Nati-Noten: Die Einzelkritik beim der Schweiz gegen Tschechien

Einzelkritik Sommer erneut mit einer glatten 6, aber zwei Spieler sind ungenügend – die Nati-Noten zum 2:1-Erfolg gegen Tschechien Die Nati bezwingt am letzten Spieltag der Nations League Tschechien 2:1 und verhindert den Abstieg. Wer hat überzeugt? Wer muss sich bis zur WM noch verbessern? Die Einzelkritik. 28.09.2022

Yann Sommer, Torhüter

Es ist längst zur Gewohnheit geworden: Sommer ist der Penalty-Held. Diesmal hält er den Versuch von Soucek, es wäre nach 60 Minuten das 2:2 und wohl der Start zu einer unnötig hektischen Schlussphase gewesen. Doch auf Sommer ist eben Verlass, nicht nur bei Elfmetern. Bewahrt die Schweiz schon früh mirakulös vor einem Rückstand. Einzig gegen Schicks Geschoss machtlos. Note 6

Yann Sommer wird von Nati-Coach Murat Yakin zu einer glänzenden Leistung beglückwünscht – einmal mehr. Keystone

Silvan Widmer, rechter Aussenverteidiger

Einige gute Vorstösse, harmoniert immer besser mit Shaqiri. Aber auch einige kleine Nachlässigkeiten, beispielsweise vor dem 1:2. Doch die Prognose sei gewagt, an der WM passiert ihm das nicht mehr. Erstmals seit langem ist die Position rechts hinten in Stein gemeisselt – sie gehört ihm, dem Mainzer Captain. Note 4,5

Fabian Schär, Innenverteidiger

In den ersten Minuten gegen die bissigen und vifen Tschechen in einigen Duellen etwas spät dran. Wird dann besser, leitet das erste Schweizer Tor hervorragend ein mit einem seiner Offensivläufe. Kleiner Abzug wegen des Zögerns vor dem Gegentor. Note 4,5

Nico Elvedi, Innenverteidiger

Rückt in der Anfangsphase ab und an zur Unzeit aus der Abwehr heraus – wie schon gegen Spanien. Mit etwas Glück bleibt das unbestraft. Bei Schicks Treffer zu spät. Und dann verursacht er auch noch ziemlich unbedarft den Elfmeter. An der WM bitte nicht so! Note 3

Nico Elvedi erwischt keinen guten Abend: Kommt beim Anschlusstreffer der Tschechen zu spät und verschuldet einen Elfmeter. Keystone

Ricardo Rodriguez, linker Aussenverteidiger

Bestreitet sein 100. Länderspiel. Es ist ein typisches Rodriguez-Spiel, er ist zuverlässig, ballsicher, gelassen, mit viel Übersicht – und manchmal tempomässig auch am Limit. Note 4,5

Granit Xhaka, zentrales Mittelfeld

Feiert seinen 30. Geburtstag mit einem Sieg. Man kann nur hoffen, dass seine Präsenz auf dem Platz auch in den nächsten Jahren unverändert bleibt. Seine Formstärke ist eindrücklich. Dirigiert von hinten bis vorne. Fehlerlos. Note 5

Djibril Sow, zentrales Mittelfeld

Es ist nicht immer Spanien. Nicht ganz so stark wie am Samstag in Saragossa. Trotzdem gilt: Er hat sich knapp zwei Monate vor der WM im Team festgebissen. In dieser Form eine tolle Ergänzung zu Xhaka und Freuler. Note 4,5

Remo Freuler, zentrales Mittelfeld

Immer unterwegs. Manchmal an der rechten Seitenlinie, dann an der linken. Mal hinten und mal ganz vorne – wo er sich mit dem Kopftor zum 1:0 belohnt. Erneut ein starker Auftritt. Note 5

Remo Freuler (Nr. 8) bedankt sich bei Assistgeber Xherdan Shaqiri. Keystone

Xherdan Shaqiri, rechter Flügel

Sein Beginn ist mässig, ungenaue Pässe, unsaubere Ballannahmen – es sind ungewohnte technische Mängel. Nach 20 Minuten in der gewohnten Rolle, kreiert Spielzüge, die Flanken sind jetzt besser, prompt führt davon zum 1:0. Nach der Pause wieder blass. Note 4,5

Ruben Vargas, linker Flügel

Sein Tempo tut dieser Mannschaft einfach gut. Ist als einziger schon in der Startviertelstunde wach. Gute Vorstösse, wirbelt immer wieder. Schade, wird ihm sein Tor am Ende wegen Offside (zurecht) aberkannt. Arbeitet auch gegen hinten gut mit. Note 5

Breel Embolo, Stürmer

Ein Tor. Ein Fast-Tor. Wucht. Dynamik. Tempo. Übersicht. Und ja, auch ein paar Stolperer und vergebene Chancen. In der Summe aber ein sehr toller Auftritt, so darf sich Embolo gerne auch an der WM präsentieren. Zum zweiten Mal hintereinander mit einem Tor, das tut dem Selbstvertrauen gut. Note 5,5

Breel Embolo (vorne) wird nach dem zwischenzeitlichen 2:0 von seinen Teamkollegen geherzt. Keystone

Renato Steffen, rechter Flügel

Ab der 66. Minute für Shaqiri. Könnte aus den Konter-Situationen mehr rausholen. Note 4

Haris Seferovic, Stürmer

Ab der 66. Minute für Embolo. Bleibt blass. Note 3,5

Ohne Bewertung:

Zeki Amdouni (79., für Vargas).

Denis Zakaria (79., für Sow)

Ardon Jashari (90., für Freuler).

