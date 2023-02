National League: Deshalb ist Davos für Ambri ein Schicksalsort

Eishockey Davos als Ambris Schicksalsort: Der verzweifelte Kampf der Tessiner um die Playoffs am Ort des grössten Erfolgs Vom Spengler-Cup-Sieg ins Niemandsland der National League? In Davos droht Ambri-Piotta heute Abend die Hoffnung auf die Playoff-Teilnahme zu verlieren. Davos wird gerade zum Schicksalsort eines Klubs, bei dem Triumph und Drama immer eine Wechselwirkung erzeugen. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Um die Playoff-Chancen von Ambri-Piotta ist es kurz vor dem Ende der Qualifikation nicht zum Besten bestellt. (Ambri, 24.02.2023) Michela Locatelli / freshfocus

Ausgerechnet in Davos. Hier erlebte der HC Ambri-Piotta vor zwei Monaten die vielleicht schönsten Tage seiner Geschichte: Der Triumph beim Spengler Cup, vom staatstragenden Farbfernsehen in alle Wohnstuben des Landes übertragen. Über diese unvergessliche Zeit ist bereits ein Buch geschrieben, gedruckt und in die Läden ausgeliefert worden. In zwei Sprachen: «La Spengler è biancoblu» mit einem italienischen und, etwas holprig und nicht ganz richtig übersetzt mit einem deutschen Titel: «Der Spengler Cup und die Weiss-Blauen». Eigentlich müsste es heissen: «Der Spengler Cup ist weiss-blau.»

Trainer Luca Cereda und seine Spieler haben in Davos oben im Dezember 2022 sozusagen Geschichte und Bücher geschrieben. Nun wartet heute auf Ambri ausgerechnet in Davos eine dramatische Partie. Im Falle einer Niederlage sind die Chancen auf eine Qualifikation für die Pre-Playoffs in den verbleibenden zwei Spielen gegen Lugano und in Rapperswil-Jona mehr theoretischer als praktischer Natur.

Jubeln Ambris Sportdirektor Paolo Duca (links) und Trainer Luca Cereda auch am Ende der diesjährigen Qualifikation? (Ambri, 14.03.2022) Michela Locatelli / freshfocus

Kann es sein, dass der Spengler Cup am Ende Ambri die Pre-Playoffs kosten könnte? Sportdirektor Paolo Duca antwortet mit einer Gegenfrage: Wo denn der Zusammenhang zwischen dem Spengler Cup und dem anstehenden Spiel in Davos sei? Nun, die Reise nach Davos, das Turnier mit vier Partien in sechs Tagen auf 1600 Meter Höhe könnte die Energie gekostet haben, die in den letzten Partien dieser ausgeglichensten Meisterschaft der Geschichte fehlt. «Nein» sagt Paolo Duca.

Diese Saison sind die Ausländer nicht das Problem

Die Belastung sei tatsächlich gross gewesen, könnte aber auch den Effekt eines guten Trainingslagers haben. «Ganz abgesehen davon, dass dieses positive Erlebnis uns auch beflügelt hat.» Nein, kein direkter Zusammenhang zwischen dem Triumph im Dezember und dem Drama im Februar. Und doch bleibt die Frage: Warum muss Ambri wieder – wie schon im letzten Februar – um die Pre-Playoffs bangen?

Vor einem Jahr lag die Begründung offen da. Die ausländischen Feldspieler waren nicht gut genug. 28 Tore steuerten sie bei. Zum Vergleich: bei Langnau waren es 60, bei Lugano 68 und sogar 44 bei Ajoie. Paolo Duca hat die Konsequenzen gezogen: Nur Torhüter Janne Juvonen und der Stürmer Brandon McMillan sind geblieben. Mit anderen Namen und unter neuen Voraussetzungen (4 statt nur 6 Ausländer) gibt es eine signifikante Verbesserung: Bisher haben Ambris Ausländer 68mal getroffen und die Differenz zu Langnau (86), Lugano (72) und Ajoie (73) ist nicht mehr so gross.

Am ausländischen Personal kann es also nicht liegen. Paolo Duca findet im vergangenen Herbst und nicht im Spengler Cup eine Erklärung für die aktuellen Sorgen. Nach einem formidablen Start mit acht Siegen aus den ersten zehn Partien folgte im Oktober und im November eine Depression mit einem einzigen Sieg in elf Spielen. Ambris Sportdirektor sagt: «Zu ein paar Siegen sind wir zu leicht gekommen und wir sind etwas nachlässig geworden. Dafür sind wir bestraft worden.»

Ambri zuletzt mit Aufwärtstendenz

Die Leichtigkeit des Seins ist eben nichts für Ambri. In der Endphase der Qualifikation hat sich Ambri inzwischen wieder stabilisiert, sieben der letzten 14 Spiele gewonnen und auswärts in Lugano (4:1), Zug (3:2 n.V), Zürich (2:1 n.V) und Biel (4:1) erstaunliche Siege gefeiert. Das sind schon mal keine schlechten Aussichten für die Auswärtspartie heute Abend.

Dass ausgerechnet Davos auf dem Weg in die Pre-Playoffs zum «Schicksalsort» wird, passt zur Geschichte Ambris: Jeder Triumph – und der Sieg beim Spengler Cup war ein Triumph – muss mit Drama bezahlt werden. Das war, ist und bleibt bei Ambri so. Seit der Gründung im Jahre 1937.