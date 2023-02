Eishockey Assistenztrainer René Matte beweist Vereinstreue: «In Ambrì ist alles noch emotionaler im Vergleich zu Fribourg» Seit 17 Jahren arbeitet René Matte in der Schweiz und fand beim HC Ambrì-Piotta sein Glück. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.59 Uhr

Im Stadionrestaurant Valascia stärken sich René Matte sowie Staff und Spieler. Bild: Ruedi Wechsler (Ambrì, 9. Februar 2023)

Knapp sechs Jahre sind es her, als sich René Matte beim damals neu installierten Sportchef Paolo Duca meldete. Seither unterstützt der 1972 in Québec (Ontario) geborene Schweiz-Kanadier den Staff des HC Ambrì-Piotta. Sein Zwillingsbruder Louis ist Cheftrainer des Swiss-Ligisten HC La-Chaux-de-Fonds und wagte bereits 2002 den Schritt in die Schweiz zu Genève-Servette, wo er sage und schreibe, 20 Jahre in verschiedenen Funktionen arbeitete.

Die beiden Brüder ähneln sich wie ein Ei dem andern und erlebten bisher fast identische Trainerkarrieren. René durchlief in Kanada als Spieler sämtliche Juniorenabteilungen bis zu Junior A. Zum Profi reichte es aber nicht, dafür hatte er bald ein Universitätsstudium-Abschluss in der Tasche.

Nach der Trainerausbildung und mit erst 26 Jahren startete er 1998 die Trainerkarriere als Cheftrainer bei der jüngsten Kategorie. Sechs weitere Jahre folgten als Assist- und Chefcoach mit verschiedenen Teams in einer der drei Top-Juniorenligen Kanadas, der Québec Mayor Junior Hockey League (QMJHL).

Epochale sportliche Zeitwende 2017

«Mit 33 Jahren folgte ich 2006 meinem Bruder Louis in die Schweiz und wurde Assistent bei Fribourg-Gottéron. 2011 ersetzte ich den entlassenen Headcoach Serge Pelletier und 2014 für ein paar Tage Hans Kossmann, der ebenfalls gehen musste», blickt Matte zurück. Für ein Jahr zügelte er dann von der Freiburg nach Genf, wo er bei Genève-Servette als Späher auf der Lohnliste stand. «Ich bin stolz, dass ich ein Teil der epochalen Zeitwende des HCAP sein darf, die 2017 mit Sportchef Paolo Duca und Cheftrainer Luca Cereda gleichzeitig begann», sagte René Matte. Wie Cereda, besitzt auch der 50-Jährige ein unbefristetes Arbeitspapier.

Ihm gefällt die Atmosphäre im Verein ganz besonders und betont: «In Ambrì ist alles noch emotionaler im Vergleich zu Fribourg und die Leute tragen den Verein im Herzen.» Die Fans seien unglaublich und er schwärmt von der schönen Region und der Mentalität der Leute. Das Familienleben gestaltet sich etwas kompliziert, wohnt Gemahlin Nadja mit der 13-jährigen Tochter in Belfort (FR) und René Matte in Bellinzona. Dazu sagt der Liebhaber italienischer Weine: «Finden Auswärtsspiele statt, dann fahre ich meist für einen Tag nach Belfort. Spielt Ambrì am Samstag in der Gottardo Arena, besuchen mich meine Liebsten im Tessin.»

Es ist ein Tag im Februar mitten in der Nationalmannschaftspause, wo nach drei trainingsfreien Tagen das erste Eistraining ansteht. Auf dem Eis ist Assistenztrainer René Matte vorwiegend mit Übungen für den Defensivverbund beschäftigt. Dazu ist er für die Rekonvaleszenten und deren Aufbau verantwortlich. Momentan sind es André Heim und der langzeitverletzte Diego Kostner. Diese Spieler tragen ein rotes Shirt und dürfen von den Mitspielern nicht gecheckt werden.

Bei unserem Gespräch ist der Québécois-Dialekt (Regiolekt des Französischen) von René Matte unüberhörbar. Er zieht nach 44 Spielen Bilanz, blickt nach vorne und fügt an: «Bei Fünf gegen Fünf haben wir uns in der Defensive stabilisiert und uns in den Special-Teams (Box- und Powerplay) markant gesteigert. In den letzten Wochen besiegten wir mehrmals Spitzenteams, haben aber auch unerwartete Niederlagen eingesteckt.»

Neun von zwölf Punkten gehen an Ajoie

Das Schlusslicht Ajoie knöpfte Ambrì neun von möglichen zwölf Punkten ab. Sind das die entscheidenden fehlenden Punkte Ende Saison? «Ajoie ist alles andere als ein einfacher Gegner. Hinten schliessen sie die Schotten und warten auf überfallartige Konter. Uns gelang in drei Partien nicht, den Führungstreffer zu erzielen und das erschwerte die Aufgabe zusätzlich», ergänzt Matte.

Gegen die ZSC Lions weist der HCAP eine ausgeglichene Bilanz auf und gegen den EV Zug siegten die Leventiner dreimal. Dazu hat René Matte eine spannende Erklärung: «Genau solche Gegner forcieren ab der ersten Sekunde vor Heimpublikum die Offensive, das öffnet Räume und kommt uns entgegen.»