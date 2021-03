Eishockey Ausschluss des Farmteams droht: Warum Ambri Luganos Hilfe braucht Ambri-Piotta kämpft zwar auf dem Eis gegen Lugano. Aber gemeinsam mit Lugano um sein Erfolgsmodell Ticino Rockets. Klaus Zaugg 07.03.2021, 22.17 Uhr

Ambri-Stürmer Brendan Perlini (Mitte) scheitert an Lugano-Goalie Niklas Schlegel, Verteidiger Tim Heed (rechts) ist zu spät dran. Lugano siegt schliesslich 3:1. Freshfocus/Michela Locatelli (Ambri, 7. März 2021)

Ambri ist längst vom kurzen, aber teuren Irrglauben abgekommen, den ewigen Rivalen Lugano sportlich übertreffen zu können. Die Finalniederlage im Frühjahr 1999 gegen Lugano markiert einen Wendepunkt in der Geschichte. Aber es braucht Jahre, bis die Bescheidenheit in die Herzen zurückkehrt, der Weg heim zu den Ursprüngen beschritten und Ambri wieder das wahre Ambri wird. Und Lugano nicht mehr im Kampf um den Meistertitel herausfordert. Sondern «nur» noch in einzelnen Partien und neben dem Eis sogar als Partner gewinnt.

Die Geschichte des neuen, oder besser: Die Wiederauferstehung des wahren Ambri beginnt im Sommer 2016 mit der Gründung des Farmteams Ticino Rockets und ein Jahr später mit der Berufung von Paolo Duca zum Sportdirektor und Luca Cereda zum Trainer.

Die Ticino Rockets entstehen aus dem erfolgreichen 1.-Liga-Klub Biasca. In einem gewissen Sinne ist es eine künstliche Organisation. Die damalige Nationalliga B – heute Swiss League – nimmt im Sommer 2016 zwei sogenannte Farmteams auf. Die EVZ Academy und eben die Rockets. Das Ziel dieser Klubs ist nicht das Streben nach Ruhm und Ehre. Sondern die Ausbildung junger Spieler. Wie dies die ZSC Lions mit den GCK Lions seit Jahren tun.

30 Spieler für die National League ausgebildet

Anders als in Zug und Zürich, wo die Präsidenten als Mäzen diese Farmteams grosszügig alimentieren, ist Ambri bei der Finanzierung des Farmteams auf Partner angewiesen. In erster Linie ist es Lugano. Inzwischen beteiligen sich auch Davos und Lausanne an den Kosten. Die Aktienmehrheit hält Ambri. Sportdirektor Paolo Duca sagt:

«Der Erfolg des Projektes Ticino Rockets hat unsere Erwartungen übertroffen.»

Er meint nicht den sportlichen Erfolg. Die Rockets haben zwar 2016 im Cup Meister SCB eliminiert (2:1 im Penaltyschiessen). Aber sie sind in den ersten vier Jahren ihres Bestehens nie über den zweitletzten Platz hinausgekommen und kämpfen nun zum ersten Mal um die Playoffs. Mit Erfolg meint er die Ausbildung: die Talente, die sich bei den Rockets zu Spielern für die höchste Liga entwickelt haben. Auf Ambris Matchblatt stehen heute nicht weniger als 14 Spieler, die eine Vergangenheit bei den Rockets haben. Paolo Duca sagt, dass viele davon ohne das Farmteam den Weg nach Ambri nicht geschafft hätten. Insgesamt sind es über 30 Spieler, die so den Weg in verschiedene Klubs der National League gefunden haben.

Und nun ist dieses Erfolgsmodell in Gefahr. In erster Linie durch das «Reform-Chaos». Die National League und die Swiss League machen sich als Aktiengesellschaften selbstständig. Unsere beiden höchsten Ligen sind ab der Saison 2022/23 juristisch nicht mehr eine Organisation, die gemeinsam entscheidet und Lösungen sucht. Sondern zwei Ligen, die selbstständig operieren und sich auf dem Jahrmarkt der Geldbeschaffung (TV-Verträge, Sponsoren, Medienpräsenz) sogar konkurrenzieren werden. Um konkurrenzfähig zu sein, will die Swiss League ab 2022/23 keine Farmteams mehr. Weil die Farmteams wenig Zuschauer- und Medieninteresse wecken. Angestrebt wird, die Ticino Rockets und die EVZ Academy durch Teams mit Tradition und Marktchancen wie Basel und Arosa (heute in der höchsten Amateurliga) zu ersetzen. Nur die GCK Lions sollen bleiben.

Ligadirektor will Ambri beistehen

Dagegen wehrt sich Ambri. Am letzten Freitag reiste Liga-Direktor Denis Vaucher (er ist bis und mit der nächsten Saison noch für beide Ligen zuständig) nach Biasca. Er ist ein Mann des Hockeys und versucht, Ambri zu helfen. Als Jurist vertritt er die Auffassung, dass es nicht rechtens sei, die Rockets auf übernächste Saison aus der Swiss League auszuschliessen.

Ambri bekräftigt mit einer offiziellen Stellungnahme den unbedingten Willen, mit den Rockets auch ab der Saison 2022/23 ein Teil der neuen Swiss League zu sein. Und ersucht die bisherigen Partner Lugano und Davos um eine verbindliche dreijährige Verlängerung der Zusammenarbeit, um das Farmteam weiterhin finanzieren zu können. Ambri kämpft nicht mehr wie 1999 gegen Lugano um den Meistertitel. Sondern mit Lugano um sein Erfolgsmodell Ausbildungsklub. Niederlagen auf dem Eis sind zu verkraften. Im Hinblick auf die Zukunft wäre der Verlust des Farmteams hingegen fatal.

National League

Ambri-Piotta – Lugano 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Valascia. – 0 Zuschauer. – SR Wiegand/Manuel Nikolic.

Tore: 7. Lajunen (Heed, Arcobello/Ausschluss Perlini) 0:1. 25. Lajunen (Fazzini) 0:2. 51. Cajka (Incir) 1:2. 52. Lajunen (Wellinger/Ausschluss Fazzini!) 1:3.

Strafen: 5x-mal 2 Minuten gegen Ambri; 6-mal 2 Minuten gegen Lugano.

Ambri-Piotta: Conz; Fischer, Hächler; Zaccheo Dotti, Fora; Pezzullo, Fohrler; Ngoy; Perlini, Flynn, Kneubuehler; Incir, Cajka, Zwerger; Müller, Novotny, Grassi; Mazzolini, Kostner, Trisconi; Neuenschwander.

Lugano: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Wolf, Nodari; Antonietti, Traber; Boedker, Arcobello, Bürgler; Suri, Lajunen, Fazzini; Bertaggia, Sannitz, Walker; Haussener, Herburger, Zangger.

Swiss League

Winterthur – Ticino 3:7 (0:4, 1:1, 2:2)

Tore: 1. Deluca (Hänggi, Buchli) 0:1. 6. Rohrbach (Pinana/Ausschluss Birchler plus Bankstrafe) 0:2. 12. Canova (Fontana/Bankstrafe) 0:3. 14. Rohrbach (Lutz) 0:4. 24. Misani 0:5. 32. Hess (Steinauer/Ausschluss Thévoz) 1:5. 49. Hess (Puide, Pozzorini/Ausschluss Hunziker!) 2:5. 51. Lutz (Thévoz, Pinana) 2:6. 56. Kasslatter (Sablatnig) 2:7. 57. Hess (Braus) 3:7.