt fast keinen Zweikampf. Ist längst nicht in dem Modus, in dem er in diesem Spiel gerne wäre. Note 2,5

Eray Cömert, Innenverteidiger

Kommt nach der Pause für Schär und beim dritten Gegentor auch gleich zu spät. Mit Cömert spielt die Schweiz aber wieder mit der Viererkette. Doch man hat es vorher schon gespürt, und spätestens jetzt weiss man: Elvedi fehlt an allen Ecken und Enden. Note 3

Denis Zakaria, Mittelfeld

Kommt in der 55. Minute beim 0:4 für Freuler. Das kommt fast schon einer Strafaufgabe gleich. Zakaria kann die Bankrotterklärung der Schweizer auch nicht mehr verhindern. Note 3

Haris Seferovic, Stürmer

Kommt in der 55. Minute für Sow. Er versucht noch was zu reissen, aber da ist nicht Polen, sondern die Schweiz längst verloren. Note 3

Breel Embolo hat kaum eine gute Szene. Manu Fernandez / AP

Zu kurz für eine Bewertung:

Noah Okafor, Stürmer

In der 66. Minute für Vargas eingewechselt.

Ardon Jashari, Mittelfeld

In der 89. Minute für Embolo eingewechselt.

