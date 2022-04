Eishockey Der Elefant im Trainerbüro des EHC Kloten Aufstiegstrainer Jeff Tomlinson tritt aus gesundheitlichen Gründen ab und bleibt doch in Kloten. Risiken und Chancen einer hochheiklen Ausgangslage für die neue Saison. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 21.04.2022, 20.53 Uhr

Nicht mehr Cheftrainer, aber trotzdem noch mit einer Funktion beim EHC Kloten: Jeff Tomlinson. Pascal Muller/Freshfocus

Kloten ist nach vier Jahren zurück auf der grossen Bühne. Und bereits am ersten Tag des Abenteuers National League steht eine hochheikle Entscheidung an: Aufstiegstrainer Jeff Tomlinson (51) kann aus gesundheitlichen Gründen das Amt eines Cheftrainers nächste Saison nicht mehr vollumfänglich ausüben. Kloten braucht einen neuen Trainer. Der Aufsteiger steht vor den sportlichen vielleicht schwierigsten drei Jahren seiner Geschichte (seit 1934): Sicherung der Liga-Zugehörigkeit mit einer Mannschaft, die nominell eigentlich zu schwach ist für die höchste Liga.

Das wird in den ersten drei Jahren so bleiben. So viel Zeit braucht Kloten, um mit Transfers und eigene Nachwuchsspieler ein konkurrenzfähiges National-League-Team aufzubauen, das nicht mehr auf Gedeih und Verderb vom ausländischen Personal abhängig ist. Das Ziel muss vorerst sein, «Kellermeister» zu werden. Bereits zeichnet sich ab, dass nächste Saison drei Teams am Tabellenende eine Meisterschaft unter sich um die Ränge 12 bis 14 austragen werden. Wer als «Kellermeister» Platz 12 erreicht, ist vorzeitig gerettet. Dieser Platz 12 ist das realistische Saisonziel für Kloten.

Das enorme Zukunftspotenzial Klotens

Aber schon in zwei bis drei Jahren wird es anders aussehen. Ein Blick in die Nachwuchsszene zeigt das enorme Zukunftspotenzial. Bei den U 20-Junioren finden wir Kloten diese Saison in der Qualifikation auf Rang 7 und im Viertelfinal ist gegen Lugano Saisonschluss. Bei der U 17-Meisterschaft beendet Kloten die Qualifikation auf dem 3. Platz und scheitert im Halbfinal gegen die ZSC Lions. Die U 15-Junioren haben den Titel geholt. Wichtig auch: Kloten verbessert seine ohnehin gute Infrastruktur mit dem Bau einer Trainingshalle und ist nun für junge Spieler eine der ersten Adressen im Land.

Aber eben: Kloten braucht einen neuen Trainer. Das Management formuliert die heikle Angelegenheit in einer kryptischen Medienmitteilung so. Die entscheidende Passage:

«Leider wird es in der Vorbereitungsphase und in der kommenden Saison dem aktuellen Head-Coach Jeff Tomlinson aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich sein, sein Amt aus seiner Sicht und im Sinne des Clubs vollumfänglich auszuüben. Auf eigenen Wunsch möchte er dem Verein im Coaching-Bereich erhalten bleiben. Es finden mit der Führung des Clubs Gespräche statt, wie die Trainer-Situation in Zukunft bestmöglich organisiert wird.»

Jeff Tomlinson kann unter diesen Voraussetzungen höchstens noch eine beratende Funktion ausüben. Diese Lösung ist ein enormes Risiko, bietet aber auch eine grosse Chance. Wenn die Aufgabenteilung klar ist, dann kann ein neuer Cheftrainer von der immensen Erfahrung von Jeff Tomlinson profitieren.

Bedingung ist allerdings, dass die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Ist das der Fall, hat beispielsweise Thierry Paterlini als Liga-Neuling an der Bande (er ist Kandidat für den Job) ideale Voraussetzungen. Es steht ja ausser Frage, dass Jeff Tomlinson loyal zu einem neuen Cheftrainer stehen wird. Denn diese Lösung ermöglicht ihm, die Belastung zu reduzieren und trotzdem weiterhin in dem Beruf zu arbeiten, der seine Leidenschaft ist. Bedingung ist aber auch, dass der neue Trainer bereit sein wird, auf Jeff Tomlinson zu hören. Einen Ego-Konflikt darf es nicht geben

Die Chemie muss stimmen

Ob Klotens neuer Trainer erfolgreich sein kann, hängt also letztlich davon ab von der Aufgabenverteilung und der Chemie zwischen dem neuen Chef und dem bisherigen Erfolgstrainer. Das kann sehr wohl funktionieren. Aber einen Ego-Konflikt darf es nicht geben. Es wird für den neuen Chef in Kloten nicht einfach sein zu akzeptieren, dass sein Berater (oder wie auch immer die Funktion definiert wird) als Aufstiegsheld wie ein Elefant im Raum stehen wird.

Um es etwas salopp auszudrücken: Die Situation in Klotens Trainerbüro ist fast so, wie in der SVP: Die Parteipräsidenten mögen nominell Chef sein. Aber sie stehen immer im Schatten des grossen Gottseibeiuns in Herrliberg. Unter diesen Voraussetzungen ist Thierry Paterlini (46) eigentlich der perfekte Mann. Er hat viel Erfahrung (U 18-Nationalcoach, die letzten zwei Jahre Cheftrainer in La Chaux-de-Fonds).

Aber er hat noch nie die Verantwortung für eine Mannschaft in der höchsten Liga übernommen und wäre im Falle eines Falles wohl klug genug, auf Jeff Tomlinson zu hören. Er ist aber auch in Langnau die Nummer 1 auf der Wunschliste. Dort aber hätte er keinen Berater vom Format eines Jeff Tomlinson an seiner Seite. Die Trainerwahl ist die ganz grosse Herausforderung für Klotens Sportchef Patrik Bärtschi.

