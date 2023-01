EHC Kloten: Wie der Verein sich neu erfunden hat.

Eishockey Der EHC Kloten im Aufwind: Eine neue Mentalität und eine schwierige Trainersuche Der EHC Kloten hat sich von den alten Seilschaften gelöst und wird erstmals seit sechs Jahren wieder ernst genommen. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeff Tomlinson steht nur noch diese Saison an der Kloten-Bande. Bild: Patrick Straub/Freshfocus

Schlaue Taktik? Bessere Ausländer? Ja, das spielt bei Klotens wundersamer Rückkehr auf die grosse nationale Bühne auch eine Rolle. Wenn es nicht nur die Taktik und die guten Ausländer sind, was ist dann die Erklärung für die erstaunliche Performance des Neulings?

Klotens Erfolgsgeheimnis ist eine neue Kultur. Ein neues Denken. Eine neue Mentalität. Wunderbar zu erkennen bei der Derbyniederlage (1:3) am Mittwoch in Zürich. Kloten wird – wie beim 1:3 am 9. Dezember – im neuen ZSC-Hockeypalast erneut betrogen. Am 9. Dezember war der 2:2-Ausgleich in der 57. Minute nach Video-Konsultation zu Unrecht aberkannt worden. Nun zählt das 1:0 der Zürcher, das hätte aberkannt werden müssen und das anschliessende Powerplay (weil die Coaches Challenge erfolglos war) führt zum 2:0. Gute Gründe, um sich zu beklagen. Für Verschwörungstheorien, die besagen, dass die Unparteiischen in der Höhle der ZSC-Löwen eingeschüchtert sind.

Doch die Klotener nehmen das sportliche Ungemach ohne Murren hin. Sportchef Larry Mitchell stellt lakonisch fest, der Fall beim 1:0 sei klar. Aber es sei halt, wie es sei. Und als Trainer Jeff Tomlinson nach der Partie auf das erlittene Unrecht angesprochen wird, mag er darauf gar nicht eintreten. Vielmehr denkt er bereits an das «Rückspiel», an das nächste Derby von heute Abend. An das, was besser werden müsse. Er spricht von der Stärke des Gegners und davon, welche Strategie dagegen helfe. «Wir müssen versuchen, in den Rücken ihrer Verteidiger zu gelangen.» Das ist die neue Kultur: Nicht jammern über das Budget und sonstige Mühsal im Dasein eines Underdogs. Sondern kühle Analyse, um aus dem vorhandenen Mitteln ein Optimum herauszuholen.

Passt Liniger zur neuen Mentalität?

Dazu gehört eine schlaue Personalpolitik. Kloten hat über alle sechs Positionen die besseren Ausländer als etwa Lugano, Bern oder Zug mit ihren vollen Geldsilos. Dazu kommt der richtige Einsatz des spielenden Personals (Taktik). Darin ist Tomlinson ein «Carl Clausewitz des Hockeys». Die Theorien dieses preussischen Generals aus dem frühen 19. Jahrhundert über Strategie, Taktik und Philosophie finden noch heute übers Militär hinaus in der Unternehmensführung, der Taktik im Teamsport und im Marketing Anwendung. Klotens Trainer hat Aufsteiger Rapperswil-Jona in die Spitzengruppe der höchsten Liga geführt und nun ist er auch mit Kloten auf dem Weg dorthin. Er gibt Ende Saison sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab und wird – wie einst Clausewitz beim russischen Zaren – nur noch als Berater tätig sein.

Die neue Mentalität funkt nun in die Nachfolgeregelung. Sportchef Mitchell hat eigentlich einen Favoriten: Michael Liniger, der Bandengefreite beim ZSC-Farmteam. Ein Mann, der Hockey kann und in der ZSC-Organisation gelernt hat zuzuhören, wenn die Obrigkeit (Peter Zahner, Sven Leuenberger) sich mit guten Ratschlägen ins Tagesgeschäft einschaltet. Das Problem: Zum Erfolgsrezept von Präsident Mike Schälchli gehört die Abnabelung von alten Seilschaften. Nur so ist die Entwicklung der neuen Mentalität möglich geworden. Er wollte weder Denis Hollenstein zurück (hat bei den ZSC Lions verlängert), noch will er Simon Bodenmanns Heimkehr. Michael Liniger war neun Jahre lang Klotens Leitwolf und sein Stallgeruch des alten Kloten ist Schälchli nicht geheuer. Er sagt zwar, er mische sich nicht ein. Der Larry rekrutiere den Trainer. Die Wahrheit können wir so formulieren: Sage mir, ob Liniger Trainer wird, und ich sage dir, ob der kleine, grosse Vorsitzende mit dem Lausbuben-Charme auch in sportlichen Dingen stets das letzte Wort hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen